أبوظبي: اُختتّم اليوم الأول من مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 والذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة Btc ink العالمية مركز أدنيك أبوظبي، بحضورِ نُخبّة من قادة الصناعة المحليين والدوليين؛ ضمن برنامج غني بالحلقات النقاشية والجلسات الرئيسية والحوارات الجانبية عبر أربع منصات متخصصة، صُممت لاستكشاف مختلف جوانب عالم البيتكوين والابتكار في الأصول الرقمية.

وجمعت فعاليات "ندوة بيتكوين للشركات" على منصة "Enterprise Stage"، نخبة من الخبراء العالميين، إذ وفرت للحضور فرصة فريدة للاستماع مباشرة إلى أبرز الخبراء في عالم البيتكوين واستكشاف أحدث توجهات اعتماد الشركات لهذه التقنية.

وركزت الندوة على كيفية تخصيص الشركات الطموحة في مختلف القطاعات والمناطق لرؤوس أموال كبيرة في البيتكوين، بما يعكس الزخم المتزايد للاستثمار المؤسسي في الأصول الرقمية. وركزت الفعالية على تزويد المديرين الماليين وأمناء الصناديق والتنفيذيين في القطاع المالي بإرشادات عملية لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي.

فيما تناولت جلسة "خارطة الطريق للاعتماد في الأسواق المتواصلة" التحديات والفرص في الأسواق الناشئة، بمشاركة متحدثين من الهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. ورغم استمرار العقبات التنظيمية والضرائب المرتفعة، يزداد الزخم في هذه الأسواق؛ إذ تبرز كوريا كمركز إقليمي للخدمات المصرفية للبيتكوين، بينما تسعى الهند إلى إصلاحات تنظيمية محفزة، في حين تعمل الشركات في المملكة المتحدة على سد فجوة نقص منتجات الاستثمار المباشر، بانتظار وضوح أكبر في قواعد الحفظ الأمين.

واتفق المشاركون على أن الوضوح التنظيمي والامتثال القوي؛ يُمثّلان حجر الزاوية، لتطور هذه الأسواق من مجرد التعرض الأساسي للبيتكوين إلى تقديم خدمات مالية متكاملة للأصول الرقمية.

وفي جلسة أخرى بعنوان "التمويل المدعوم بالبيتكوين للشركات"، ناقش خبراء من شركات "إي أل أس تي لنديك" وشركة "باسيليك فاينشال" وشركة مون إنك"، كيفية الاستفادة من حيازات البيتكوين لتوفير السيولة بشكل مسؤول.

وأكدت المناقشات أن هياكل الإقراض الجديدة تقلل المخاطر التقليدية مثل طلبات تغطية الهامش، فيما يتزايد الطلب على القروض المدعومة بالبيتكوين؛ مع سعي الشركات إلى خيارات تمويل مرنة. كما أُشير إلى أن اعتماد الائتمان المضمون بالبيتكوين قد يشهد انتشارًا واسعًا مع بدء البنوك في قبوله كضمان للمنتجات المالية التقليدية.

كما استضافت جلسة بعنوان "البيتكوين كفرصة استثمارية للأجيال" نُخبّة من خبراء الاستثمار، بينهم هونغ كيم من إدارة الأصول في بيتوايز، وكاتي ستوكتون من استراتيجيات فيرليد، ودوق والدروب من إدارة يو تي إكس أو، حيث ناقشوا الأسباب التي تجعل البيتكوين يُنظر إليه بشكل متزايد كأصل طويل الأجل ومحوّل في المشهد المالي العالمي.

وأجمع المتحدثون على أن المكانة الفريدة للبيتكوين كأصل رقمي قابل للتحويل، إلى جانب مرونته وسيولته العالية، تعزز جاذبيته لدى المستثمرين. وأشاروا إلى أن إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة عام 2024 شكّل نقطة تحول رئيسية، إذ سرّع من وتيرة تبني المؤسسات المالية الكبرى له، رغم أن اللجنة أكدت أننا لا نزال في المراحل الأولى لدورة اعتماد قد تمتد لعقد كامل.

