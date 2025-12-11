أبو ظبي، شهدت قمة "بريدج 2025"، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، إعلاناً يعدّ من أبرز نتائجها، بتوقيع شراكة استراتيجية بين Archeo Futurus وTrillium Technologies وDaywalker Global، تستهدف تعزيز موقع الإمارات كعاصمة عالمية جديدة للحوسبة المتقدمة وإنتاج الإعلام عالي التقنية والتعليم.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بعنوان: "الإمارات.. مركز الحوسبة الجديد ومحرك تطوّر الإعلام والتقنية والتعليم عالمياً"، في خطوة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية المبتكرة في أبوظبي بوصفها منصة للتوسع التكنولوجي والإبداعي.

استثمار بقيمة 200 مليون دولار لإطلاق مركز عالمي للإعلام والتقنيات المتقدمة

وشارك في المؤتمر كلٌّ من: كايل بارنيت، الرئيس التنفيذي لشركة Archeo Futurus، النجم العالمي ويزلي سنايبس، الرئيس التنفيذي لـ Daywalker Group، جون المنصور، الرئيس التنفيذي لشركة Treasures Petroleum North America وشريك في Archeo Futurus، ودانيال كلوس، رئيس مجلس إدارة Archeo Futurus.

وأوضح الشركاء أن الاتفاق يستند إلى استثمار يبلغ 200 مليون دولار، يهدف إلى إنشاء مركز الابتكار في الإعلام والتكنولوجيا في أبوظبي اعتباراً من عام 2026، ليضم بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مرافق إنتاج إعلامي رائدة عالمياً. وكشفوا عن خططهم لتصوير فيلمين سينمائيين في الإمارات العام المقبل، بما يدعم بناء صناعات إبداعية جديدة ومسارات لتطوير المواهب في المنطقة.

أول سند عالمي مُؤمّن بالحوسبة

ولخدمة هذه المرحلة الجديدة، أعلن الشركاء تأسيس شركة Trillium Technologies، وإطلاق أول سند مالي مؤمّن بالحوسبة في العالم، والمدرج حالياً في الولايات المتحدة وبورصة فيينا.

بارنيت: الإمارات أصبحت منصة عالمية للابتكار

وقال كايل بارنيت خلال المؤتمر الصحفي: "يشرفنا أن نكون في دولة الإمارات التي تتحول فيها الأفكار والابتكار إلى واقع، فنحن نراها أحد أهم مراكزنا العالمية لنشر تقنيات الحوسبة المتقدمة وتوسيع مبادراتنا في السينما والإعلام والتعليم".

وأكّد أن اختيار أبوظبي لم يكن قراراً تقنياً فحسب، بل رؤية طويلة المدى، وقال: "نتطلع لدعم الإمارات في ترسيخ موقعها كقوة عالمية في الحوسبة عالية الكفاءة، وصناعة الأفلام، والإعلام الرقمي، والتعليم، إذ سنستثمر في تطوير المواهب المحلية في التكنولوجيا والفنون، لأن رسالتنا تتوافق مع رؤية الدولة للعلوم والتقنية والابتكار".

وأضاف:"نحن وشركاؤنا في الإمارات نبني منصة عالمية للتكنولوجيا والإعلام والتعليم، ونريد للإمارات أن تكون في مركزها، ونتطلع إلى خلق فرص مستدامة لتعزيز الابتكار وصناعة المحتوى وتطوير الكفاءات، وتحقيق أثر عالمي. وأتوجه بالشكر لدولة الإمارات ولمعالي عبدالله آل حامد على دعمه وتعاونه لتحقيق هذا الإنجاز".

المنصور: الإمارات لا تواكب التطور فحسب… بل تقوده

قال جون المنصور:"الإمارات لا تواكب التغييرات التقنية العالمية فقط، بل تقودها، لأنها تدرك قوة الحوسبة وقدرات الذكاء الاصطناعي والتحولات التي تقودها منظومات الإعلام الجديد، لذلك نفخر في المساهمة في بناء بيئة تتحول فيها الرؤى إلى صناعات، وتأتي إليها المواهب لتصنع المستقبل".

أبرز نتائج القمة: أكثر من 30 اتفاقية خلال ثلاثة أيام

يمثل هذا الاتفاق واحداً من أبرز إنجازات الدورة الأولى من "بريدج 2025"، إذ يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والإنتاج والابتكار وتنمية المواهب عبر قطاعات متعددة، ويعزز موقع الإمارات كمنصة عالمية لإطلاق صناعات المستقبل، من الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء، إلى المحتوى الإبداعي والثقافة الرقمية وصناعة المحتوى والتصنيع المتقدم.

واختُتمت القمة يوم الأربعاء بمجموعة واسعة من الاتفاقيات، حيث شهدت توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم خلال ثلاثة أيام، مما يؤكد قدرتها على خلق مسارات تجارية جديدة وشراكات عابرة للحدود في الإعلام والتقنية والابتكار.

