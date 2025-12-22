دبي، توجّت مدينة إكسبو دبي عاماً آخر بالنجاح، بأجندة حافلة بالملتقيات العالمية وأبرز الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الثقافية، حيث استقطبت مئات الآلاف من الزوار واستضافت أكثر من 75 حدثاً بارزاً. وتستعد المدينة إلى جانب مركز دبي للمعارض المجاور لها لاستضافة المزيد من الأحداث والمؤتمرات والمنتديات الثقافية والفنية والتعليمية وملتقيات الاستدامة لعام 2026، مؤكدةً على دورها كمركز نابض للتجارب العالمية والتبادل الثقافي.

قال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي: "رسخت مدينة إكسبو دبي مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات وإدارتها هذا العام، حيث كانت منصة عالمية جمعت الرواد والمبدعين وصنّاع التغيير. وستواصل مدينة إكسبو البناء على هذا الزخم لتسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية في قطاعات المؤتمرات والمعارض والفعاليات مستفيدة من موقعها الإستراتيجي ومساحاتها المتنوعة لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات، إلى جانب مركز دبي للمعارض الذي يشهد توسعا بوتيرة متسارعة".

القيادة والاستدامة

استضافت مدينة إكسبو دبي القمة العالمية للمدن، التي جمعت المئات من قادة المدن ورؤساء البلديات الذين مثلوا أكثر من 300 مدينة من كل أنحاء العالم بهدف العمل للنهوض بمستقبل التنمية الحضرية المستدامة والشاملة. استقطب الحدث أكثر من 1,500 مشارك، وأطلق فرصاً استثمارية حضرية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، مؤكداً على الدور المحوري لمدينة دبي كمركز عالمي للأعمال والمؤتمرات.

ومن أبرز الأحداث التي استضافتها مدينة إكسبو منتدى الوجهات المستدامة والقمة السنوية الثالثة عشرة لمجلس أعمال الطاقة النظيفة (CEBC)، التي جمعت صناع القرارات والمبتكرين لتعزيز السياحة المسؤولة والطاقة النظيفة وحلول المناخ. وانطلاقاً من التزامها بالحفاظ على البيئة، كشفت مدينة إكسبو عن أول مركز لبقاء الأنواع تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مخصص للفطريات في تيرّا، بهدف الإسهام في حماية التنوع البيولوجي. وفي مطلع العام في شهر يناير، تركت الراحلة الدكتورة جين غودال في جناح تيرّا أثناء زيارتها لافتتاح حديقة جين غودال للملقّحات، وهي محمية تعزز الوعي بدور الملقّحات الرئيسي في البيئة.

الثقافة والتراث

من الفعاليات المميزة التي نظمتها مدينة إكسبو دبي هذا العام "حيّ رمضان" الذي كان احتفالاً بالشهر المبارك، كما شهدت المدينة النسخة الثانية من معرض "ضيّ دبي" الذي يحتفي بالفنون الضوئية الإماراتية، وكذلك الاحتفالات الوطنية في عيد الاتحاد. كما بدأت مدينة إكسبو فصلاً جديداً يحتفي بالفن والثقافة والأصالة مع افتتاح بيت الفن بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي. ويقع بيت الفن في جناح المغرب سابقاً ويستضيف المعارض وورش العمل والفعاليات الإبداعية في مساحة مبتكرة تجمع الرؤى الفنية المتفردة.

الترفيه والتجارب

انطلق موسم الوصل بفعالية مهرجان الحصاد الهادف لدعم الممارسات المستدامة بالتعاون مع المزارع المحلية وتعزيز الروابط المجتمعية عبر فعاليات عائلية في عطلات نهاية الأسبوع. وتنامت الأجواء نحو مزيد من الحماس في مهرجان الكيك، الذي أُقيم لأول مرة في المنطقة وفيه اختتمت فعالية "كيك بيكنك" جولتها العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة، حيث استقطب الزوار في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة بإبداعاتهم في فن المخبوزات واستعراض مهاراتهم والاستمتاع بتذوق أشهى المخبوزات في الهواء الطلق. لتنطلق بعدها عروض مدينة الشتاء في ساحة الوصل في واحدة من الفعاليات الاحتفالية التي تحاكي الخيال، التي بلغ عدد زوّارها في الأسبوع الأول 38,000 زائر، وهي أقوى افتتاحية تشهدها الفعالية منذ انطلاقها عام 2022.