ومع تراجع العوائق التنظيمية تدريجيًا، يتوقع الخبراء ظهور محفزات قوية في المستقبل، أبرزها دخول صناديق التقاعد والمؤسسات الكبرى إلى السوق، إلى جانب اندماج أوسع للبيتكوين في منصات الاستثمار التقليدية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التبني المؤسسي واسع النطاق.

وعلى منصة "Falcon Stage"استعرضت جلسة حوارية رحلة البيتكوين في المنطقة، من بداياته في التعدين وصولًا إلى النظام البيئي المالي المبتكر اليوم، بمشاركة بول دواليبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الابتكار، ومروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين.

وأكد دواليبي على أهمية الدعم التنظيمي والابتكار القائم على الخدمات العامة لدفع الموجة التالية من تبني البيتكوين، فيما شدد الزرعوني على القيمة الدائمة للعملة الرقمية كمخزن للثروة. وأشار مدير الجلسة أوستن ألكسندر إلى الاهتمام المؤسسي المتزايد من البنوك الإماراتية، معتبرًا الإطار التنظيمي التقدمي للدولة محفزًا رئيسيًا للنمو السريع للبيتكوين.

كما ناقشت لجنة عالمية ضمت الأمير فيليب من صربيا، وبلال بن ثاقب، الرئيس التنفيذي لمجلس باكستان للعملات الرقمية، وعبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز بلوك تشين أبوظبي، كيفية دمج الدول للبيتكوين في اقتصاداتها.

وسلطت المناقشات الضوء على خطوات باكستان نحو إضافة البيتكوين إلى الاحتياطيات الوطنية، والوضوح التنظيمي في الإمارات كنموذج إقليمي ناجح. وأجمع المشاركون على أن التعليم لصنّاع السياسات سيكون عاملًا حاسمًا، متوقعين أن تستخدم الأسواق الناشئة البيتكوين؛ بشكل متزايد للاحتياطيات والمدفوعات عبر الحدود خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي عرض رئيسي، تناول دانيال باتن، الشريك الإداري في "سي أتش 4 كابيتال"، الدور المحوري للصناديق السيادية وصناديق التقاعد في المرحلة المقبلة من نمو البيتكوين. وأوضح أن صناديق التقاعد الأمريكية؛ بدأت بإضافة البيتكوين بحذر كأصل تكنولوجي، إلا أن التبني الأوسع يواجه تحديات تنظيمية ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية، إضافة إلى التصورات السائدة. وأكد باتن أن تعزيز التعليم والحوار المؤسسي؛ يمثلان مفتاحًا لإطلاق العنان للاستثمار المؤسسي في البيتكوين.

وفي نقاش حصري لكبار الشخصيات ضمن فعالية " Deep Backstage"، قدّم مايكل سايلور، المؤسس والرئيس التنفيذي Btc ink، رؤى عميقة حول التأثير التحويلي لعملة البيتكوين على الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

,افتتح الجلسة عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز بلوك تشين أبوظبي، باستعراض فكرة الأنظمة النقدية الموازية، مما مهّد الطريق لحوار ثري حول مستقبل التمويل الرقمي العالمي.

وتناول النقاش تطور المشهد التنظيمي في البلدين، إذ أشار سايلور إلى التحول الملحوظ في موقف الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية، من نهج متحفظ إلى نهج أكثر تقدّمًا خلال الأشهر الأخيرة، لتقف جنبًا إلى جنب مع الإمارات في طليعة الابتكار المالي.

كما ناقش الحضور تفاصيل اللوائح التنظيمية في الإمارات، وترميز الأصول، ومكانة البيتكوين باعتباره "المعيار الذهبي" للرموز والسلع الرقمية.

وأكد سايلور أن البيتكوين يمثل احتياطيًا عالميًا فريدًا، يتميز بمرونة عالية رغم تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أن مساره الصعودي طويل الأمد يزداد وضوحًا مع دخول السوق مرحلة نمو قوية.

يواصل مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 فعالياته في 9 ديسمبر الحالي، واعدًا بيوم آخر حافل بالمناقشات القيّمة، ورؤى الخبراء، وفرص التواصل، مع التركيز على الاتجاهات الناشئة ومستقبل الأصول الرقمية في المنطقة والعالم.