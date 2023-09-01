أسترولابز تصبح شريكاً مجتمعياً لمسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 الرئيس التنفيذي لأسترولابز رولان ضاهر يعرب عن سعادته بدعم دورة هذا العام من المسابقة دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال عن إطلاق الدورة الثانية من مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة أسترولابز التي تستضيف فعاليات دورة هذا العام، وتوفر شراكة مجتمعية طويلة الأمد لدعم أنشطة كلية لندن لإدارة الأعمال وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المتنامية في المنطقة. وتسعى المسابقة لتكون إحدى أبرز مسابقات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تهدف إلى ربط رواد الأعمال الطموحين بأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المنطقة. وشهدت الدورة الأولى من المسابقة في عام 2022 منافسة قوية انتهت بفوز شركة أولانج الرائدة في مجال التكنولوجيا. وتمثل أسترولابز، الشركة المتخصصة في بناء البيئات الحاضنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2013، شريكاً موثوقاً في المنطقة لحل التحديات المتعلقة بالابتكار وبناء منظومات أعمال مستقلة وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، من خلال ما تقدمه من برامج مؤثرة واسعة النطاق واستراتيجيات توسع سريع في المنطقة للشركات المحلية والعالمية. وتلتزم أسترولابز ببناء أسواق محلية تنافسية والارتقاء بأداء الشركات المحلية إلى المستويات العالمية ومساعدة الشركات الدولية على الازدهار في الأسواق المحلية، كما تدرك أهمية الدور الذي تلعبه كلية لندن لإدارة الأعمال في المنطقة وما تكتسبه مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أهمية متزايدة. ويشرف رمزي قناطي وإيهاب طبارة، الرئيسان المشاركان لنادي ريادة الأعمال في كلية لندن لإدارة الأعمال، على دورة هذا العام من المسابقة، ويقدمان الدعم والإرشاد للمشاركين، بالتعاون مع مجموعة موهوبة من طلاب الكلية حول العالم. وأشار رمزي قناطي، الذي يحمل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال عام 2019، إلى أهمية البرامج التي يقدمها معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص التابع لكلية لندن لإدارة الأعمال في تكريس المكانة الرائدة للكلية عالمياً ودورها التعليمي في إلهام رواد الأعمال ومستثمري رأس المال الخاص. وقال: "تلعب الشراكات التعاونية دوراً محورياً في بناء منظومات ريادة الأعمال الناجحة. ونتعاون مع شركاء يشاركوننا الرؤى حول تقديم الفائدة لمؤسسي الشركات والمستثمرين، لدعم مساعينا وتعزيز قدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة. ويسعدنا أن تكون أسترولابز شريكنا المجتمعي لهذا العام في مسابقة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنظمها كلية لندن لإدارة الأعمال. وكلنا ثقة بدور أسترولابز في إثراء رحلتنا من خلال تزويد المنظومة التجارية الأوسع بالأدوات الأساسية والخبرة والرؤى العميقة اللازمة لتحفيز النمو. وبدوره، قال رولان ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز وأحد خريجي كلية لندن لإدارة الأعمال: "قدمنا دعماً كبيراً لهذه المنظومة على مدى عشر سنوات، مما أدى إلى تعزيز القدرة التنافسية بشكل ملحوظ للشركات الناشئة في المنطقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي. وتتيح لنا شراكتنا مع مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجالاً أكبر للاحتفاء بالتزامنا في إثراء مشهد ريادة الأعمال". وأضاف ضاهر: "نتطلع إلى منافسات دورة هذا العام، ويسعدنا أن نشارك في هذه المبادرة ونساهم في تعزيز العلاقة بين كلية لندن لإدارة الأعمال ومجتمع رواد الأعمال بما ينسجم مع أهداف الكلية. وتهدف شراكتنا إلى تسهيل ضم الجيل الجديد من رواد الأعمال الطموحين إلى إطار عملنا في المنطقة ودعم استراتيجيات التوسع الخاصة بهم". وتعتزم أسترولابز في إطار دعمها للمسابقة هذا العام تقديم الإرشاد اللازم للمتأهلين إلى نهائيات المسابقة وتوفير منصة دعم قيّم للفائزين، بالإضافة إلى حسومات على عضوية أسترولابز. وأضاف قناطي: "أثق بإمكانات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممن يقودون قطاع الأعمال المتنامي في دولهم. ولا تقتصر العلاقة بين أسترولابز ومسابقة الشركات الناشئة على مفهوم الشراكة فقط، بل تتعداه إلى دعم نمو كامل المنظومة وازدهارها. #بياناتشركات

