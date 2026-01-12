31 يناير 2026 آخر موعد للتسجيل واستلام ملفات التقديم

بدء عمليات تقييم الطلبات خلال شهري فبراير وأبريل 2026

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عدد المشاركين في جائزة الشارقة للتميز 2026 قد تجاوز 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، في مؤشر بارز على المكانة المتقدمة للجائزة كمنصة رائدة لتعزيز التميز المؤسسي والابتكار والريادة الاقتصادية، وأشارت الغرفة إلى أن آخر موعد للتسجيل واستلام ملفات التقديم هو 31 يناير 2026، داعية المؤسسات الحكومية ورواد الأعمال في إمارة الشارقة وكافة شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الراغبين بالمشاركة إلى تقديم ملفاتهم ضمن الموعد النهائي المحدد.

وأفاد مجلس أمناء الجائزة أن عملية تقييم الطلبات ستنفذ خلال شهري فبراير وأبريل 2026، وذلك من قبل نخبة من المختصين في عمليات التقييم ومراجعة البيانات والتقارير المقدمة للتأكد من مدى توافق آليات ومعايير عمل الجهات المشاركة مع متطلبات وشروط فئات الجائزة للدورة الحالية والتي تتضمن 8 فئات وهي جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة.

نموذج عالمي لعمليات التقييم

وتشهد الجائزة هذا العام اعتماد نموذج عالمي مطوّر لعمليات التقييم مبني على الجيل الرابع يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة، ويعزز النموذج الجديد القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويُمكنهم من تبني مفاهيم الجودة والريادة والابتكار.

منصة استراتيجية

وأكدت ندى الهاجري المنسق العام للجائزة أن جائزة الشارقة للتميز تمثل منصة استراتيجية لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار والريادة المؤسسية على مستوى الدولة والمنطقة، وتحرص غرفة الشارقة من خلالها على دعم المنشآت الاقتصادية وتمكينها من تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز قدراتها التنافسية، وتشجيعها على اعتماد أفضل معايير الجودة وممارسات الأعمال إلى جانب دعم ومساندة رواد الأعمال، ومساعدة شركات القطاع الخاص لتحسين أدائها ومستوى جودة خدماتها بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والتميز.

وأشارت الهاجري إلى أن الجائزة تركز على منهجية تقييم متقدمة وشاملة، تتيح للمؤسسات ليس فقط قياس مستوى أدائها، بل أيضًا صياغة خطط تطويرية استراتيجية تتماشى مع أهدافها طويلة المدى، ونسعى من خلال هذه الدورة إلى تحفيز المنشآت لتجاوز التحديات وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واقعية وقابلة للتطبيق، بما يعزز الإنتاجية والمرونة المؤسسية، ويدعم تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، ويضع نموذجًا يحتذى به في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في الجائزة متاحة لجميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في فئات الجائزة باستثناء فئتين وهما "جائزة الشارقة للتميز الخليجية" المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة" حيث سيتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة.

