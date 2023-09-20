بيئة متميزة تتيح التواصل مع المطورين والمعماريين والشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري، مع عرض أكبر المشاريع العقارية وأكثرها ابتكارًا في المنطقة تحت سقف واحد

المنامة: تستعد مملكة البحرين لاستضافة معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين 2023 للمرة الثانية على التوالي، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض في الفترة من 14-16 نوفمبر 2023. وتحظى الاستضافة بدعم من مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القطاع بما يتماشى مع الخطط الطموحة الرامية إلى تنويع الاقتصاد نحو القطاعات غير النفطية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأعلن المعرض والمؤتمر المرتقب المتخصص في القطاع العقاري في المملكة عن الشعار الرئيسي لدورة هذا العام وهو "الاستدامة والتحول الرقمي في قطاع العقارات".

يقام المعرض في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة تطورًا ملموسًا وتقدمًا تكنولوجيًا متسارعًا، حيث سيحظى الزوار بفرصة للتعرف على السوق العقاري في المنطقة، مع الاطلاع على المشاريع المبتكرة التي تشمل أحدث التكنولوجيا المتوافقة مع معايير الاستدامة في المستقبل.

يلقى المؤتمر دعمًا من العديد من الجهات الحكومية، ويشمل على أكثر من 20 ساعة من المحتوى المقدم من 30 متحدثًا، يتناولون مجموعة من المواضيع التي تتركز حول الاستدامة والتحول الرقمي، وسيضم قائمة المتحدثين العديد من الشخصيات البارزة في القطاع العقاري، بما في ذلك التنفيذيين، والمسؤولين الحكوميين، والمعماريين، والاستشاريين، وغيرهم. وسوف تتاح للزوار فرصة التعرف على رؤى مستنيرة للمواضيع الرئيسية التي تتزايد أهميتها في تشكيل أسواق المستقبل.

وبالإضافة إلى المؤتمر، سيصطحب معرض سيتي سكيب زواره في رحلة مثمرة إلى قلب السوق العقاري في المنطقة، حيث يمثل هذا المعرض ملتقى للمستثمرين والمتخصصين في الصناعة والمهتمين بقطاع العقارات، كما يوفر منصة متميزة تتيح التواصل مع المطورين والمعماريين والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع. ويستعرض الحدث في هذا العام أكبر المشاريع العقارية في المنطقة وأكثرها ابتكارًا تحت سقف واحد.

كما يسعى سيتي سكيب إلى تعزيز مكانته كمعرض رائد يضم أحدث المشاريع السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى توفير فرصًا استثمارية واعدة للباحثين عن الاستثمار في القطاع العقاري مع خيارات متنوعة تبدأ من المشاريع الضخمة إلى الوحدات الفردية.

وجدير بالذكر أن معرض العام الماضي حقق نجاحًا ملموسًا، حيث استقبل 10,000 مشروعًا مع بيع 689 عقارًا خلال أربعة أيام بقيمة إجمالية بلغت 101 مليون دينار بحريني. كما تم خلال المعرض طرح 7 مشاريع عقارية جديدة في المملكة.

يمثل سيتي سكيب البحرين 2023 خطوة هامة تؤكد التزام البحرين بتسريع خطى النمو والتطور في القطاع العقاري على المستوى المحلي والإقليمي.

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