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​لمحة حول مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنطلق فعاليات المسابقة في أسترولابز، الشريك المجتمعي الرسمي لعام 2023، بإشراف نادي ريادة الأعمال في كلية لندن لإدارة الأعمال، وبدعم من معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص ومجموعة واسعة من الجهات المعنية الاستراتيجية في منظومة ريادة الأعمال. وتهدف المسابقة المرموقة في دورتها الثانية إلى توفير منصة لرواد الأعمال للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المنطقة. التواريخ المهمة 28 يوليو: الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل 14 أغسطس: اختيار أفضل 30 فريق مشارك أغسطس / سبتمبر: الإشراف لمدة شهرين 14 سبتمبر: مرحلة نصف النهائي الافتراضية 10 أكتوبر: منافسات المرحلة النهائية في دبي لمحة حول أسترولابز أسترولابز هي شركة رائدة في بناء البيئات الحاضنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى الشركة إلى تعزيز إمكانات الأفراد والشركات، وتطوير قدرات الابتكار على مستوى المنطقة. وعلى مدى 10 سنوات من العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ثلاث مساحات عمل مشتركة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، أصبحت أسترولابز الشريك الموثوق في المنطقة لمعالجة تحديات الابتكار المستقبلية من خلال رسم ملامح مشهد ريادة الأعمال الحالي. وتتعاون الشركة مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات ومنظومة ريادة الأعمال، لتصميم وتسهيل عمليات التحول في المنظومة من خلال توسيع الأعمال ودعم عمليات دخول السوق وبناء منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين المهارات الرقمية وتعزيز جهود ريادة الأعمال وبرامج الابتكار وممارسات توظيف المواهب المرتكزة على القيمة. https://www.astrolabs.com لمحة حول معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص: تمحورت اهتمامات كلية لندن لإدارة الأعمال على مدار العشرين عاماً الماضية حول الريادة والتمويل. وفي عام 2021، قامت بإطلاق معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص من خلال دمج معهد الابتكار وريادة الأعمال مع معهد الاستثمارات الخاصة. وكان المعهدان يتمتعان بمكانة بارزة ضمن كلية لندن لإدارة الأعمال وكونهما جزءاً من منظومة الأعمال عموماً. ويهدف معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص إلى التحول إلى مركز فريد للتعليم ورسم السياسات وتنظيم الفعاليات التي تغطي جميع جوانب ريادة الأعمال، بدءاً من ابتكار الأفكار وصولاً إلى التمويل واستثمارات الأسواق الخاصة. ويسهم المعهد في إنشاء شركات المستقبل وتمويلها وإعداد المسؤولين عن قيادتها. لمحة حول كلية لندن للأعمال: تتمثل رؤية كلية لندن لإدارة الأعمال في إحداث تغيير جذري نحو الأفضل في كيفية مزاولة الأعمال حول العالم، وفي تأثير الأعمال على العالم، وتحظى بتقدير واسع النطاق بصفتها مركزاً للأبحاث المتميّزة. وإلى جانب برامجها رفيعة المستوى للشهادات العليا، تقدم الكلية أيضاً برامج تعليمية تنفيذية حائزة على جوائز للمسؤولين التنفيذيين في مختلف أنحاء العالم. وتضم الكلية حرمين جامعيين في لندن ودبي، وتتمتع بحضور في ثلاث مدن عالمية، وهي نيويورك وهونج كونج وشانغهاي، وتزود الكلية طلابها بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الأعمال، كما تتيح لهم فُرص التواصل مع العديد من المفكرين الرائدين في العالم. وتخرج من الكلية أكثر من 50 ألف طالب يعملون فيما يزيد عن 157 دولة، ويشكلون مجتمعاً غنياً بالمعرفة والخبرات التجارية وشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى. وتضم هيئة التدريس في كلية لندن لإدارة الأعمال 240 عضواً من أكثر من 30 دولة يغطون سبعة مجالات رئيسية هي المحاسبة، والاقتصاد، والتمويل، وعلوم الإدارة والتشغيل، والتسويق، والسلوك التنظيمي، والاستراتيجية وريادة الأعمال. www.london.edu