جدة– احتفت شركة نيسان السعودية بمرور عشرة أعوام على شراكتها مع بترومين نيسان، خلال حفل خاص أُقيم بهذه المناسبة بمدينة جدة، احتفاءً بمسيرة تعاون امتدت لعقد كامل، في محطة تعكس استقرار هذه الشراكة واستمراريتها.

شهدت المناسبة حضور عدد من قيادات نيسان العالمية والإقليمية، يتقدمهم ماسيميليانو ميسينا، رئيس مجلس إدارة نيسان AMIEO لمنطقة أفريقيا، والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا وأوقيانوسيا ، الذي يزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، وتييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند ، إلى جانب معالي الشيخ عمرو الدباغ، رئيس مجلس إدارة بترومين نيسان والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ، إضافة إلى منسوبي شركة بترومين نيسان، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى. ويأتي هذا الحضور امتدادًا لنهج نيسان القائم على التفاعل المباشر مع أسواقها ذات الأولوية، ودلالة على الثقة التي تحظى بها الشراكة مع بترومين نيسان، ومكانة السوق السعودي بوصفه سوقًا إستراتيجيًا ومستقرًا على المدى الطويل.

شكّلت الشراكة بين نيسان وبترومين، على مدى السنوات الماضية ركيزة أساسية في تعزيز حضور نيسان داخل السوق السعودي، من خلال التوسّع المنهجي في شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة في مختلف مناطق المملكة. وأثمر ذلك في سهولة الوصول إلى خدمات نيسان، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم تجربة أكثر تكاملًا وسلاسة لعملاء نيسان في مدن رئيسية ومناطق متعددة.

وفي هذا السياق صرّح تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند ، قائلًا: "يمثّل الاحتفاء بمرور عشر سنوات على الشراكة مع بترومين نيسان محطة مهمة في مسيرة نيسان في المملكة، ويؤكد المكانة التي تحتلها ضمن أولوياتنا الإستراتيجية على مستوى الشركة. فالشراكات طويلة الأمد تشكّل ركيزة أساسية لقراراتنا المستقبلية، وتعكس التزامنا بالعمل في أسواق نراها محورية لنمو نيسان واستدامتها. ومن هذا المنطلق، يأتي حضور القيادة العليا تأكيدًا على التزام نيسان بالسوق السعودي وشركائها فيه".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية، أديب تقيّ الدين: "جسّدت الشراكة مع بترومين نيسان نموذجًا عمليًا للعمل المشترك على المستوى المحلي، وأسهمت في تطوير نموذج تشغيلي يتماشى مع احتياجات العملاء وتطوّر الطلب. وخلال السنوات الماضية، ركّزنا على تعزيز كفاءة الأداء وتحسين تجربة العملاء، بما يدعم جاهزيتنا للمرحلة المقبلة ويعزّز استدامة أعمال نيسان في المملكة."

يُشار إلى أن توسّع شبكة نيسان في المملكة يُعد نتاجًا طبيعيًا لنهج طويل الأمد في إدارة الشراكات والاستثمار، حيث مكّن هذا الالتزام المتواصل من بناء حضور تدريجي ومتوازن يواكب احتياجات العملاء وتطوّر البيئة التشغيلية.

حول شركة نيسان موتور المحدودة

نيسان شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة كاملة من السيارات تحت العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي وداتسون. يدير المقر العالمي الرئيسي للشركة في يوكوهاما اليابانية العمليات في أربع مناطق هي اليابان- رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا وأوقيانوسيا.

للمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا والتزامنا بالتنقل المستدام، يرجى زيارة Nissan. ويمكن أيضاً متابعتنا على Facebook وInstagram وTwitter وLinkedIn ومشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube.

-انتهى-

#بياناتشركات