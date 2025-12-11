● كريستوفر آيشام: دول الخليج،، وعلى رأسها الإمارات، تبنت رؤية مستقبلية تقوم على التنويع الاقتصادي والابتكار والذكاء الاصطناعي

أكد قادة وخبراء في الإعلام والسياسات الدولية أن منطقة الخليج باتت تشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين القوى والتحالفات في العالم، مستفيدةً من استقرارها السياسي وتنامي دورها الاقتصادي والتقني.



جاء ذلك خلال جلسة "محاور القوة الجديدة: من الولايات المتحدة إلى الخليج" ضمن فعاليات "قمة بريدج"، المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة كلٍّ من السير ليام فوكس، رئيس مجموعة أبراهام بروسبيرتي؛ وكريستوفر آيشام، رئيس CT Intelligence؛ وأندرو سولنجر، الرئيس التنفيذي لـ Foreign Policy، وأدارت الحوار ريشام كوتيتشا، رئيسة السياسات العالمية في ODI.

وتحدث السير ليام فوكس عن التحول الجوهري في النظرة الدولية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن الخليج يعمل وفق رؤية استراتيجية تقوم على الاستقرار والرؤية الواضحة رغم التحديات الإقليمية، لافتاً إلى أن هذا النهج يمنح المنطقة موقعاً متقدماً في صناعة الاستقرار، وأوضح أن الدور الاقتصادي للإمارات، بما فيه الاستثمارات العابرة للحدود مثل مشاريع المياه والطاقة في المغرب، يعكس قدرة المنطقة على بناء نماذج تعاون تعزز المصالح المشتركة.

من جهته، تناول كريستوفر آيشام التحولات المتسارعة في الجغرافيا السياسية، مشيراً إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، تبنت رؤية مستقبلية تقوم على التنويع الاقتصادي والابتكار والذكاء الاصطناعي، ما خلق بيئة جديدة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات، واعتبر أن هذه الرؤية أسهمت في إعادة تشكيل التحالفات التقليدية، وجعلت المنطقة مركزاً صاعداً في التوازنات الدولية، مع دور متزايد في قطاع التكنولوجيا والتعاملات المالية العالمية، خاصة في الصفقات الإعلامية الكبرى.

وتناول أندرو سولنجر، تحديات المشهد الإعلامي العالمي، موضحاً أن تراجع الثقة في المؤسسات التقليدية يدفع الجمهور إلى اللجوء إلى مصادر بديلة، بما فيها صناع المحتوى والمنصات الرقمية، وأكد أن القيمة الحقيقية للإعلام اليوم ليست في سرعة الخبر، بل في التحليل العميق والقدرة على تقديم معرفة موثوقة تساعد الجمهور على فهم العالم، مشدداً على أن المؤسسات التي تنجح في الحفاظ على مصداقيتها ستحتفظ بجمهور أكثر ولاءً، في وقت تتنامى فيه فوضى المعلومات وتزداد صعوبة التحقق من مصادرها، معتبراً أن المستقبل سيشهد ارتفاعاً في قيمة العلامات الإعلامية ذات الثقل التحريري والخبرة التحليلية.

واتفق المتحدثون على أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة فاعلة لا تقتصر على الإعلام، بل تمتد إلى الخدمات المالية والقانونية والاقتصادية، مما يجعل الخليج أمام فرصة لتعزيز اقتصاد الخدمات وجذب الاستثمارات، مؤكدين أن مواجهة التضليل الرقمي تتطلب محتوى سريعاً وموثوقاً وتدريباً أوسع لجيل الشباب على التحقق من المعلومات.

