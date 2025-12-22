المنامة، البحرين – اختتم معرض سيتي سكيب البحرين 2025 فعالياته التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض، محققًا نجاحًا وإقبالا واسع النطاق، حيث جمع نخبة من كبار المطورين العقاريين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والهيئات الحكومية. وقد استقبل المعرض 11,618 زائر، وعرض 91 مشروعًا عقاريًا رئيسيًا، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها القطاع العقاري في مملكة البحرين من جانب المستثمرين والباحثين عن الفرص العقارية المميزة.

وتحت شعار "ارتق بأسلوب حياتك"، بحث المعرض العديد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز البنية التحتية، فضلا عن تنامي محفظة المشاريع المجتمعية المستدامة في البحرين.

وفي إطار فعاليات المعرض، كشفت شركة إدامة عن منصة استثمارية تفاعلية جديدة، تتيح الوصول بشكل آمن وسهل إلى المشاريع النشطة والأراضي الجاهزة المندرجة ضمن محفظتها. كما أعلنت شركة بحرين مارينا عن استكمال 80% من أعمال مشروعها الساحلي مع التخطيط لبدء التشغيل في منتصف عام 2026، معززة مكانتها الرائدة كواحدة من أهم الوجهات الساحلية المستقبلية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الجهود الرامية إلى دعم المبادرات الوطنية في قطاع الإسكان، وقعت شركة نسيج ومجموعة المؤيد للمقاولات اتفاقيات لإنشاء 24 وحدة سكنية جديدة في مدينة سلمان بموجب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.

كما واصلت شركة ديار المحرق تعزيز نشاطها ودعم مشاريعها من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة مع منصة مزاد، إلى جانب اتفاقيات إضافية لتنفيذ مشاريعها المختلفة. وعرضت الشركة أيضًا عددًا من المشاريع السكنية والاستثمارية المتميزة، بما في ذلك مشروع سهيل ومشروع الوسم في الجزر الشمالية، فضلا عن مشروع النسيم الذي تم استكماله مؤخرًا. وقد جذبت هذه المشاريع اهتمام الزوار وساهمت في تعزيز ثقة الأسواق.

وعرضت شركة أوركيد للتطوير مشروعها أوركيد خليج البحرين، وهو برج يتكون من 47 طابقًا بإطلالة بحرية، ويسهم في إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الراقية، بالإضافة إلى ذلك أعلن مشروع أمواج بيتشفرونت عن شراكة مع منتجعات وفنادق ميليا، الأمر الذي يعزز من مكانة البحرين كوجهة متميزة لمشاريع الضيافة الراقية والمشاريع متعددة الاستخدام، مع إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها معرض سيتي سكيب.

كما عرضت مجموعة إسناد عددًا من المشاريع العقارية التي تعكس التوسع الهائل للشركة في أنحاء البحرين وفي منطقة الشرق الأوسط. وقد شارك في المعرض أيضًا شركة ميرات، شركتها التابعة الواقع مقرها في الإمارات، بما سلط الضوء على المشاريع المبتكرة للمجموعة في أنحاء المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت العديد من شركات التطوير الأخرى عن مشاريعها وشراكاتها الجديدة وإطلاقاتها القادمة خلال فعاليات المعرض، الأمر الذي أكد على النشاط الهائل الذي يشهده قطاع العقارات في البحرين، وتنوع المشاريع المستقبلية.

من ناحية أخرى، اختتمت "الجلسات النقاشية" المصاحبة للمعرض فعالياتها مع استضافة 26 جلسة تحدث فيها 54 خبيرًا إقليميًا ودوليًا، حيث تم إلقاء الضوء على أحدث التوجهات والمستجدات في الأسواق، وأولويات السياسة، والابتكار في القطاع العقاري.

كما شهد سيتي سكيب البحرين 2025 إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة "معماريو الغد"، والتي شارك فيها 10 طلاب من أربع جامعات، حيث قدموا من خلال مشاريعهم رؤية عن مستقبل البيئة المبنية في البحرين. وبعد إجراء عملية تقييم صارمة من جانب لجنة التحكيم، تم الإعلان عن اختيار 3 مشاريع: حصلت على المركز الأول شذا عبدالله من الجامعة الملكية للبنات، بينما فازت لطيفة عبدالله من نفس الجامعة بالمركز الثاني، وحصلت تيا الخطيب ومها الخضيري من الجامعة الملكية للبنات وزينب الهلال من جامعة البحرين على المركز الثالث. وقد أبرزت تصميمات الطلاب الإمكانيات الإبداعية المميزة للمواهب الشابة في المملكة.

وفي تعليقه عن نجاح نسخة هذا العام من المعرض، قال السيد أليكس هوف، المدير الإقليمي لمجموعة معارض سيتي سكيب: "تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها كنقطة التقاء للأفكار والاستثمار والتعاون. ومن أهم ما ميّز هذه النسخة من المعرض هي التطلعات الطموحة المشتركة بين المطورين وصانعي السياسات والمستثمرين في تحقيق القيمة للبحرين على المدى الطويل. هذا التوجه الذي ساد المعرض ساهم في تأكيد الزخم الحقيقي الذي تشهده الأسواق، والرؤية الواضحة لمستقبل القطاع العقاري في المملكة."

وأضاف: "ويحظى هذا النشاط الملموس لقطاع العقارات بدعم واسع النطاق من مؤسسة التنظيم العقاري التي ساهمت بدور ملموس في خلق بيئة تنظيمية فعالة من خلال تسهيل إجراءات الترخيص للمطورين. هذه الجهود ساعدت بدورها في تسريع عمليات تنفيذ المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء مملكة البحرين، والذي انعكس بشكل واضح المميزة التي شهدها المعرض هذا العام، كما أكدت على قوة قطاع العقارات في البحرين وقدرته على مواصلة جذب الاستثمارات."

وفي ظل تنامي حجم المشاركات النوعية، وتزايد نشاط المستثمرين، والإعلان عن عدد من المشاريع العقارية الاستراتيجية على مدار أيام المعرض، يواصل معرض سيتي سكيب البحرين ترسيخ مكانته كمنصة رائدة تسهم في تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة والتعاون في القطاع العقاري، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين ويعزز من جاذبيتها الاستثمارية.

