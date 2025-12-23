]الرياض، المملكة العربية السعودية[ - تسلّمت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) شهادة التميّز في حوكمة الشركات خلال المؤتمر السنوي الرابع لحوكمة الشركات، الذي نظمه مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل في مدينة الرياض.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لأداء سدافكو المتميز في مجال حوكمة الشركات ضمن فئة الشركات غير المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك استنادًا إلى نتائج مؤشر حوكمة الشركات بجامعة الفيصل (Alfaisal CGI) لعام 2024، الذي يقيّم الشركات وفق ركائز تشمل فاعلية مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، والإفصاح والشفافية، وحقوق أصحاب المصلحة، وبما يتوافق مع مبادئ هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبهذه المناسبة، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو:"يعكس هذا التكريم ثقافة الحوكمة في سدافكو والانضباط الذي نعتمده في إدارة أعمالنا اليومية، وتمثل الحوكمة والالتزام عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأداء طويل المدى، كما نواصل التزامنا بالمساءلة والمسؤولية في جميع مستويات الشركة."

من جانبه، عبر سلطان الغامدي، الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية وأمين عام مجلس الإدارة:

" يعكس هذا التكريم ما أحرزته الشركة من تقدم ملموس في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتفعيل آليات الرقابة والامتثال خلال العام المالي 2024م، كما يؤكد التزام الشركة المستمر بتطوير وتعزيز منظومة الحوكمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، وذلك بدعمٍ متواصل وثقة يوليها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في هذا المجال؛ الأمر الذي أسهم في استدامة هذا الإنجاز واستمرار الشركة في نيل هذا التكريم."

وجاء انعقاد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الحوكمة الجيدة من أجل الإنتاجية والإنسان والكوكب»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء لمناقشة أطر الحوكمة الداعمة للنمو المستدام والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

سدافكو هي شركة مدرجة في السوق المالية وتنتج منذ عام 1976 منتجات ألبان وأغذية عالية الجودة تحت اسم العلامة التجارية سعودية، بعد عام من تأسيس الشركة. وتعد سدافكو واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع مقر سدافكو في جدة، وتدير الشركة مراكز بيع وتوزيع في 24 موقعًا داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تُصدر منتجات سعودية إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

