يمثّل الحدث منصة ثقافية رائدة تحتفي بالتميّز الفني، وتسهم في تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وترسّخ مكانة الإمارة بوصفها حاضنة للحوار الثقافي العالمي

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان «فن رأس الخيمة»، الحدث السنوي الأبرز للفنون والثقافة في إمارة رأس الخيمة.

يُقام المهرجان في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، بتنظيم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، تحت شعار «حضارات»، ويضمّ برنامجاً ثقافياً وفنياً واسعاً ومتنوعاً يمتد حتى 8 فبراير، مجسِّداً مكانة الإمارة كحاضنة للحوار الثقافي العالمي.

يستضيف المهرجان أكثر من 100 فنان من 49 دولة، مؤكداً التزام إمارة رأس الخيمة بدعم الثقافة والفنون باعتبارها ركائز أساسية للهوية والحوار والتنمية المستدامة. كما يعزّز المهرجان مكانة رأس الخيمة كمركز إقليمي رائد للفنون والصناعات الإبداعية والثقافية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الافتتاح أن الاستثمار في الثقافة والفنون يرسّخ الوعي بالهوية الوطنية والتاريخية، ويعزّز التفاهم والتقارب بين الشعوب، ويدعم مسارات التنوع الاقتصادي من خلال تنمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بما ينعكس على جاذبية رأس الخيمة في القطاعات المختلفة وتنافسيتها كمركز للفعاليات النوعية.

ويُعد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي من أبرز الداعمين للثقافة والفنون باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء جسور التفاهم المشترك بين الشعوب. ومن خلال دعمه مبادرات ثقافية رائدة مثل مهرجان «فن رأس الخيمة»، يواصل سموه تعزيز دور الثقافة كقوة جامعة تسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتحقيق التقارب بين الثقافات والشعوب.

تضمّن البرنامج الافتتاحي جدولاً متنوعاً من المعارض والعروض الحية والجولات الإرشادية في التراث والفن، إلى جانب العروض السينمائية وورش عمل مخصّصة وتجارب طعام منسقة تحتفي بشعار هذا العام: «حضارات». وشملت الفعاليات الرئيسية دروساً تطبيقية فنية وشروحاً قدّمها الفنانون حول مضامين أعمالهم وتقنياتهم، وورش عمل تفاعلية تسلّط الضوء على الممارسات التقليدية والمعاصرة، وعروضاً موسيقية مباشرة. كما تضمّن البرنامج إطلاق «المائدة الخفية»، الذي يقدّم تجربة عشاء استثنائية جديدة تستكشف العلاقة بين الإبداع والسرد الثقافي من خلال الطعام.

كما يتضمّن برنامج المهرجان جلسات نقاشية وتجارب تعليمية وأنشطة مجتمعية مخصّصة تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور، وتحويل الفضاء التراثي إلى منصة تعكس الإبداع وتشجّع الحوار وبناء المعرفة.

ويُعد مهرجان «فن رأس الخيمة» منصة ثقافية رائدة في دولة الإمارات، تحتفي بالتميّز الفني وتشجّع التبادل الثقافي بين الشعوب، وتعزّز مكانة رأس الخيمة كوجهة بارزة لاحتضان الحوار الثقافي العالمي.

