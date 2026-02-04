القمة ترسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للاستثمار وصناعة القرار المالي

تستعرض أفضل ممارسات الابتكار المالي ودور التكنولوجيا في مستقبل الاستثمار

خلود العميان: القمة منصة استراتيجية تجمع نخبة العقول الاستثمارية لاستشراف النمو طويل الأمد

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تستضيف أبوظبي يومي 10 و11 فبراير 2026 قمة "فوربس الشرق الأوسط لكبار المستشارين والمستثمرين"، بالشراكة مع "بلتون القابضة"، في حدث يجمع نخبة المتخصصين الماليين وصنّاع القرار وقادة الأعمال من المنطقة والعالم، لمناقشة التحوّلات المتسارعة في المشهد الاستثماري العالمي.

وتهدف القمة التي تقام تحت شعار "إعادة تعريف التميز في الاستثمار" إلى توفير منصة حوارية استراتيجية تُسلّط الضوء على أهم الفرص النوعية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتستعرض أفضل الممارسات في إدارة الثروات والاستثمار المستدام والابتكار المالي، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا في إعادة رسم ملامح قطاع الاستثمار المالي.

وتتضمن أجندة القمة جلسات حوارية رفيعة المستوى، وكلمات رئيسية، ونقاشات معمّقة تجمع نخبة من القيادات والخبرات العالمية والرؤى الإقليمية، من بينهم معالي داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة بلتون القابضة، وخالد الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، والبروفيسور كين ماكفيل، رئيس كلية أليانس مانشيستر للأعمال في مانشستر، ومعالي بول دواليبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الابتكار في رأس الخيمة ، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e& – الإمارات، وشريف فودة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NESR – الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزّز من مكانة أبوظبي كمنصة مؤثرة للحوار الاقتصادي العالمي، ويدعم حضورها المتنامي على خريطة الاقتصاد الدولي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتسارعة.

وفي تعليقها على القمة قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "إن اختيار أبوظبي لاستضافة القمة يعكس دورها المتنامي كمنصة فاعلة للحوار الاستثماري والمؤثر ومركز مالي يتمتع ببنية تحتية تنظيمية وتشريعية ناضجة ومتقدمة، في وقت يشهد القطاع خلاله تحولات متسارعة تفرض مقاربات أكثر عمقاً في إدارة الأصول وصناعة القرار، ما يتطلب العمل مع المستثمرين على استكشاف التوجهات والاستراتيجيات التي ستحدد شكل الاقتصاد الإقليمي خلال السنوات العشر القادمة على أقل تقدير".

وأضافت العميان: "تركز القمة في مواضيعها وبخاصة مع انطلاقة العام 2026 تعزيز الترابط بين الرؤى الاستراتيجية والتطبيقات العملية، وترسيخ التكامل بين ممارسات إدارة رؤوس الأموال وتبادل المعرفة، بما يسهم في طرح نقاشات معمّقة ومتقدمة حول مستقبل الاستثمار وصناعة القرار المالي، بالاستفادة من العقول الاستثمارية، التي تنسجم مع جهودنا في دعم تبني مفاهيم التميز والنمو طويل الأمد وبناء الثروة المستدامة".

ويؤكد انعقاد القمة على أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتبادل الرؤى حول التوجهات الاقتصادية العالمية، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر وعياً في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة حضوراً رفيع المستوى من قادة المؤسسات المالية والمكاتب العائلية وصناديق الاستثمار وروّاد الأعمال، لتشكّل محطة محورية على أجندة الفعاليات الاستثمارية في المنطقة لعام 2026، وتعزّز من حضور أبوظبي كوجهة محورية لرؤوس الأموال العالمية.

وتتضمن أجندة القمة جلسات حوارية ونقاشية تركز على مسارات النمو المستدام على المدى البعيد، وتوجهات بناء المحافظ الاستثمارية وإدارة الأصول الذكية، إلى جانب تعزيز الثقة في الأسواق المالية وتوسيع قاعدة الملكية الاستثمارية. كما تناقش القمة الثورة التكنولوجيا المالية، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة إدارة الثروات، إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتنظم فوربس الشرق الأوسط القمة بدعم من عدد من الشركاء المتميزين، بالتعاون مع "بلتون القابضة"، إلى جانب "بنك التمويل الكويتي"، و"جامعة مانشستر"، و"بتيل".

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة (Forbes) التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيراً وابتكاراً في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتُتيح نُسخاً رقمية للقرّاء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة (Forbes) الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهوراً واسعاً من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

-انتهى-

#بياناتحكومية