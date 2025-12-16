مسقط: تتويجاً لجهوده المستمرة في تعزيز الابتكار المصرفي وتقديم تجربة مصرفية متفردة، حصد البنك الأهلي جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية التجارية في سلطنة عُمان ضمن جوائز الابتكار العالمي في الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2025. إذ تكرّم جوائز الابتكار العالمي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية للأفراد في العالم، وإسهامات شخصياتها المتميزة في هذا القطاع. وتعكس هذه الجائزة ريادة البنك الأهلي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء في ظل التطورات المتسارعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد.

ويأتي فوز البنك الأهلي بهذه الجائزة تقديراً لجهوده في تقديم باقات متكاملة للخدمات المصرفية التجارية التي توازن بين الجودة والسهولة والأمان، وتبّني التحول الرقمي، مما يعكس مكانته القيادية في القطاع المصرفي العماني. ويسعى البنك الأهلي من خلال هذا التكريم إلى التأكيد على ابتكاره المستمر في تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء بمرونة وكفاءة، وتوظف أحدث الحلول الرقمية لتعزيز التجربة المصرفية.

ويواصل البنك الأهلي تعزيز مكانته من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول المصرفية للأفراد، تشمل البطاقات المبتكرة، والقروض، وخدمات التمويل، فضلاً عن العروض والمنتجات والمنصات الرقمية التي تسهّل إدارة الحسابات وإجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان. ويحرص البنك على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات شخصية تُعزّز من تجربة العملاء اليومية وتضمن الاستفادة القصوى من مزايا البطاقات والقروض والبرامج المصرفية المتكاملة.

ويختتم البنك الأهلي هذا العام بتحقيق هذا الإنجاز إلى جانب ثلاثة جوائز أخرى في مجالات متعددة تشمل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأداء المؤسسي المتميز، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية. ويعكس هذا الحصاد الغني مكانة البنك الأهلي الرائدة في القطاع المصرفي العماني، مؤكداً التزامه الدائم بالابتكار وتقديم حلول مالية متكاملة تواكب احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتعزز تجربة مصرفية استثنائية ترتقي بمعايير الخدمات المالية في السلطنة.

