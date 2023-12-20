دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت موسكو بين 9 إلى 12 ديسمبر أسبوع الجمال الأول في موسكو، أحد أبرز الفعاليات في مجال مستحضرات التجميل. وشهدت الفعالية، التي استمرت أربعة أيام، إقبالاً كبيراً حيث زار موقع المعرض الرئيسي في قاعة مانيج للمعارض وغيرها من أماكن العرض الأخرى أكثر من 170000 زائر.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 450 شركة تعمل في مجال مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالبشرة والمنتجات الغذائية الصحية. وكان من بين المشاركين 359 شركة روسية، و90 موزعاً لعلامات تجارية أجنبية، و12 شركة عالمية من 7 دول، تشمل كازاخستان وتركيا وأوزبكستان وغيرها. كما تضمنت الفعالية مشاركة 54 علامة تجارية مشاركة في برنامج "صنع في موسكو" الذي يشرف عليه عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين. حيث ضم الجناح الجماعي 19 شركة، في حين تم تمثيل البقية في الأجنحة الفردية.

كما تضمن أسبوع الجمال الأول في موسكو، الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الرئيسية في مجال مستحضرات التجميل لعام 2023، برنامجاً للمشترين. حيث تعرف ممثلون من منصات البيع الرئيسية في الهند وإيران وقيرغيزستان على منتجات الشركات الروسية و أشادوا بمستوى التنظيم والعلامات التجارية المعروضة. وتم الاتفاق على عرض منتجات من مستحضرات التجميل الروسية مثل بيوتي غورو وبروستو وكليمت في متاجر غورديج جروب وبلام جودنس الهندية. ومن المقرر أن تجري شركة مستحضرات التجميل الإيرانية " أوبيراميروت" مفاوضات مع الشركات الروسية "ألبيكا" و"جيلتيك" و"أوبن فيس" و"إيمي شوب" وغيرها.

كما ناقش الخبراء، خلال الفعالية، كيفية اختيار أفضل مستحضرات التجميل، وكيف تساعد الأدوات الطبية الحديثة في مراقبة الصحة، كما ألقوا دروساً متخصصة في المكياج وسلطوا الضوء على أحدث الصيحات في مجال مستحضرات التجميل. كما تضمن جدول الأعمال حوالي 50 جلسة شملت مواضيع عدة بمشاركة أكثر من 100 خبير روسي و20 خبيراً أجنبياً. ومن بين أبرز المشاركين في الفعالية كانت إيلينا كريجينا، أخصائية المكياج الشهيرة ومؤسسة استوديو كريجينا. كما تضمنت الفعالية مشاركة سامر خزامي، أخصائي المكياج اللبناني ومالك علامة تجارية لمستحضرات التجميل؛ وكسينيا شيبيلوفا، صاحبة شبكة صالونات التجميل كيب لوكينج؛ وسفيتلانا سون، مؤسسة علامة تجارية لمستحضرات التجميل الكورية الفاخرة؛ ومبتكر منصة بو هيا كيم الشهيرة لأدوات التجميل الكورية من كوريا الجنوبية.

كما شارك في الفعالية مشاهير روس ومن بينهم لاريساغوزيفا، وإيكاترينا ميتسيتوريدزي، وآخرون ممن حضروا لدعم الشركات المحلية واختبار المنتجات المعروضة.

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* المصدر: "ايتوس واير"

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نجوى جابيري

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