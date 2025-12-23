انتخاب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة، ليقود المرحلة المقبلة من استراتيجية نمو المجموعة على المدى الطويل

انتخاب معالي مريم بنت محمد المهيري بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لتتولى مسؤولية الإدارة الاستراتيجية وترسيخ الحضور العالمي للمجموعة

مجلس الإدارة يؤكد تعيين سامية بوعزة بمنصب الرئيس التنفيذي، لتتولى مسؤولية تنفيذ استراتيجية المجموعة وتعزيز النمو في الأسواق الرئيسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2PointZero)، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعات الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، اليوم عن انتخابات وتعيينات قيادية رئيسية ترسخ المسار الاستراتيجي للمجموعة وتمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو وتعزيز القيمة المحققة للمساهمين على المدى الطويل.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 22 ديسمبر 2025، تم انتخاب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين معالي مريم بنت محمد المهيري في منصب العضو المنتدب، وتعيين السيدة سامية بوعزة رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وتعكس هذه التعيينات ثقة مجلس الإدارة بقدرات فريق قيادي مؤهل لتوسيع «2 بوينت زيرو» كمنصة استثمارية عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تركز على قطاعات الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، وتسهم في دعم مرتكزات الاقتصاد الجديد.

بهذه المناسبة قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 2 بوينت زيرو: "في ضوء قوة الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها الرائدة على الساحة العالمية، تنطلق مجموعة 2 بوينت زيرو نحو مرحلة جديدة من التوسع الدولي. وتحرص المجموعة على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، بما في ذلك التعدين والطاقة والمنتجات الاستهلاكية، مما يضع أسساً راسخة نحو تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل، نظراً لدور هذه القطاعات في توفير الموارد والبنى التحتية التي تعزز نمو الجيل الجديد من الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي".

وأضاف سموه: "نعتمد نهجاً منضبطاً يقوم على عقد الشراكات البنّاءة وطويلة الأمد، لتطوير منصة استثمارية متكاملة وقابلة للتوسع عالمياً، تحقق قيمة مستدامة للمساهمين، وترسّخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي في صياغة مستقبل الصناعات العالمية".

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة 2 بوينت زيرو: "لقد تأسست 2 بوينت زيرو لتحقيق هدف طموح وواضح، يتمثل في بناء منصة استثمارية تركز على متطلبات المستقبل، وتمتلك الحجم والمرونة والانضباط اللازم لتحقيق الريادة ضمن المنظومة الاقتصادية الجديدة. وقد تجسّد هذا الطموح سريعاً في تأسيس مجموعة استثمارية متنوعة ذات حضور عالمي، مدعومة بمحفظة أصول تم إعدادها لضمان تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأضافت معاليها: "يسعدني أن أتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو الاستراتيجي. وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، على رؤيته وقيادته والتزامه الراسخ بالعمل على تحقيق أفضل قيمة للمساهمين. كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم، وسنواصل العمل معاً على تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على النمو المنضبط، والابتكار، من خلال دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا ومحفظتنا بما يعزز جودة اتخاذ القرارات وتميز الأداء".

ومن جهتها قالت السيدة سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة 2 بوينت زيرو: "مع دخول مجموعة 2 بوينت زيرو هذه المرحلة المحورية، نرسّخ مساراً استراتيجياً نركز فيه على توسيع نطاق حضورنا الدولي، ومنح زخم أكبر لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف عملياتنا. ومن خلال الالتزام بالانضباط المالي، والاستفادة المثلى من قدرات منصتنا الاستثمارية، واستهداف عوائد من خانتين، فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا".

واختتمت بالقول: "يشرفني أن أعمل مع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة؛ ومعالي مريم بنت محمد المهيري ، نائب رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء المجلس لدعم مسيرة النمو المستدام وترسيخ مكانة المجموعة في صدارة منظومة الاقتصاد الجديد".

أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون خلال اجتماع الجمعية العمومية:

رئيس مجلس الإدارة: سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نھيان

نائب رئيس مجلس الإدارة: معالي مريم محمد سعيد حارب المھيري

معالي محمد حسن محمد حسن السويدي

معالي مريم عيد خميس المھيري

الدكتور محمد سومر نصوح أجليقين

السيدة صوفيه عبداللطيف العسكي

السيد سيد بصر شعيب سيد شعيب

السيد ريتشارد ماثيو جيرسون

السيدة سامية توفيق بوعزة

كما وافق مجلس إدارة مجموعة 2 بوينت زيرو على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، إلى جانب اعتماد تشكيل لجنة التداول الداخلي. وناقش المجلس كذلك عدداً من الموضوعات العامة المرتبطة بأنشطة وأعمال المجموعة.

وتعد مجموعة 2 بوينت زيرو، وهي تابعة للشركة العالمية القابضة IHC، منصة استثمارية عالمية تنشط في قطاعي الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، مع قاعدة أصول مجمّعة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليار درهم إماراتي، وحضور عالمي في أكثر من 85 دولة. وانطلاقاً من تركيزها على المرونة والنمو طويل الأمد، قامت المجموعة ببناء محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة بعناية، صُمِّمت استراتيجياً لتحقيق أداء مستقر ومتسق عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

نبذة عن مجموعة 2 بوينت زيرو

مجموعة 2 بوينت زيرو ش.م.ع هي مجموعة استثمارية من الجيل الجديد، تركّز على قطاعي الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، وهما من أكبر القطاعات العالمية التي تشكّل ركيزة أساسية للحياة اليومية واقتصاد المستقبل. وتستند محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى مقومات الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية مستدامة. وانطلاقاً من شركاتها التي تحتل مكانة رائدة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها، تدفع المجموعة مسارات النمو المستدام عبر نهج منضبط في توظيف رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتكامل الرقمي، بما يرسّخ منصة استثمارية تتسم بالمرونة وتحقق أداءً مستداماً وقيمة طويلة الأمد لمساهميها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.2PointZero.com

