الإمارات العربية المتحدة، الشارقة: استضافت وورلد بادل أكاديمي بطولة بادل رفيعة المستوى يوم 10 يناير، ضمن فعاليات أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي. وجاءت هذه النسخة في عامها الرابع، حيث أُقيمت الفعاليات خلال الفترة من 7 إلى 12 يناير 2026، وجمعت بين نخبة من نجوم الرياضة العالميين إلى جانب أفراد المجتمع المحلي.

وشهد الحدث، المعتمد رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشاركة فريق نجوم الفيفا إلى جانب عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم فرانشيسكو توتي، كريستيان فييري، كريستيان بانوتشي، فينسنت كانديلا، روبرت بيريس، دييغو بيروتي، لوكا أنتونيني، كريستيان زاكاردو، ماركو ماتيرازي، داريو ماركولين، أليساندرو فلورينزي، فرناندو يورينتي، ديمتري سيتشيف، أنوني، إبراهيم با وديمتري بوليكين، الذين شاركوا في مباراة بادل ودّية أُقيمت في منشأة وورلد بادل أكاديمي في الشارقة.

وشكّلت بطولة البادل محطة بارزة ضمن البرنامج المتكامل لأسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة، حيث اختُتمت الفعاليات بتنظيم مباراة كرة قدم وأنشطة رياضية مصاحبة أُقيمت في 11 يناير، إلى جانب محطات رئيسية مثل فعالية “ليلة نجوم الكرة" وتهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء بالرياضة بمختلف أشكالها، وتسليط الضوء على دور التكامل بين الرياضات في تشجيع أنماط الحياة النشطة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وبالنسبة إلى وورلد بادل أكاديمي، مثّلت استضافة فعالية البادل ضمن هذا البرنامج خطوة استراتيجية ضمن مسيرتها لترسيخ رياضة البادل ضمن المشهد الرياضي بدولة الإمارات. ومن خلال استضافة نجوم كرة القدم العالمية على ملاعب البادل، سلّطت الأكاديمية الضوء على سهولة ممارسة اللعبة، وطابعها الاجتماعي، وتنامي حضورها بين مختلف الفئات.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «إن إدراج رياضة البادل ضمن فعاليات هذا العام، واستضافتها من قبل وورلد بادل أكاديمي، أضاف بعداً مهماً لأسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة. ويعكس ذلك التزامنا ببناء منصة رياضية متعددة الرياضات تُلهم الشباب، وتدعم مشاركة المجتمع، وتعزّز مكانة الشارقة كوجهة رائدة للمبادرات الرياضية المتطورة ذات الأثر الإيجابي».

من جانبه، قال علي العارف، الرئيس التنفيذي لوورلد بادل أكاديمي: «يجمع أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة بين القيم التي نؤمن بها في عالم الرياضة والمتمثلة فى سهولة الوصول، والإلهام، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وقد أتاحت لنا استضافة فعالية البادل فرصة تقديم هذه الرياضة لجماهير جديدة، وإبراز قدرتها على التقاطع مع رياضات عالمية أخرى، ووضعها ضمن سياق طبيعي إلى جانب تخصصات رياضية راسخة. وعندما يرى الشباب نجوماً رياضية عالمية يستمتعون باللعبة، تصلهم رسالة واضحة بأن الرياضة يمكن أن تكون اجتماعية، شاملة، وجزءاً من الحياة اليومية».

وتواصل رياضة البادل تحقيق نمو متسارع في الشارقة وعلى مستوى دولة الإمارات، مدفوعة بسهولة ممارستها وجاذبيتها لمختلف الفئات العمرية. وتعكس مشاركة وورلد بادل أكاديمي في أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة دورها كشريك فاعل في تطوير الرياضة على أسس مجتمعية، والتزامها بالتعاون مع الجهات المنظمة والمؤسسات والسلطات المحلية لتقديم تجارب رياضية ذات أثر حقيقي.

وتدير وورلد بادل أكاديمي عدداً من المواقع في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك منشأة مخصصة في مدينة خورفكان، كما تُعد جزءاً من شبكة دولية متنامية، ما يؤكد التزامها طويل الأمد بدعم مبادرات رياضية شاملة وعالية الجودة في الشارقة وخارجها.

لمزيد من المعلومات حول وورلد بادل اكاديمي، يُرجى زيارة: https://wpa.ae/

وللتعرّف أكثر على أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة ، يُرجى زيارة:

https://www.visitsharjah.com/weekofstars/

حول وورلد بادل اكاديمي

تُعد وورلد بادل اكاديمي (WPA) وجهة رائدة لرياضة البادل، حيث تقدم برامج تدريب احترافية، ومبادرات شاملة، ومنشآت حديثة تلبي احتياجات اللاعبين من مختلف المستويات. تأسست الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسرعان ما رسّخت مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات المؤثرة في مجال رياضة البادل على مستوى المنطقة، بفضل التزامها بالتميّز، وتنمية المجتمع الرياضي، وتطوير المسارات الاحترافية للاعبين.

ومن خلال شبكة تضم عدة مواقع في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب خطط توسّع دولية قيد التنفيذ، توفر وورلد بادل اكاديمي منظومة متكاملة تدعم اللاعبين الهواة، والرياضيين المحترفين، والناشئين، إضافة إلى المجتمعات المؤسسية. و بالاعتماد على منهجيات تدريب متقدمة، وجدول فعاليات ديناميكي، وشراكات استراتيجية مع مؤسسات رياضية رئيسية، تواصل الأكاديمية تعزيز حضور رياضة البادل والمساهمة في إعداد الجيل القادم من المواهب في المنطقة وخارجها.

