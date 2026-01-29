دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة هوتباك، المتخصصة في حلول التغليف المستدام ومقرها دبي، جائزة "الشركة المستدامة للعام 2025 في قطاع السلع الاستهلاكية"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاستدامة 2040 في الشرق الأوسط، التي تكرّم الحكومات والشركات وقادة الاستدامة من مختلف أنحاء المنطقة، وتسعى لتسليط الضوء على الجهات التي لا تكتفي بوضع أهداف طموحة في مجالات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG)، بل تترجم هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة من خلال بيانات دقيقة، وحوكمة فعالة، وابتكار مستدام.

وتُسلّط هذه الجائزة الضوء على الجهود الاستباقية التي تبذلها هوتباك للحد من بصمتها البيئية، تماشياً مع طموحات المنطقة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز الاستدامة، ما يعزز مكانة هوتباك كإحدى أكثر الشركات التزاماً بالاستدامة على مستوى المنطقة. كما تعكس الجائزة التزام الشركة العميق بترسيخ مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) في جميع جوانب عملياتها وعلى مختلف مستوياتها.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال السيد عبد الجبار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة هوتباك: "تمثّل هذه الجائزة تأكيداً واضحاً على صواب المسار الذي انتهجناه في هوتباك، وإنجازاً نفخر به يعكس التزامنا الراسخ بمسيرة الاستدامة طويلة الأمد. بالنسبة لنا، الاستدامة ليست مجرّد مبادرة، بل هي جزء لا يتجزأ من أسلوبنا في التصميم، والتصنيع، والتوسع. ومن خلال تعزيز التعاون مع الموردين، والابتكار في المنتجات، والشفافية في تقارير الانبعاثات الكربونية، واعتماد خارطة طريق واضحة نحو الحياد المناخي، نواصل تطوير عملياتنا في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "هدفنا إثبات أن الابتكار والنمو المسؤول والممارسات البيئية الواعية يمكن أن تتكامل معاً، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا. ويُعدّ هذا التكريم من جوائز الاستدامة 2040، إلى جانب حصولنا على الميدالية الذهبية من "إيكوفاديس"، دليلاً إضافياً على أن نهجنا في الاستدامة موثوق، ويعتمد على البيانات الدقيقة، ويتماشى مع المعايير العالمية".

وقال الدكتور مايك تشيثام، مدير الاستدامة العالمي في هوتباك: "الاستدامة جزء لا يتجزأ مما نقدمه في هوتباك، حيث أصبح 97 % من محفظة منتجاتنا اليوم قابلاً لإعادة التدوير أو التحلل الحيوي أو التحويل إلى سماد عضوي، أو يجمع بين هذه الخصائص كلها. ونحن نعتبر أن إعادة التدوير الفعّالة تُشكّل عاملاً محورياً في تحقيق التأثير الإيجابي، وعليه نواصل الاستثمار في خطوط تصنيع متطورة تعزز استخدام المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك. ومع أكثر من 4,000 منتج تغليف في محفظتنا، كانت العملية تحدياً حقيقياً، لكنها منحتنا خارطة طريق واضحة وواقعية نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل".

وتُقام جوائز الاستدامة 2040 تماشياً مع رؤية دبي للاستدامة 2040، بهدف تكريم الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تُحرز تقدماً ملموساً في مجالات العمل المناخي، وكفاءة استخدام الموارد، والممارسات المسؤولة. وتعتمد الجائزة إطار تقييم صارم يستند إلى نموذج يتمحور حول الأفراد، الهدف، الكوكب، والشراكات، وهو نهج شامل يُقيّم مجالات رئيسية تشمل الأعمال والتمويل المستدام، والطاقة النظيفة، والسلامة والبنية التحتية، ومشاركة المجتمع، والمصادر المسؤولة، وذلك عبر أكثر من 200 مؤشر تقييم ضمن مقياس دقيق من1,200 نقطة.

واستكمالاً لإنجازاتها المتواصلة في مجال الاستدامة، حصلت هوتباك مؤخراً على الميدالية الذهبية من "إيكوفاديس" المرموقة، لتصنَّف بذلك ضمن أفضل 5 % من الشركات على مستوى العالم في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. ويعكس هذا التكريم تميّز الشركة المستمر في مجالات محورية تشمل الأثر البيئي، الحوكمة الأخلاقية، ممارسات العمل، والمشتريات المستدامة، ما يعزّز مكانة هوتباك كشركة عالمية رائدة في الأعمال المسؤولة والمستدامة.

وتعكس هذه الإنجازات قناعة هوتباك الراسخة بأن النمو التجاري والاستدامة يشكّلان مسارين متكاملين يعزّز كلٌ منهما الآخر. ومن خلال الابتكار المستمر، والمصادر المسؤولة، والتخطيط طويل الأمد، تضع الشركة معايير جديدة لقطاع السلع الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط، وتقود المسيرة بالفعل لا بالقول، عبر تقديم حلول تُوازن بين حماية البيئة وتحقيق التقدّم الاقتصادي.

حول "هوتباك":

تأسست شركة هوتباك عام 1995، وهي تُعد اليوم اسماً رائداً في تصنيع وتوريد منتجات تغليف الأغذية. وتنتشر عمليات الشركة حالياً في 17 دولة حول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وساحل العاج، ونيجيريا، وإسبانيا، وأستراليا. نمت "هوتباك" لتُصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التغليف، بفضل سمعتها المتميزة في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وخدمة عملاء استثنائية. وتُعد "هوتباك" وجهة متكاملة لحلول التغليف، حيث توفر مجموعة شاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والصناعات. كما تمثل الشركة عدداً من أبرز المصنّعين العالميين، وتُسوّق منتجاتها بتصاميم حديثة وجذابة مع مراعاة أعلى معايير النظافة، تحت علامتي "هوتباك" (مجموعة منتجات التغليف) و"سوفت أند كول" (مجموعة المناديل والمنتجات الصحية).

بصفتها شركة متخصصة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، تحظى "هوتباك" بعدد من الشهادات العالمية المرموقة التي تؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة، ومنها BRCGS، وFDA، وSEDEX، وESMA، وPEFC، وFSC، إلى جانب شهادات الآيزو ISO 9001:2015، وISO 22000:2018، وISO 14001:2015، وISO 45001:2018. . وقد نالت "هوتباك" جائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة "جائزة دبي للصناعة الذكية" لعام 2020 عن قطاع التصنيع، تقديراً لتفوقها في هذا المجال. وتدير "هوتباك" حالياً 50 مركز بيع مستقل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدّم أكثر من 600 منتج متخصص لا تتوفر عادة في محلات السوبرماركت. كما تُعد منصتها الإلكترونية www.hotpackwebstore.com أكبر متجر إلكتروني متخصص بمنتجات تغليف المواد الغذائية في المنطقة. وبفضل جودة منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تواصلها المستمر مع العملاء، أصبحت "هوت باك" على مرّ السنوات علامة تجارية موثوقة ومرادفة للتميّز في قطاع التعبئة والتغليف.

-انتهى-

