• الجائزة تبرهن على الأداء الاستثنائي للمجموعة وتميزها في تقديم حلول مبتكرة

• النمو القوي للمجموعة عزز ثقة العملاء ورسخ مكانتها كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات

في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، حصدت مجموعة «الوطني للثروات»، جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت (Best Private Bank in Kuwait) لعام 2025، من مجلة «ذي بانكر» العالمية، وذلك ضمن الحفل السنوي الذي تنظمه المجلة للإعلان عن جوائز أفضل بنوك الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى العالم Global Private Banking.

وقامت مجلة «ذي بانكر» بإعلان أسماء الفائزين عبر فئات إقليمية متعددة، بناء على عملية تقييم دقيقة وشاملة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم 23 خبيرًا ومتخصصًا في عالم الصناعة المصرفية من مختلف أنحاء العالم.

وتبرهن هذه الجائزة على تفوق مجموعة «الوطني للثروات» وتميزها في الخدمات المصرفية الخاصة والابتكار وتلبية احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، ومواكبة تطلعاتهم المتطورة بشكل مبتكر.

وتم منح «الوطني للثروات» هذه الجائزة المرموقة استناداً إلى معايير عدة، أهمها: الأداء المالي والنمو من خلال تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس النمو في الأصول المدارة، والربحية، وكفاءة التشغيل، إضافة إلى الابتكار في المنتجات والخدمات والقدرة على تطوير وتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، مثل استراتيجيات الديون الخاصة، الودائع المهيكلة، وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية المتخصصة.

كما شملت المعايير أيضاً، تجربة العملاء التي تتضمن جودة الخدمات المقدمة، والقدرة على فهم احتياجات العملاء المختلفة وتصميم استراتيجيات مخصصة لهم، وبناء العلاقات طويلة الأمد، إضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا وتبني الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لتبسيط العمليات، وتعزيز الكفاءة، وتقديم تجربة مصرفية سلسة ومبتكرة.

ومن ضمن المعايير أيضاً، الاستدامة والاستثمار المسؤول، وهو معيار يزداد أهمية في المشهد المالي العالمي، إضافة إلى الانتشار الجغرافي والقوة المؤسسية من خلال قياس حجم العمليات، والتواجد الإقليمي والدولي، والشراكات الإستراتيجية التي تعزز من قدرة المجموعة على خدمة عملائها.

سجل حافل بالإنجازات والريادة السوقية

وتعكس الجائزة قوة العلامة التجارية لمجموعة «الوطني للثروات»، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً، حيث تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني، الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديراً لجهودها في القطاع المصرفي.

وتميزت مجموعة «الوطني للثروات» بنموها القوي ومبادراتها الإستراتيجية وتطورها التكنولوجي المستمر، حيث حققت نمواً استثنائياً في الأصول المدارة لتتجاوز 41 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024، ما يؤكد ثقة العملاء بالمجموعة.

كما نجحت «الوطني للثروات» في تنويع محفظتها الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول، وتوسيع نطاق منتجاتها، بما في ذلك إدارة الثروات، التخطيط المالي، إدارة الاستثمار، والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة ومتخصصة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، مما ساهم في استقطاب عملاء جدد ورسَخ مكانة المجموعة كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات.

وركزت المجموعة على تلبية احتياجات العملاء من ذوي الملاءة العالية، مع تحقيق نمو كبير في أصولهم المدارة وتقديم حلول مخصصة لهم، كما أبرمت شراكات إستراتيجية فعالة لتوفير فرص استثمارية متنوعة ومختارة للعملاء مثل الشراكة مع شركة «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، مما يعزز من قدرتها على تقديم حلول استثمارية متكاملة.

وساعدت «الوطني للثروات» عملاءها في السعي لتحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وفعالية من خلال تبني الابتكار الرقمي كجزء من استراتيجيتها لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، واستخدام التكنولوجيا المتطورة في تقديم تجارب وحلول مبتكرة، إذ قامت بتبسيط العمليات التشغيلية بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإنتاجية والتركيز على تقديم خدمات شخصية عالية الجودة للعملاء.

كما عززت تفاعل عملائها عبر مبادرات مبتكرة، شملت إصدار تقارير تحليلية متخصصة ضمن «رؤى مجموعة الوطني للثروات»، مما يرسخ مكانتها كمزود رائد للحلول الاستثمارية المتكاملة.

ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، إضافة إلى سعيها المستمر لبناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة، كما يتضح من إطلاق برنامج «جيل W» الذي يستهدف الجيل الثاني من العملاء لتعليمهم مبادئ الاستثمار وإدارة الثروات.

وتعد «الوطني للثروات» ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال إدارة الثروات بالشرق الأوسط، وتتميز ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات، وتتبع المجموعة نهجاً يركز على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل بما يلبي الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية.

جدير بالذكر أن جوائزGlobal Private Banking تعد من أرقى الجوائز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى العالم، وقد أُطلقت لأول مرة في عام 2009، وتهدف إلى تكريم المؤسسات المالية التي تُظهر أداءً استثنائيًا في إدارة الثروات، معتمدة على تقييم شامل يجمع بين المعايير النوعية والكمية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الوطني للثروات" تعد علامة تجارية مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع ("بنك الكويت الوطني")، وتتخصص في أنشطة إدارة أصول الشركات المختلفة بالمجموعة، بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.ع – الشركة الاستثمارية الرائدة – وشركاتها التابعة حول العالم، إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك الكويت الوطني، الذي يعد من بين أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات