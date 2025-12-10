الكويت، أكدت مجموعة إيكويت، المصنع العالمي للبتروكيماويات والمورّد الرائد عالميًا للإيثيلين جلايكول، دورها القيادي في دعم الجهود في قطاع الكيماويات خلال مشاركتها في مؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" السنوي الـ19، والذي عقد في البحرين بين 8 و11 ديسمبر 2025.

وانعقد المؤتمر تحت شعار "تعزيز القدرة التنافسية بالشراكات الاستراتيجية"، ليشكل بذلك منصة حيوية اجتمع فيها كبار المهنيين والمختصين في هذا المجال حول العالم، للتعارف وتبادل المعرفة والخبرات.

وعرضت إيكويت في جناح الاستدامة على أرض المؤتمر بعض المبادرات المشتركة المصممة لتسريع الابتكار التقني ودعم جهود الاستدامة في قطاع الكيماويات، كما سلطت الضوء على التزامها بتطبيق ممارسات الاستدامة داخلياً، ما يعكس اهتمامها بدعم الجهود الرامية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في صناعة الكيماويات عموماً.

وقال ناصر الدوسري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت: "نؤمن في إيكويت بأن القدرة التنافسية في السوق لا تأتي بالعزلة، بل بالتعاون والمشاركة. نرى أن مؤتمر "جيبكا" منصة مثالية لتوحيد جهود جميع الجهات في قطاعنا، حيث نتشارك المعرفة وبشراكات تشكل ملامح المستقبل للبتروكيماويات. من هذا المنطلق، تعكس مشاركتنا المستمرة التزام إيكويت بتسريع وتيرة النمو المستدام."

تعتبر مجموعة إيكويت من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم. وتمتلك مجموعة إيكويت وتتولى تشغيل مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 6 ملايين طن سنوياً من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين، والستايرين مونيمر، والبرازيلين، والعطريات الثقيلة، والبنزين. وتضم مجموعة إيكويت كلا من شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات، إضافة إلى مجموعة من الشركات التابعة، مثل شركة أم إي جلوبال وشركة إيكوي بوليمرز. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومساهمو مجموعة إيكويت هم شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة مشاريع الكويت (القابضة). ومع قيامها بتوظيف أكثر من 1,500 شخص في مختلف أرجاء العالم، فإن مجموعة إيكويت تمثل مؤسسة رائدة تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع المناطق التي تتمتع بالحضور فيها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.equate.com.

