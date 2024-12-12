أبوظبي، استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي برنامج الشباب ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، في خطوة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من القادة الإماراتيين في قطاع المياه والطاقة.

تستمر فعاليات برنامج الشباب حتى 12 ديسمبر الجاري، حيث يجمع الحدث نخبة من الخبراء والمتخصصين مع الشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم. وتشمل الفعاليات جلسات نقاش تفاعلية، وندوات لتبادل الرؤى والأفكار، وورش عمل حول مواضيع حيوية مثل معالجة ندرة المياه عالمياً، وتعزيز الممارسات المستدامة، والابتكار التكنولوجي، وتكامل الطاقة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمياه والتعاون الدولي.

في كلمته خلال افتتاح البرنامج، أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، على أهمية إشراك الشباب في هذه الحوارات، قائلاً: "شباب اليوم هم قادة المستقبل وصنّاع الحلول المبتكرة التي ستسهم في حماية موارد المياه للأجيال القادمة." وأضاف معاليه: "يعكس برنامج الشباب الذي أطلقناه في هذا المؤتمر التزامنا المستمر بتمكين العقول الشابة، وتحفيز مشاركتهم الفاعلة في هذا الحدث العالمي، بما يساهم في ربط المعرفة بالحلول العملية على أرض الواقع."

ومن أبرز الموضوعات التي تناولها البرنامج قصة إدارة المياه في أبوظبي قدمها معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، بالإضافة إلى ورشة عمل لأفكار الشباب بعنوان العلاقة بين التكنولوجيا المائية والطاقة الشمسية: المياه والطاقة المتجددة"، قدمتها ملاك حلبي من شركة مصدر، والتي استعرضت محور الابتكار المستدام في إنتاج المياه، كما قدمت عائشة عبدالرحمن العلي، من قسم الابتكار في دائرة الطاقة، موضوع دور القيادة في ابتكار حلول الطاقة.

ويعتبر برنامج الشباب جزءاً أساسياً من أجندة المؤتمر التي تركز على الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، ويهدف إلى إعداد جيل من القادة الشباب المُلهمين، والمُسلّحين بالمعرفة والقدرة على تبني السياسات والتقنيات التي تدعم الاستخدام المستدام للمياه في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.

وقالت شانون مكارثي، الأمين العام للرابطة الدولية لتحلية المياه: "في ظل تزايد أزمة ندرة المياه عالمياً، أصبح من الضروري تشجيع قادة المستقبل على البحث وابتكار حلول مستدامة. يساهم برنامج الشباب في هذا المؤتمر في تعزيز وجهات نظر جديدة، وتمكين هؤلاء القادة من قيادة التغيير المستدام في مجتمعاتهم."

من جهته، قال حمد ناجي الظاهري، رئيس مجلس برنامج الشباب في دائرة الطاقة: "يتيح هذا البرنامج فرصة ثمينة للشباب لاكتساب خبرات عالمية قيّمة. ويُعدّ المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 فرصة مثالية لسماع أصوات الشباب الذين هم قادة المستقبل ورواد الابتكار في هذا المجال."

ويستهدف برنامج المؤتمر العالمي لتحلية المياه القيادات الشابة من المهنيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، يتضمن البرنامج فرصاً للإرشاد والتعلم، والمنح الدراسية، والزمالات المهنية، بهدف تشجيع الجيل القادم من قادة قطاع المياه وتمكينهم من تحقيق الابتكار والتميز في حياتهم العلمية.

الجدير بالذكر، أن استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر العالمي يأتي في ظل التزامها بإدارة المياه المستدامة، وتوفير الفرصة للقادة الشباب للقيام بدور حيوي في مواجهة أزمة ندرة المياه التي تعد من أبرز القضايا البيئية العالمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية