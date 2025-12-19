أبوظبي العالمي (ADGM) رحّب بانضمام 11 شركة مالية عالمية، تدير أصولاً تزيد قيمتها على 9 تريليونات دولار أمريكي، وذلك قبيل وخلال انعقاد الدورة الرابعة والأكبر من أسبوع أبوظبي المالي.

أبوظبي تتبوأ المرتبة الأولى كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 12 عالمياً في مؤشر تنافسية المراكز المالية الصادر عن جامعة نيويورك أبوظبي.

توقيع 82 مذكرة تفاهم خلال أسبوع أبوظبي المالي، من قبل نخبة من أهمّ الجهات العالمية، من بينها: بلاك روك، وفرانكلين تمبلتون، وفينستريت، ومبادلة، وماستركارد، وهانوا، وسويس آر إي، وآر آي كيو، وغيرهم، للتعاون مع العديد من الجهات الإقليمية والمحلية.

الدورة القادمة من أسبوع أبوظبي المالي ستُعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- اختُتمت فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بعد أسبوع حافل بالنقاشات المثمرة، والإعلانات النوعية، والتعاونات الطموحة، التي عزّزت مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

واستقطب الحدث المالي والاستثماري الأهمّ في أبوظبي، الذي نظّمه أبوظبي العالمي (ADGM)، بالتعاون مع "القابضة" (ADQ)، بصفتها الشريك الرئيسي، عدداً غير مسبوق من الحضور، تجاوز 35,000 مشارك، شكّل المشاركون الدوليون منهم ما يزيد على 30%، ممثلين 175 جنسية، وذلك عبر 68 فعالية و394 جلسة متخصصة. كما استقطب الحدث 819 متحدثاً من الشخصيات المؤثرة، وأكثر من 69 شريكاً عالمياً وإقليمياً، من بينهم شركة "هانوا" بصفتها شريكاً استراتيجياً.

وسجّل أسبوع أبوظبي المالي، لأول مرة في تاريخه، إجمالي أصول ممثّلة خلاله، تجاوزت قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 53% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث اجتمع قادة رؤوس الأموال، والمستثمرون، وممثلو الجهات التنظيمية، والمبتكرون من مختلف أنحاء العالم، في أبوظبي، لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.

وتعليقاً على الدورة الأكثر نجاحاً من أسبوع أبوظبي المالي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "رسّخ أسبوع أبوظبي المالي مكانته واحداً من أكثر التجمعات المالية تأثيراً على مستوى العالم. وقد حققت هذه الدورة من أسبوع أبوظبي المالي أرقام قياسية على مستويات عدة، وسجلت إنجازاً غير مسبوق تمثل في نجاح أبوظبي باجتذاب صنّاع قرار في القطاع المالي العالم يمثلون أصولاً تزيد قيمتها على 62 تريليون دولار أمريكي، اجتمعوا معاً لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع. كما رسخ أسبوع أبوظبي المالي مكانته كمنصة عالمية رائدة في أبوظبي، تسهم في دعم الصفقات، وتكوين رأس المال بدقّة وموثوقية. بوصفها "عاصمة رأس المال" لا تكتفي أبوظبي باستضافة الحوارات المالية العالمية، بل تعمل بفاعلية على تصميم البنية التي ستُشكّل ملامح العقد المقبل من النمو العالمي."

حوارات مؤثرة وإعلانات تحويلية

ساهمت دورة هذا العام في تحفيز التقدم الاستراتيجي الملموس في القطاع المالي العالمي، وكان من أهمّ الإنجازات ترحيب أبوظبي العالمي (ADGM) بانضمام 11 شركة مالية عالمية، تدير أصولاً تزيد قيمتها على 9 تريليونات دولار أمريكي، قبيل وخلال الدورة الرابعة والأكبر من أسبوع أبوظبي المالي، مسجّلة حضوراً تاريخياً لرأس المال العالمي ضمن منظومة أبوظبي المالية المزدهرة. وخلال العام 2025 ، قبيل انعقاد أسبوع ابوظبي المالي، أعلنت مجموعة من الشركات عن خططها لتأسيس حضور لها في أبوظبي العالمي (ADGM). وشملت القائمة كل من مجموعة "يو بي إس"، و"كي كي آر" و"جوليوس باير"، و"هاربورفيست" ، و"ماديسون ريالتي كابيتال"، و "بارتنرز جروب"، و "دي دبليو إس"، و "مونرو كابيتال". وعلى مدار الأيام الأربعة لأسبوع ابوظبي المالي، كشفت مؤسسات مثل "كانتور فيتزجيرالد"، و"سيركل إنترنت إم. إي. أي" و"بي بي في إيه"، و"البنك العربي سويسرا – الخليج"، و"بليناري إم إي إنفراستركتشر بارتنرز"، و"أي كابيتال"، و"بنك التنمية الأوراسي"، عن افتتاح مكاتب لها في المركز المالي العالمي في أبوظبي.

