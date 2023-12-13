يحظون بمليار متابع

نجم التيك توك الأول في العالم وأشهر يوتيوبر ناطق بالإسبانية ورائد صناعة محتوى الألعاب في الهند وغيرهم

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "قمة المليار متابع" أكبر تجمع لنجوم ومبدعي صناعة المحتوى في العالم، في النسخة الثانية التي تنظمها "أكاديمية الإعلام الجديد" يومي 10 و11 يناير 2024 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي، عن استضافة 20 من أكثر صنّاع المحتوى متابعة على منصات التواصل الاجتماعي بمجموع متابعين يصل إلى مليار شخص، ليسلطوا الضوء على أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم صناعة المحتوى.

ويتحدث صنّاع المحتوى الذين يشاركون من أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، حول مسيرتهم في تقديم محتوى ترفيهي، ومعرفي، واقتصادي، وإنساني، إذ يجتمعون مع 100 متحدث من صنّاع المحتوى، لينقلوا خبراتهم وأكثر القصص التي أحدث فرقاً في تجاربهم إلى الجمهور المهتم بالابتكار والتأثير في هذا المجال.

خابي لام.. "الصامت" نجم التيك توك الأول في العالم بـ 251 مليون متابع

ومن أبرز ضيوف النسخة القادمة من القمة، خابي لام، الذي تحول من عامل في مصنع ترك عمله بسبب جائحة كورونا، إلى نجم تيك توك الأول عالمياً بأكثر من 251 مليون متابع، عبر مقاطع فيديو كوميدية قصيرة تسخر من الأشخاص الذين يقومون بأشياء معقدة دون داعي. يتميز خابي لام بأنه يعمل بمفرده ولا يستخدم الكلام في مقاطعه، ولكنه يعبر عن رسالته بحركات بسيطة وتعابير وجه مضحكة.

أشهر يوتيوبر ناطق بالإسبانية..121 مليون متابع

بدأ جيرمان جارمينديا نشاطه على يوتيوب في عام 2011، وحقق شهرة واسعة بفضل فيديوهاته الممتعة والتي تتمتع بحس الكوميديا، حتى حقق لقب "أشهر يوتيوبر في العالم الناطق بالإسبانية" بأكثر من 121 مليون متابع، يقدم فيديوهات كوميدية وترفيهية تتناول مواضيع الحياة اليومية بطريقة مرحة ومبتكرة.

سايدمن.. 100 مليون متابع

مجموعة من الأصدقاء يقومون بأشياء مجنونة ومضحكة ومثيرة كل يوم... هذا ما تقدمه مجموعة "سايدمن"، وهي مجموعة من سبعة يوتيوبرز بريطانيين يحبون التحدي والمرح والمغامرة؛ من كرة القدم أو المقالب أو السفر حول العالم أو المنافسة في ألعاب الفيديو أو التحديات الجريئة، ما جعل متابعيهم يتجاوزون 100 مليوناً.

رائد صناعة محتوى الألعاب... 50 مليون متابع

يعد الهندي تكنو جيمرز من رواد الألعاب الإلكترونية في الهند، الذين خاضوا مجال صناعة الدروس التعليميّة للمبتدئين في عالم الألعاب على الإنترنت، حيث يقوم بتقديم شروحات ونصائح للمبتدئين في عالم الألعاب، حتى أصبح يمتلك أكثر من 50 مليون متابع.

أبو فلة.. 49 مليون متابع

يستثمر اليوتيوبر الكويتي الشهير بأبو فلة قاعدته الشعبية، التي يمتلك من خلالها أكثر من 49 مليون متابع، في حملات خيرية ينفذها بشكل دوري لمساعدة المحتاجين واللاجئين في مختلف أنحاء العالم، وهو معروف بمقاطعه الكوميدية والترفيهية التي تتعلق بألعاب الفيديو والمواقف الطريفة التي يمر بها.

مينج وي روكس..38 مليون متابع

حقق مينج وي روكس، النجم السنغافوري الذي يمتلك حوالي 38 مليون متابع، نجاحاً ملحوظاً في كل مجال يخوضه. يقدم برفقة والده مقاطع الفيديو الكوميدية، حيث يتميزان بمقالبهما الفكاهية والمبتكرة التي ينفذانها بينهما، كما أنه يمتلك موهبة في الغناء والرقص والتمثيل.

"هاكر" التجارب العلمية .. 38 مليون متابع

ديلراج سينغ روات، الملقب بـ "الهاكر الهندي"، يوتيوبر استثنائي يقوم بتنفيذ تجارب علمية باهرة على قناته، وعلى عكس لقبه الذي يشير إلى القرصنة، فإنه يتخذ من عالم العلوم ميداناً لابتكار تجارب لا تصدق. بفضل جماهيره الضخمة، والتي تتجاوز 38 مليون مشترك، يُعتبر "الهاكر الهندي" صاحب أكبر قناة تجارب علمية في الهند.

أحمد البشير.. 34 مليون متابع

نجح برنامج "البشير شو" في استقطاب أكثر من 1.3 مليار مشاهد حتى اليوم. أحمد البشير هو شخصية فريدة في عالم الإعلام بقاعدة متابعين تتخطى 34 مليون متابع، يتميز بإخراج برنامجه عن التقاليد السائدة في البرامج التليفزيونية، حيث يسلط الضوء بشكل فكاهي وجريء على المشاكل اليومية في العراق وينتقد بشكل مثير كل ما هو سلبي.

