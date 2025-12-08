دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت ماليزيا مهمة الأعمال الخاصة إلى دبي بنجاح لافت، مسجلة اهتماماً استثمارياً كبيراً ومؤكدة مكانتها كقوة عالمية صاعدة في منظومة الامتياز التجاري وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد جمعت المهمة، التي امتدت على مدى أربعة أيام، نخبة من مانحي الامتياز والعلامات الماليزية والمؤسسات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين ضمن برنامج مكثف يستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين ماليزيا والإمارات وتسريع دخول الشركات الماليزية إلى أسواق التجزئة والامتياز المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال أيام المهمة الأربعة، شارك الوفد الماليزي في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى التي شملت دراسات سوق معمّقة، لقاءات استراتيجية، تواصل مع المستثمرين، وتجارب ميدانية داخل قطاع التجزئة. وقد أتاحت هذه الأنشطة للمشاركين فهماً شاملاً لبيئة الأعمال في دولة الإمارات — بدءاً من الأطر التنظيمية واتجاهات الامتياز، وصولاً إلى سلوك المستهلك، تموضع العلامات التجارية، ومستوى الجاهزية الاستثمارية.

كما وفّرت المهمة منصات فعّالة للشركات الماليزية لاستعراض قدراتها التجارية، عرض نماذج الامتياز الخاصة بها، وإقامة روابط مباشرة مع المستثمرين، مشغلي المراكز التجارية، مجتمع الأعمال، والمهنيين الماليزيين المقيمين في دبي. وقد أسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الحضور التجاري لماليزيا في المنطقة، إضافة إلى تسريع تموضع العلامات الماليزية لبناء توسع طويل الأمد داخل أسواق مجلس التعاون الخليجي.

زخم تجاري قوي وثقة استثمارية متنامية

أسفرت المهمة عن نتائج قوية وقابلة للقياس، حيث تم توليد 43 فرصة تجارية مؤهلة، وبدء مناقشات شراكات جديدة مع مستثمرين في الإمارات، فضلاً عن اهتمام لافت بالعلامات الماليزية في قطاعات الأغذية والمشروبات، التعليم، التجزئة، ونمط الحياة. ومع قيمة استثمارية محتملة بلغت 56,400,375 درهماً إماراتياً (نحو 15.36 مليون دولار أمريكي)، تعكس النتائج ارتفاعاً واضحاً في ثقة المستثمرين بمنظومة الامتياز الماليزية، إضافة إلى الطلب المتزايد على العلامات الماليزية في دول مجلس التعاون — ما يعزز مكانة ماليزيا كقوة ناشئة في مشهد الامتياز العالمي.

وقال السيد عديلا صبري بن محمد، وكيل وزارة شؤون الامتياز وتطوير المورّدين في وزارة تنمية رواد الأعمال والتعاونيات الماليزية:“لقد عززت هذه المهمة حضور ماليزيا في مشهد الامتياز والتجزئة التنافسي في دبي. ويؤكد مستوى التفاعل واهتمام المستثمرين أن العلامات الماليزية لا تقتصر على جاهزيتها للتوسع العالمي فحسب، بل تمتلك أيضاً القدرة على تحقيق النجاح في سوق الإمارات. لقد فتحت هذه المهمة مسارات تجارية حقيقية للشركات الماليزية في سوق شديد الديناميكية. ومن خلالها حصلنا على وصول مباشر إلى المستثمرين وصنّاع القرار الذين يبدون اهتماماً واضحاً بجلب العلامات الماليزية إلى المنطقة. إن الفرص المتاحة حقيقية، فورية، ومجزية تجارياً.”

تعزيز التموضع الاستراتيجي: ماليزيا باعتبارها مركزاً عالمياً للامتياز

أكدت المهمة تطلع ماليزيا المتنامي لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً لتطوير الامتياز، الابتكار، وربط الأعمال عبر الحدود. وبفضل الدعم القوي من الجهات الحكومية والمجتمع التجاري الماليزي في دبي، أرست المهمة أساساً استراتيجياً للتوسع طويل الأمد داخل أسواق مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.

-انتهى-

