دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دبي للاستثمار عن أن النسخة الخامسة من السباق الأخضر السنوي، ستنطلق في 15 فبراير 2026 في مجمع دبي للاستثمار. وتمثل هذه النسخة محطة بارزة في مسيرة السباق مؤكدةً مكانته كإحدى أبرز مبادرات الاستدامة المجتمعية في إمارة دبي. وعلى مدى السنوات الماضية، شهد السباق الأخضر نمواً متواصلاً من حيث عدد المشاركين وحجم التأثير، ملهماً الآلاف في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتبني أنماط حياة نشطة ومستدامة وصديقة للبيئة.

ويستند سباق 2026 إلى التجارب الناجحة للنسخ السابقة التي جذبت شرائح متنوعة، من العائلات والمجتمع المحلي إلى الطلاب والعدّائين والمؤسسات، ما عزز مكانته كحدث سنوي بارز.

يمكن للمشاركين الانضمام إلى الفعالية إما بالمشي أو الركض لمسافة 3 كيلومترات، أو المشاركة في السباق لمسافة 5 كيلومترات، بما يلائم مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. وسينطلق السباق في تمام الساعة السادسة صباحًا من مبنى المقر الرئيسي للشركة في مجمع دبي للاستثمار، ليمنح المشاركين فرصة الاستمتاع بأجواء حيوية في ساعات الصباح الباكر.

وفي إطار تعليقٍه على السباق، قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: "تُشكّل الذكرى السنوية الخامسة لسباق دبي للاستثمار الأخضر محطة بارزة في مسيرة دبي للاستثمار نحو تعزيز الاستدامة. فمع مرور الوقت، تحوّلت المبادرة إلى منصة سنوية تجمع آلاف المشاركين حول مفاهيم الاستدامة والحياة الصحية. إن النمو الملحوظ الذي شهدناه، سواء من حيث المشاركة أو الحماس أو الوعي البيئي، يعكس الإرث الراسخ الذي رسّخه سباق دبي للاستثمار الأخضر على مر السنوات. ومع ما حققه الحدث من أثر إيجابي ملموس، تتجه نسخة 2026 نحو توسيع نطاق التأثير وتعزيز الرسالة الأساسية للمبادرة.

ويعزز السباق عاماً بعد عام تقليده في دعم التميّز وتحفيز الأداء الإيجابي على المستويين الفردي والمؤسسي، عبر تخصيص جوائز نقدية بإجمالي 22,000 درهم إماراتي، موزّعة على مختلف الفئات التنافسية، إلى جانب جوائز تقديرية نوعية تُمنح للعائلات والمدارس والمؤسسات التي تنجح في تقديم رسائل بيئية واضحة وذات تأثير ملموس. وتعكس هذه الجوائز التزام السباق بتكريم الإبداع الواعي، وتعزيز الثقافة البيئية، والاحتفاء بالمبادرات الإيجابية التي تُسهم في إحداث أثر مستدام داخل المجتمع.

وتعود قرية دبي للاستثمار للسباق الأخضر، إحدى المحطات الرئيسة لهذا الحدث، لتقام خلف المقر الرئيسي لشركة دبي للاستثمار في مجمع دبي للاستثمار 1، مؤكدة دورها كمنصة متكاملة تعزّز التفاعل البنّاء وتدعم نشر المعرفة. وتحتضن القرية باقة من الأنشطة البيئية التفاعلية والتجارب التعليمية المبتكرة، المصممة بعناية لرفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ ثقافة الاستدامة، وتشجيع الزوار من مختلف الفئات العمرية على تبنّي ممارسات يومية أكثر وعيًا واستدامة.

باب التسجيل مفتوح حالياً أمام الأفراد والعائلات والمدارس وفرق الشركات والمجموعات المجتمعية للمشاركة في النسخة الخامسة من سباق دبي للاستثمار الأخضر، والمساهمة في حدث يجمع بين الرياضة والاستدامة وروح المسؤولية المجتمعية.

ولمزيد من التفاصيل وإتمام عملية التسجيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.greenrun.ae.