وفي تقاطع مؤثّر بين التمويل والعمل الإنساني، تم الإعلان عن تعهد عالمي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، كتمويل للقضاء على مرض شلل الأطفال، خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، بمشاركة بيل غيتس، وعدد من المانحين العالميين والإقليميين والمحليين.

وعلى صعيد الإنجازات التنظيمية، أصبحت "بينانس" أول منصّة تداول عملات مشفّرة على مستوى العالم، تحصل على ترخيص عالمي بموجب الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM)، ما أسهم في إرساء معيار عالمي جديد للإشراف على الأصول الرقمية، وتعزيز ريادة أبوظبي في الابتكار المالي. كما أعلنت شركة "إي آر إم"، أكبر شركة استشارية متخصصة في الاستدامة على مستوى العالم، عن افتتاح مكتبها الجديد ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تؤكّد الدور المتنامي للمركز المالي في دفع أجندة الاستدامة العالمية.

وشهد الأسبوع أيضاً الكشف عن مجمع التكنولوجيا المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تسريع الابتكار وتنويع الاقتصاد في القطاعات ذات الأولوية. وفي الوقت نفسه، أعلنت "مبادلة" و"الدار" عن مشروع تاريخي مشترك بقيمة 60 مليار درهم إماراتي (حوالي 16.34 مليار دولار أمريكي) لتوسعة منطقة أبوظبي العالمي (ADGM) في جزيرة الماريه، بمساحة 1.5 مليون متر مربع، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال وأسلوب الحياة على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قدّمت شركة "هالو للاستثمار"، وأبوظبي العالمي (ADGM)، منصة "مجرّة"، وهي منظومة جديدة لأسواق رأس المال، تهدف إلى تمكين حلول الاستثمار الآمنة الناشئة في دولة الإمارات، من الوصول إلى الأسواق العالمية.

أبوظبي تتبوأ المرتبة الأولى كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقد كشفت النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المراكز المالية (FCCI)، الذي أُعلن عنه خلال أسبوع أبوظبي المالي، من قبل كلية "ستيرن" للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تصدّر أبوظبي قائمة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلالها المرتبة 12 عالمياً. ويعزّز هذا الإنجاز سمعة العاصمة الإماراتية كواحدة من أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم، من خلال أبوظبي العالمي (ADGM).

أسبوع أبوظبي المالي 2025 يصمم آفاق منظومة رأس المال

انطلقت الدورة الأنجح من أسبوع أبوظبي المالي 2025 تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال"، وأظهرت استمرار صعود أبوظبي كمركز مالي عالمي، ودور أبوظبي العالمي (ADGM) في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي، من خلال ربط رأس المال والتكنولوجيا والسياسات، بطرق مبتكرة وتحويلية.

وشهد الحدث الإعلان عن مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية بين جهات عالمية وإقليمية ومحلية. حيث تمّ توقيع 82 مذكرة تفاهم وشراكة، ما يسهم في تعزيز التحالفات الدولية، ومسارات الابتكار للعام المقبل. ومن أهمّ الجهات التي أعلنت عن شراكاتها، عبر منصة أسبوع أبوظبي المالي: "بلاك روك"، و"فرانكلين تمبلتون"، و"مبادلة"، و"ماستركارد"، "وهانوا"، و"سويس آر إي"، و"آر آي كيو"، و"كيتوبي غلوبال"، بالإضافة إلى "مجموعة لولو المالية"، و"كريبتو.كوم"، و"42 أبوظبي"، و"كريسوس"، و"صندوق الإمارات للنمو"، و"مكتب أبوظبي للاستثمار"، و"هب 71"، و"فينستريت"، إلى جانب "صندوق خليفة"، و"مؤسسة الإمارات للتمويل"، و"زيلو"، و"مارسي بن كابيتال بارتنرز"، و"تيذر"، و"كريبتو.كوم"، و"زوديا"، و"بريستو"، و"بي سي بي"، و"وارنر بروس ديسكفري"، و"المجلس العالمي للذهب"، و"باين كابيتال"، وغيرها.

نظرة مستقبلية

مع سلسلة من التطورات التنظيمية الاستراتيجية، ونمو المنظومة، واستشراف العقد المقبل، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً جاذباً للاستثمار والكفاءات والابتكار، وَجِهةً يلتقي فيها الطموح العالمي بالفرص المحلية. وستواصل منصات مثل أسبوع أبوظبي المالي، أداء دورها كمحفّز لجذب أفضل الكفاءات العالمية في القطاع المالي إلى "عاصمة رأس المال".

يذكر أنّ الدورة القادمة من أسبوع أبوظبي المالي، ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، مستفيدة من الزخم الذي حققته دورة 2025، ومعزّزة مكانة أسبوع أبوظبي المالي كأبرز تجمّع مالي عالمي في المنطقة.

