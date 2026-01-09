أطلقت الخطوط الجوية التركية مبادرة استثمارية شاملة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران في تركيا، وترسيخ قدراتها التنافسية على نحو أكبر. وفي إطار هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تنسجم مع رؤية الناقل الوطني لعام 2033، أقيمت مراسم وضع حجر الأساس لثمانية مرافق جديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 100 مليار ليرة تركية، في عدد من المواقع، يأتي في مقدمتها مطار اسطنبول، المقرّ الرئيسي لعمليات الناقل الوطني.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس التي أقيمت في مطار اسطنبول كل من وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية البروفيسور أحمد بولات، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين في الخطوط الجوية التركية وشركاتها التابعة، وشخصيات بارزة في قطاع الطيران التركي.

وفي هذا الإطار، أشاد وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا عبد القادر أورال أوغلو بهذه الاستثمارات قائلًا إنها ستسهم في تجاوز تركيا عتبة جديدة في قطاع الطيران، مضيفًا: "مع هذا الإنجاز الذي سيُخلّد بصمته في الأجواء، ويفتح صفحة جديدة في قمة الطيران، ويُعزز مكانة شركة الطيران الوطنية، سنبدأ عام 2026 بخطوة واثقة وطموحة. إن وضع حجر الأساس لهذه المشاريع الثمانية اليوم يمثل خطوات قوية على طريق الصعود اللافت للخطوط الجوية التركية، وتحقيق هدفها بأن تصبح شركة الطيران الأولى على مستوى العالم. ومع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة الشحن الجوي "سمارت آي إس تي" (SmartIST)، ستتوسع المساحة التشغيلية للمرفق، لترتفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن من 2.2 مليون طن حاليًا إلى 4.5 مليون طن، ما سيدفع الشحن الجوي التركي إلى موقع ريادي عالمي. وبالتالي فإن تلك المشاريع لن تعزز فقط مكانة الخطوط الجوية التركية، بل أيضًا الاقتصاد التركي. وفي إطار هذه الاستثمارات الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليار ليرة تركية، سيتم توفير 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2026، وسيواصل قطاع الطيران في بلادنا نموه وتوسعه".

من جهته، علق رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية البروفيسور أحمد بولات على هذه الاستثمارات قائلًا: "تماشيًا مع أهدافنا لعام 2033، نحن لا نطور أسطولنا فحسب، بل نعمل أيضًا على بناء بنية تحتية قوية تمكننا من الاستفادة القصوى من هذا الأسطول. إن هذه المبادرة الاستثمارية، التي تتجاوز قيمتها 100 مليار ليرة تركية وتمتد من عملياتنا للشحن إلى الصيانة الفنية، ومن مراكز الإمدادات إلى الحلول التشغيلية المتكاملة، تعزز قدرتنا التنافسية عالميًا، وتشكل دليلًا ملموسًا على رؤيتنا الهادفة إلى جعل تركيا أحد أبرز مراكز الطيران في العالم. كما ستوفر هذه الاستثمارات 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2026، على أن يرتفع هذا العدد إلى 36 ألف وظيفة عند استكمال جميع مراحلها. ومن خلال هذه الخطوات، لا نقوم ببناء مرافق فحسب، بل نؤسس منظومة متكاملة لمستقبل اقتصاد بلادنا وقطاع الطيران فيها. واليوم تبلغ مساهمة شركتنا في اقتصاد البلاد نحو 65 مليار دولار أمريكي، ومع تحقيق أهدافنا لعام 2033، سترتفع هذه القيمة إلى 144 مليار دولار أمريكي".

وفي إطار استثماراتها الجديدة، تنفذ الخطوط الجوية التركية المشاريع التالية للحفاظ على ريادتها العالمية في مجالات الشحن الجوي، والصيانة الفنية، وخدمات الإمداد:

مشروع المرحلة الثانية من مركز الشحن الجوي التركي "سمارت آي إس تي"، والذي سيصبح أحد أكبر مراكز الشحن الجوي في العالم بطاقة سنوية تبلغ 4.5 ملايين طن، ومن المقرر إنجازه تدريجيًا خلال عامي 2027–2028.

