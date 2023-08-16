أبوظبي: تحتفل مجموعة أبوظبي للاستدامة، التي أسستها هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2008، بمرور 15 عاماً على تأسيسها، والتي تتزامن مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله. وفي إطار الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع، دعت المجموعة كافة أعضائها لإعادة تأكيد التزامهم برسالتها ورؤيتها، التي تدعو للالتزام بالعمل معاً لاعتماد الاستدامة نهجاً أساسياً لتحقيق رؤية إمارة أبوظبي بشأن التنمية المستدامة، وبناء مجتمع متماسك واقتصاد مفتوح قادر على المنافسة العالمية.

ومن خلال جهودها الدؤوبة، نجحت مجموعة أبوظبي للاستدامة وأعضاؤها في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لمبادرات الاستدامة، وقدمت مثالاً فريداً للتعاون التطوعي عبر القطاعات المتعددة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وجاء تأسيس المجموعة لزيادة الوعي، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتسهيل التعاون، وتعزيز ونشر تقارير الاستدامة وفقاً لأفضل معايير التقارير العالمية.

وبهذه المناسبة قال معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي: "على مدى السنوات الـ 15 الماضية، شهدت بفخر النجاح غير المسبوق لمجموعة أبوظبي للاستدامة، والتي تطورت ليكون لها دور رئيسي في قطاع الاستدامة وتتمتع بحضور قوي في أبوظبي بفضل عدد أعضائها المتنامي باستمرار. فقد كانت البداية، بـمشاركة 15 عضوًا، واليوم وصل عدد أعضاء المجموعة إلى 52 عضواً".

وأضاف معاليه: "من المناسب أن نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لمجموعة أبوظبي للاستدامة في "عام الاستدامة" الذي يحمل شعار "اليوم للغد"، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة COP28 – والذي يعتبر حدث هام في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي. وأنا على يقين من أن مجموعة أبوظبي للاستدامة ستستمر بلعب دور رئيسي في هذا المنتدى العالمي، وفي المُضي قدما نحو مستقبل مستدام ".

وتعليقا على هذه المناسبة أعربت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي عن تقديرها لأعضاء مجموعة أبوظبي للاستدامة على التزامهم بالاستدامة منذ انضمامهم للمجموعة، حيث لعب الأعضاء دورًا مهمًا في دمج حوكمة الاستدامة لإحداث تأثير فاعل محلياً ووطنياً وإقليمياً".

وقالت سعادتها: "لقد حققنا معاً العديد من الإنجازات على مدى السنوات الـــ 15 الماضية، وأنا على ثقة من أن جهودنا الجماعية ستستمر في تشكيل مستقبل أكثر استدامة في أبوظبي وخارجها، وسنواصل مسيرتنا ونكثف جهودنا للتعامل مع تحديات الاستدامة الحالية والمستقبلية، بطريقة تتماشى مع التزام هيئة البيئة - أبوظبي بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة البيئية في الإمارة".

ومنذ إنشائها ساهمت المجموعة من خلال برامج التدريب بإعداد تقارير وورش عمل حول قضايا الاستدامة المختلفة مثل التغير المناخي والحوكمة والاقتصاد المستدام، مما أدى الى زيادة الوعي بأهميتها في رفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى المؤسسات من خلال إصدار العديد من التقارير التي قدمتها العديد من الجهات في أبوظبي حول متطلبات الاستدامة الخاصة بها. كما ساهمت التقارير في تزويد المعلومات الهامة في المجال البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتشجيع العمل ودعم الجهود على تطبيق الاستثمار المستدام وتأثير ذلك على جذب كبار المستثمرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عززت مجموعة أبوظبي للاستدامة المكانة الدولية لإمارة أبوظبي في ريادة الاستدامة من خلال العديد من المبادرات والترويج لها عبر منصاتها وتطوير الشراكات التي تهدف الى تفعيل ودفع عجلة الاستدامة من خلال دعم اتخاذ قرارات أفضل من قبل الشركات والتحول نحو نماذج الأعمال المرنة التي تدعم الاقتصاد المستدام.

وتم تطوير الشراكات الدولية للمجموعة بعناية وأسفرت عن أحداث وأنشطة ساهمت في تقديم مفاهيم مثل الاقتصاد الدائري مع مؤسسة إلين ماك آرثر، والدور الاستراتيجي للتمويل المستدام من خلال التعاون مع مشروع المحاسبة من أجل الاستدامة مع صاحب السمو الملك تشارلز الثالث على نطاق إقليمي، وأيضاً المشاركة في تعزيز قيمة الطبيعة من خلال الشراكات مع تحالف رأس المال الطبيعي في المملكة المتحدة.

وكانت دولفين للطاقة أحد الأعضاء المؤسسين النشطين في المجموعة منذ عام 2008، وعلى مدى السنوات الماضية اتسع نطاق التعاون بين الطرفين. وبهذه المناسبة قال عبيد عبدلله الظاهري، الرئيس التنفيذي لدولفين للطاقة المحدودة: "نفخر بشراكتنا مع مجموعة أبوظبي للاستدامة من خلال تقديمنا الدعم المستمر لإستراتيجيتهم، التي تهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات تغير المناخ والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأود أن أهنئ المجموعة على هذا الإنجاز، وأتطلع قدماً إلى تعزيز شراكتنا في المستقبل".