أميرة ديزني العربية.. 33 مليون متابع

تقدِّم اللبنانية عبير الصغير فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر فيها بملابس تشبه الأميرات، وتطبخ أطباقَا من مختلف مطابخ العالم بطريقة سهلة وممتعة، ما جعلها تجذب أكثر من 33 مليون متابع، وأكسبها لقب "أميرة ديزني العربية".

سوراوف جوشي فلوقز.. 28 مليون متابع

تجمع مشاهد "سوراوف جوشي فلوقز" بين قصص الإلهام والتشويق والتحدي، وهي قناة يوتيوب يقدمها سوراف جوشي، وهو فنان ومخرج ومؤثر هندي، يعرض مقاطع فيديو عن مسيرته الفنية والشخصية، ويشارك معجبيه حياته اليومية وتجاربه ومغامراته وإنجازاته، ويمتلك شخصية جذابة ومرحة أكسبته أكثر من 28 مليون متابع.

جوب.. فكاهة ومقالب و25 مليون متابع

استطاع "جوب" عبر أسلوب الفكاهة والمرح والمقالب، أن يجذب أكثر من 25 مليون متابع، وهو ممثل ومخرج ومؤثر بريطاني، يقدم فيديوهات مضحكة ومبتكرة على صفحته Goubtube، بالتعاون مع المخرج أليكس بالكومب، وتعتمد فيديوهاته على التصوير مع الجمهور في الشارع.

ميتو الشامسي.. 23 مليون متابع

اشتهر المؤثر السعودي ميتو الشامسي بتمثيل شخصيات فكاهية مختلفة في مقاطع الفيديو، ولديه أكثر من 23 مليون متابع على مختلف المنصات، وهو معروف بشخصياته محمد وأم محمد وأبو محمد وسحيله.

انصالة فاميلي... عائلة مؤثرة بـ22 مليون متابع

أنازالا فاميلي هي عائلة مؤثرة تتكون من أنس وأصالة وأطفالهما ميلا ونوح. ينشرون فيديوهات عن حياتهم اليومية والمغامرات التي يخوضونها. حققوا ثلاثة أرقام قياسية عالمية، وفازوا بجائزة اختيار الأطفال وترشحوا لجائزة Streamy ولديهم أكثر من 22 مليون متابع.

مو فلوقز... 22 مليون متابع

مو فلوقز هو مدون فيديو ينشر فيديوهات عن سياراته الفاخرة ورحلاته ولقاءاته مع المشاهير. لديه حوالي 22 مليون متابع، ويعتبر واحداً من أشهر مدوني الفيديو في الشرق الأوسط والعالم.

زاكري ديرينيوسكي.. 21 مليون متابع

بمقاطعه الملهمة حول الصحة العقلية، جذب نجم التيك توك زاكري ديرينيوسكي أكثر من 21 مليون متابع، مقدماً الإلهام لملايين الأشخاص من خلال أفكاره الإبداعية. يعتمد في مقاطعه على التفاعل المباشر مع الجمهور، حيث يجري محادثات صادقة ويستمع إلى قصصهم ويفاجىء هؤلاء الغرباء بمبالغ مالية.

توأما التحديات والمقالب... 20 مليون متابع

روان وريان هما توأمان ينشران فيديوهات عن تحديات ومقالب وألعاب ومواهب، بدأتا قناتهما على اليوتيوب في عام 2015، وسرعان ما اكتسبتا شهرة واسعة في العالم العربي، لديهما أكثر من 20 مليون متابع، ما يجعلهما من أكثر الأطفال العرب تأثيراً.

تحليل الموضوعات الأكثر تعقيداً.. 19 مليون متابع

دروف راثي هو يوتيوبر هندي، يتناول في مقاطعه قضايا علمية وتاريخية وجيوسياسية ومالية وحتى الأحداث الجارية. يحلل القضايا المعقدة بشكل مبسط وفريد، ما يجعله معلماً من نوع خاص على اليوتيوب. لديه أكثر من 19 مليون متابع على اليوتيوب وأكثر من 3 مليارات مشاهدة.

براجاكتا كولي سفيرة قضايا مجتمعية... 18 مليون متابع

براجاكتا كولي هي يوتيوبر ومؤثرة هندية، تشتهر بمقاطعها الكوميدية والاجتماعية، خصصت محتواها لنشر الوعي حول القضايا المهمة، ومشاركاتها في عدة حملات ومبادرات أكسبتها حوالي 18 مليون متابع لتصبح صانعة المحتوى الأعلى نسبة متابعين بين صانعات المحتوى السيدات في الهند.

رغدة... فكاهة وموسيقى و18 مليون متابع

رغدة تالين كيومجيان هي يوتيوبر وتيك توكر أردنية، تشتهر بمقاطعها الفكاهية والموسيقية. اكتسبت شهرة واسعة في العالم العربي، ولديها نحو 18 مليون متابع على اليوتيوب، وحصلت على جائزة "ملكة التواصل الاجتماعي" في الأردن.

ميث بات... 17 مليون متابع

ميث بات هو يوتيوبر ألعاب الفيديو الهندي المشهور، يقوم بتحميل مقاطع فيديو لألعاب شهيرة على الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بما في ذلك GTA V ،Minecraft ،PUBG ،Granny وغيرها الكثير. لديه أكثر من 17 مليون متابع على اليوتيوب وأكثر من 4 مليارات مشاهدة.

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