ومع اقتراب نهاية العام، يترقب الزوار عرض "كارولز باي كاندل لايت" الذي سيقدم عروضاً مميزة لجميع الأعمار تحت قبة ساحة الوصل. كما ستستضيف ساحة الوصل أجواءً احتفاليةً عائليةً في ليلة رأس السنة، بما فيها من العروض الترفيهية الحيّة وموسيقى الدي جي والعد التنازلي في توقيتين الأول عند الساعة 09:00 مساءً مناسب للأطفال والثاني عند منتصف الليل.

النساء والتمكين

شكّل جناح المرأة مساحةً نابضةً بالفرص في تمكين المرأة ضمن برنامج العودة إلى العمل الذي انطلق لتمكين النساء من استئناف مسيرتهنّ المهنيّة في سوق العمل. حيث استقطب نحو ألف تسجيل، ومشاركة 400 امرأة في كل جلسة تدريبية بشكل وسطي. وامتداداً لهذا التوجه، أطلق الجناح أول هاكاثون تقنيات صحة المرأة (FemTech) تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، مستقطباً أكثر من 100 مقترح مبتكر. وجرى اختيار 46 طالبة من 23 مدرسة لعرض حلول جريئة تعالج قضايا صحة المرأة. كما استضاف الجناح مبادرات شهر التوعية بسرطان الثدي واليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة الإماراتية.

تجارب تعليمية

أقبل مئات الألوف من الزوار من مختلف الأعمار إلى جناح تيرّا، وألِف وجناح الرؤية، لاكتشاف الجدول الحافل بمختلف الفعاليات وورش العمل. وشملت الزيارات حضور أكثر من 25 فعالية بين معارض وأنشطة ومعسكرات موسمية مفعمة بالترفيه للأعمار من 5 حتى 12 سنة، إلى جانب تحدي طبيعة المدينة العالمي ومهرجان النحل ومهرجان الغابة الخياليّة.

المجتمع والرياضة

انطلاقاً من التزامها بدعم الصحة والرفاهية في المجتمع، تواصل مدينة إكسبو مواكبة المبادرات التي تعزز ثقافة الحركة والنشاط في فعاليات مثل تحدي "سبينيس" دبي 92 للدراجات الهوائية، وسباق بوكاري سويت 2025، وسباق (She Run) للسيدات، وسباق الوحدة للجري لبنك الإمارات دبي الوطني، واستقطبت هذه الأحداث أكثر من 20,000 مشارك وزائر من مختلف الأعمار والمهارات.

فعاليات عالمية

تأكيداً على مكانة مدينة إكسبو وجهة عالمية للفعاليات، اختيرت المدينة لاستضافة عدة تجمعات لأبرز العلامات التجارية طوال عام 2025 حيث استضافت فعالية سيفوريا لمستحضرات الجمال. وفي فعالية Future Human في مايند فالي، اجتمع مدربو التطوير الشخصي، بمن فيهم ستيفن بارتليت وجاي شيتي، بينما استضافت ساحة الوصل عرض الرقص العالمي هوليغارد فاير برفقة عازف البيانو الشهير ستيفن ريدلي.

وتستعد مدينة إكسبو دبي لعام 2026 بتجارب حافلة وفعاليات دولية كبرى مثل جيتكس 2026 ومعرض الصحة العالمي. ومع بدء تسليم العقارات في النصف الثاني من العام المقبل، تواصل المدينة مسيرتها وجهة نابضة بالحياة محورها الإنسان وتُعنى بالاستدامة، مع المزيد من الخطط التوسعية المبتكرة في المستقبل.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر press.office@expocitydubai.ae-

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار وتُعنى بالإنسان والبيئة على حد سواء، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية(D33). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.

-انتهى-

#بياناتشركات