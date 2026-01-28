المنامة: افتتح صندوق العمل "تمكين" جناح مملكة البحرين في معرض الخليج للأغذية Gulfood Dubai والذي انطلق اليوم الإثنين الموافق ـ26 يناير 2026 وذلك بمشاركة إحدى عشرة مؤسسة بحرينية. ويعد هذا المعرض أحد أكبر الفعاليات العالمية السنوية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث سيعقد نسخته الواحدة والثلاثين في دبي في الإمارات العربية المتحدة في موقعين رئيسيين، مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ومركز دبي للمعارض (مدينة إكسبو دبي) ويستضيف أكثر من 6،500 جهة عارضة من أكثر من 130 دولة كما يضم أكثر من مليون منتج من هذه الدول.

وستساهم رعاية "تمكين" لجناح مملكة البحرين في هذا الحدث العالمي في فتح أبواب الفرص أمام المؤسسات البحرينية لتوسعة أعمالها ودخولها أسواق جديدة. حيث ستحصل المؤسسات المشاركة على فرصة مميزة لعرض منتجاتها أمام جمهور عالمي، والتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في القطاع، وتوسعة شبكات علاقاتها وإبرام الصفقات، وتبادل المعرفة والخبرات مع قياديين في القطاع. وتتضمن المؤسسات المشاركة في الجناح كل من: مصنع السلوى للحوم، ومصنع دينيز لتعبئة المواد الغذائية، وبهارات الأمير، ومصنع المحرق للمخللات والبهارات، وشركة التجهيزات الغذائية، وفيرمندايت للأغذية، وإيرلي رايزر للمأكولات، مصنع قبى لإنتاج ماء اللقاح والأدوية الشعبية، مصنع الكامل، أمالفي فودز وشركة أوال للألبان.

ويتماشى دعم "تمكين" لمشاركة المؤسسات البحرينية في Gulfood Dubai مع التزام الصندوق بدعم المؤسسات الوطنية في مختلق القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. كما يأتي تركيز "تمكين" على قطاع الأغذية والمشروبات انطلاقاَ من الدور الهام الذي يقدمه في الاقتصاد الوطني، ونتيجة للفرص والإمكانات الواعدة المتوافرة فيه، ولذلك تحرص "تمكين" على تقديم هذه الفرصة للمؤسسات البحرينية لإقامة الشراكات المثمرة وتوسعة أعمالها واكتساب الخبرات مما يسهم في إثراء هذا القطاع محلياً وتعزيز مساهمته في اقتصاد المملكة.

الجدير بالذكر أن معرضGulfood يقام بشكل سنوي في دبي بهدف تقديم منصة عالمية للمؤسسات والخبراء في مجال الأغذية والمشروبات، وفرص قيمة لبناء العلاقات وإبرام الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، ومن المتوقع أن تشهد نسخة عام 2026 مشاركة أوسع في قاعات المعرض الممتدة على مساحة مليون قدم مربع. يقام على هامش المعرض مختلف الفعاليات مثل المسابقات والدورات التعليمية والجلسات النقاشية التي تضم نخبة من الطهاة وقادة الفكر ورواد الأعمال والمؤثرين في القطاع.

ويأتي الدعم لجناح مملكة البحرين في Gulfood 2026 تماشياً مع أولويات "تمكين" والتي تتمثل في تركيز الصندوق على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في رسم المسارات المهنية عبر المبادرات التي تربط المهارات بالفرص المتاحة في سوق العمل، والعمل وفق نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، إلى جانب برامج تعزز من فاعلية وكفاءة عمل الصندوق من خلال تطوير الآليات الداخلية ومواصلة تعزيز الحوكمة.

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