المنشأة الرئيسية للتموين الجوي التابعة للخطوط الجوية التركية، والتي ستعد إحدى أكبر مراكز تموين الطائرات على مستوى العالم، بقدرة على خدمة أكثر من 500 ألف مسافر يوميًا، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها خلال فترة 2027 – 2028 .

ألف مسافر يوميًا، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها خلال فترة – . مركز الصيانة الفنية لمحركات الطائرات التابع لشركة تركيش تيكنيك ( Turkish Technic )، والمقرر اكتماله في عام 2027، ليكون أحد أكبر مراكز صيانة محركات الطائرات من الجيل الجديد في أوروبا، مع قدرته على صيانة محركات رولز رويس ترينت XWB-84 ، وترينت XWB-97 ، وترينت 7000.

)، والمقرر اكتماله في عام 2027، ليكون أحد أكبر مراكز صيانة محركات الطائرات من الجيل الجديد في أوروبا، مع قدرته على صيانة محركات رولز رويس ترينت ، وترينت ، وترينت 7000. حظائر إضافية لصيانة الطائرات ضمن منشآت تركيش تكنيك، على أن تُستكمل خلال عام 2026، مما يوفّر طاقة صيانة متزامنة لـ12 طائرة في آن واحد، ويرفع القدرة الحالية للشركة في مجال الصيانة بمتوسط يقارب 20%.

مجمع التجارة الإلكترونية وهو أحد الركائز الأساسية في رؤية التحول اللوجستي والرقمي، ومن المخطط دخوله الخدمة خلال عام 2026، سيعزز دور الخطوط الجوية التركية في التجارة العالمية من خلال نموذجها التشغيلي من الجيل الجديد Widect ، الذي يقدّم حلول شحن متكاملة من "الباب إلى الباب".

، الذي يقدّم حلول شحن متكاملة من "الباب إلى الباب". مركز بيانات اسطنبول، الذي يشكل العمود الفقري الرقمي لاستمرارية العمليات، ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال الفترة 2027–2028، ليرتقي بالقدرات التكنولوجية للشركة إلى مستوى جديد بفضل بنيته التحتية عالية الأمان وإمكاناته المتقدمة في إدارة البيانات. وفي السياق ذاته، يُعد مركز تدريب الطيران (المرحلة الأولى)، المقرر تنفيذه خلال الفترة الممتدة بين 2026–2027، محورًا رئيسيًا للاستثمارات في رأس المال البشري، وداعمًا أساسيًا لاستراتيجية النمو طويلة الأجل للخطوط الجوية التركية.

مبنى محطة أطقم الطيران الإضافية للخطوط الجوية التركية، والمخطط إنجازه خلال عام 2026 تماشيًا مع توسّع حجم العمليات، باعتباره عنصرًا تكميليًا للبنية التحتية يضمن انسيابية تدفق الخدمات اللوجستية بين الخدمات الأرضية والصيانة وعمليات الطيران.

وتشكّل هذه الاستثمارات نموذج نمو متكامل يسعى لتعزيز الطاقة التشغيلية والبنية التحتية الفنية والقدرات الرقمية، بما يتماشى مع أهداف الخطوط الجوية التركية لعام 2033، والرامية إلى امتلاك واحدة من أكبر خمس أساطيل طيران في العالم بالتزامن مع احتفال الناقل الوطني بمئويته. كما تمثل هذه المشاريع الأساس الداعم لمنظومة طيران استراتيجية تُسهم في تمكين العمليات العالمية للشركة.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 516 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 356 وجهة حول العالم، منها 303 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 132 دولة.

للمزيد من المعلومات عن الخطوط الجوية التركية، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.turkishairlines.com أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكدإن، وإنستجرام.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 17,837 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,160 مطارًا في 192 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

