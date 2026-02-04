في الوقت الذي تسرّع فيه سلطنة عُمان خطواتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، تبرز إدارة المرافق كعنصر محوري في تمكين المباني والبنية التحتية الذكية والمستدامة. وانعكاساً لهذا التوجّه، تستضيف جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) مؤتمر ميفما في سلطنة عُمان يوم 10 فبراير 2026 في فندق جي دبليو ماريوت في مدينة مسقط، تحت شعار رؤية مستقبلية لإدارة المرافق: تعزيز النمو المستدام في عُمان.

ويجمع المؤتمر، الذي يُقام على مدار يوم واحد، نخبة من كبار قادة إدارة المرافق، ومُلّاك الأصول، وممثلي الجهات الحكومية، والمطورين، ومقدمي الخدمات، لمناقشة كيفية تجاوز إدارة المرافق لدورها التشغيلي التقليدي، لتصبح محركاً للكفاءة والمرونة وخلق القيمة طويلة الأمد في البيئة العمرانية في عُمان. ويُقدَّم المؤتمر منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى وتعزيز التعاون، مع مشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أبرز أولويات القطاع، و تتوفر تفاصيل البرنامج الكامل وجدول الأعمال عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

ترتكز جلسات المؤتمر على الدور المتطور لإدارة المرافق في دعم الأولويات الوطنية، وتأثير التحول الرقمي والعمليات القائمة على البيانات، إضافة إلى أهمية تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع إدارة المرافق استعداداً للمستقبل. ومن خلال رؤى الخبراء ودراسات الحالة الاقليمية، سيسلط البرنامج الضوء على مسارات عملية تمكّن المؤسسات من تحسين أداء الأصول ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وقال جمال لوتاه، رئيس جمعية ميفما:

"أصبحت إدارة المرافق اليوم رافعة استراتيجية لنمو سلطنة عُمان، لها تأثير مباشر على الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمات. ويسعى مؤتمر ميفما في عُمان إلى نقل الحوار من مرحلة الطموح إلى التطبيق العملي، من خلال استعراض كيفية توظيف البيانات والأدوات الرقمية وأفضل الممارسات لدعم رؤية عُمان 2040 وتحقيق قيمة قابلة للقياس على مستوى الأصول والمحافظ الاستثمارية."

وقال الشيخ عبدالعزيز الحوسني، عضو مجلس إدارة “ميفما”:

"إن أولويات التنمية في سلطنة عُمان تفتح آفاقاً واسعة أمام قطاع إدارة المرافق للقيام بدور استراتيجي في دعم الاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للأصول. وسيشكل هذا المؤتمر منصة محورية للتعاون وتبادل الخبرات، في ظل استمرار تطور القطاع بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040."



ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر مسقط أكثر من 200 متخصص في القطاع من مجالات تشمل العقارات والرعاية الصحية والتعليم والنقل والنفط والغاز والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ما يوفّر منصة مركّزة للتواصل وتبادل المعرفة. ويحظى المؤتمر بدعم ورعاية عدد من الجهات الرائدة في قطاع إدارة المرافق، من بينها الرعاة الذهبيون أومداد ومجموعة القرم التجارية لإدارة المنشآت، إضافة إلى الشركاء الداعمين الكلية الدولية للهندسة والإدارة (ICEM).

المؤتمر مجاني مع ضرورة التسجيل المسبق. للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

https://mefma.org/oman2026/

للاستفسارات الإعلامية:

nancy@prm-global.plus

نبذة عن جمعية ميفما

جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) هي جمعية مهنية غير ربحية تُعنى بتطوير قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط. وتدعم الجمعية المتخصصين والمؤسسات من خلال برامج تدريب معتمدة، وفعاليات متخصصة، ومبادرات لتبادل المعرفة. وتلتزم ميفما بتعزيز الاستدامة، ورفع معايير الأداء، وتشجيع التعاون، بهدف ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في قطاع إدارة المرافق.