وقالت الدكتورة نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا: “كعضو نعتز بمشاركتنا في مجموعة أبوظبي للاستدامة، ونقف اليوم لنحتفل بالإنجازات التي حققناها جميعًا على مدى الـ 15 عامًا الماضية، تحت قيادة هيئة البيئة - أبوظبي ورؤيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة. ونحن نسترجع ذكريات رحلتنا يغمرنا شعور عميق بالفخر والإنجاز، وإذ نتطلع للمستقبل، نؤكد التزامنا بتعزيز بصمتنا البيئية الإيجابية، فمعاً، يمكننا أن نكون ليس فقط رواد في مجال الاستدامة، بل مساهمين رئيسين في تحقيق أهداف أجندة الاستدامة في دولة الإمارات".

وأشاد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية بدور المجموعة قائلاً: "تفخر الدار العقارية بكونها من الأعضاء المؤسسين لمجموعة أبوظبي للاستدامة والتزامها المستمرٌ تجاه دعم قيمها وأهدافها. وقد تشرفنا من خلال عضويتنا في هذه المبادرة بالعمل والتعاون وتبادل أفضل الممارسات مع عدد من الجهات والمؤسسات الفاعلة التي تشاركنا الرؤية نفسها وتجمعنا معها الرغبة في التصدي لتحديات الاستدامة الأكثر إلحاحاً في منطقتنا. ونتطلع مستقبلاً لمواصلة الاستثمار في الحلول المستدامة وتعزيز ممارسات الاستدامة في منطقتنا والمساهمة في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ببناء مستقبل مستدام".

وستستضيف مجموعة أبوظبي للاستدامة منتدى وجوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، حيث سيستمر الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسها. وستجمع هذه الفعالية المرموقة رواد الاستدامة وقادة الصناعة والخبراء من مختلف القطاعات للمشاركة في مناقشات متعمقة، وتبادل أفضل الممارسات، وتكريم الإنجازات البارزة في ممارسات الأعمال المستدامة.

وسيقام المنتدى تحت شعار "النمو الإيجابي للطبيعة"، حيث سيتم مناقشة استراتيجيات تحقيق النمو المستدام مع الحفاظ على نظمنا البيئية الطبيعية وتعزيزها. وسيتمكن الحاضرين من التعرف على الأفكار المبتكرة، والمشاركة بحلقات النقاش، وورش العمل التفاعلية، فضلا عن إتاحة الفرصة للتواصل وتعزيز التعاون المشترك والابتكار.

وخلال المنتدى المقبل، ستصدر مجموعة أبوظبي للاستدامة، بالتعاون مع أعضائها كتاباً بعنوان "ريادة الاستدامة: 15 عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للاستدامة" والذي سيوثق رحلة الاستدامة في أبوظبي ويسلط الضوء على تاريخ المجموعة ومبادراتها، ويعرض الإنجازات الاستثنائية لأعضائها منذ تشكيلها.

وكانت جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة قد أطلقت لأول مرة في عام 2015، للاحتفاء بأفضل ممارسات للاستدامة، وتعزيز الوعي بفوائد إدارة ممارسات الاستدامة للمؤسسات، كجزء من رسالة مجموعة أبوظبي للاستدامة، حيث تُعبر هذه الجوائز عن التزام المجموعة بمشاركة المعرفة، التي تهدف إلى تعزيز أداء الاستدامة. ونجحت الجوائز بتكريم أكثر من 400 مؤسسة من المؤسسات التي لها تأثير مستدام في جميع أنحاء المنطقة. ويوفر هذا الحدث السنوي فرصة فريدة لجميع المنظمات الأعضاء وأصحاب المصلحة والمهتمين بقضايا الاستدامة للتعرف على أبرز إنجازات الاستدامة في المنطقة.

ويعد هذا الكتاب شهادة على الرؤية الحكيمة لحكومة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي في مجال الاستدامة. علاوة على ذلك، يوثق الكتاب التفاني والعمل الجاد والموقف التعاوني لأعضائه الذين يشكلون سمة مميزة حقيقية لروح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال السنوات الماضية، طورت المجموعة بالتعاون مع أعضائها، العديد من منصات التواصل بما في ذلك البرامج التدريبية الرائدة والمنتديات والجوائز التي ساهمت عمليًا في مواجهة تحديات الاستدامة من خلال توفير فرصة ثمينة للأعضاء والشركاء للتعاون وتعزيز المبادرات المختلفة في مجال الاستدامة كلا في مجال عمله، حيث شارك خلال السنوات الماضية أكثر من 1500 شخص في المنتدى والفعاليات السنوية التي نظمتها المجموعة في مجال الاستدامة.

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مجموعة أبوظبي للاستدامة:

تأسست مجموعة أبوظبي للاستدامة في عام 2008 وهي قائمة على العضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة بإمارة أبوظبي، من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعرفة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية في ظل روح التعاون والحوار المفتوح.

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المكتب الإعلامي لمجموعة أبوظبي للاستدامة

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