شاركت سيمنز هيلثنيرز -الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية- في معرض ومؤتمر الصحة العربي في نسخته الأخيرة، والتي استمرت في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 في مركز التجارة العالمي بدبي.حيث استعرضت سيمنز هيلثنيرز أحدث ابتكاراتها التكنولوجية المتطورة بجانب مجموعة من الحلول الطبية الرائدة عالمياً.

يُعتبر معرض ومؤتمر الصحة العربي منصة رئيسية تجمع بين قادة القطاع الطبي من جميع أنحاء العالم، وذلك لمواجهة التحديات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتعزيز التعاون المشترك في القطاع الطبي. وتستهدف سيمنز هيلثينيرز من خلال مشاركتها بالمعرض توطيد الشراكات وتبادل الخبرات بهدف تنمية تكنولوجيات الرعاية الصحية والتحسين من خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقد قام معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بتفقد الجناح الخاص بالشركة خلال فاعليات اليوم الأول للمعرض للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة التي قدمتها سيمنز هيلثنيرز. وخلال اليوم الثاني، التقى الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار بقيادات الشركة، وهم السيد بيرند أونيسورج - رئيس شركة سيمنز هيلثينرز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفيفيك كانادي -الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو قنديل -العضو التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز في مصر، وضياء الشناوي - رئيس قطاع المبيعات لسيمنز هيلثنيرز في مصر، وخلال الاجتماع تم مناقشة كيفية تعزيز الشراكة من خلال إنشاء مراكز إحالة إقليمية للأشعة التشخيصية والتداخلية، كما تضمن الاجتماع مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة حول شراكة الوزارة وسيمنز هيلثنيرز في مجال التعليم، والتي تشمل التدريب السريري وبرامج التدريب التشغيلي.

أعرب فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن اعتزازه بلقاء الوزير، مشددًا على أهمية دور معرض الصحة العربي في تسليط الضوء على أحدث التطورات التي تتبناها سيمنز هيلثنيرز، خلال اللقاء، عبّر فيفيك عن فخره بلقاء الوزير مؤكداً على أهمية تلك الزيارة حيث تعبر عن التعاون القوي والفعال بين وزارة الصحة والسكان المصرية وشركة سيمنز هيلثنيرز للعمل سويا على النهوض بقطاع الرعاية الصحية وحافزا كبير لدفع الابتكارات التحويلية داخل صناعة الرعاية الصحية.

وخلال النسخة الحالية من المعرض، قدمت سيمنز هيلثنيرز جناحًا مميزاً بمساحة تزيد عن 320 مترًا مربعًا، حيث سلطت الضوء على مجموعتها الكاملة من الحلول بما في ذلك حلول الرعاية الصحية لمرضى السرطان بالتعاون مع Varian، وهي إحدى الشركات التابعة لسيمنز هيلثنيرز، كما تمكن الزوار من استكشاف الابتكارات الرائدة في مجال التصوير المقطعي (CT)، والرنين المغناطيسي (MR)، وحلول المختبرات (LS).

وفي هذا السياق صرح فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وأفريقيا " نحرص دائما على المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي حيث نسعي لعرض أحدث إبتكاراتنا الرائدة، مع توسيع محفظة أعمالنا من خلال العمل على زيادة التقنيات الطبية وتكوين شراكات استراتيجية أكبر"، وأضاف كانادي" نحن ملتزمون بتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتوفير كافة اشكال الدعم والرعاية الطبية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا".

كما عبر عمرو قنديل، العضو التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز في مصر عن فخره بزيارة وزير الصحة والسكان المصري لجناح سيمنز هيلثنيرز، مشيرا إلى وجود عدد من التقنيات الحديثة التي سيكشف عنها لأول مرة، والتي تم عرضها على معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، قائلًا: "زيارة معالي الوزير للجناح دليل على التعاون والعمل المشترك بين شركة سيمنز هيلثينيرز وبين الوزارة، وتوكد على رؤية استراتيجية واضحة بين الكيانين تهدف للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الطبي في مصر."

خلال اليوم الأول من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، كشفت سيمنز هيلثنيرز عن نظام SOMATOM Pro.Pulse للتصوير بالأشعة المقطعية ثنائية المصدر، والذي يُظهر التزام الشركة بالابتكارات التي توفر الدقة الزمنية، وسرعة المسح اللازمة لتقليل آثار الحركة مع المرضى الغير قادرين، كما قامت ولأول مرة بالشرق الأوسط بعرض جهاز Magnetom Free.Star للرنين المغناطيسي، وهو جهاز يخلو تقريبًا من الهليوم حيث يقدم نهجًا بسيطًا بشكل مبتكر للرنين المغناطيسي، مما يوفر رعاية مميزة للمرضى.

وقد تمكن الحضور خلال الحدث من التعرف علي مبادرات سيمنز هيلثنيرز لتسهيل الوصول وتقديم الرعاية، وأساليب الرعاية بمرضى السرطان، وصحة المرأة، وحلول الأعمال، والنطاق الكامل لأنظمة التصوير والاشعة، حيث ستركز مبادرة سيمنز لتسهيل الوصول للرعاية الصحيه على مفهوم تسليم عينات الدم عبر الطائرات المسيرة (درونز) بدعم من الذكاء الاصطناعي، والتي ستقدم ثورة في إمكانية تقديم وتوصيل الرعاية الصحية في المناطق الاكثر احتياجا.

تتطلع سيمينز هيلثنيرز خلال عام 2024 إلى التعاون مع الكثير من المؤسسات الصحية لخلق شراكات قيمة وأفكار مبتكرة، تهدف الي تحقيق أعلى معايير الكفاءة، وتحقيق النجاح المستدام بالشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تهدف سيمنز هيلثنيرز إلى دعم أنشطة بناء القدرات من خلال برنامج "مركز الفكر الإبداعي" الخاص بها، الذي يربط المؤثرين في مجال الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، والطلاب لتطوير الحلول المستدامة للتحديات المحلية.

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عن سيمنز هيلثنيرز

سيمنز هيلثينيرز (مُدرجة في فرانكفورت، ألمانيا SHL) : هي شركة رائدة في اكتشافات مجال الرعاية الصحية للجميع حول العالم بشكل مستدام. الشركة هي توفر عالميا تجهيزات وحلول وخدمات للرعاية الصحية، مع نشاطات في أكثر من 180 دولة وتمثيل مباشر في أكثر من 70 دولة. تتألف المجموعة من سيمنز هيلثينيرز أي جي، والمُدرجة باسم SHL في فرانكفورت، ألمانيا، وتوابعها. تلتزم سيمنز هيلثينيرز، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، بتحسين الوصول وتطوير الرعاية الصحية في المجتمعات محدودة الخدمات على مستوى العالم والتي تسعى للتغلب على أخطر الأمراض. تكمن نشاطات الشركة أساسًا في مجالات التصوير، والتشخيص، ورعاية السرطان، والعلاجات الاقتصادية الغير جراحية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. لدى سيمنز هيلثينيرز حوالي 71000 موظف على مستوى العالم وتولت عائدات بقيمة حوالي 21.7 مليار يورو، طبقا للسنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر 2023.

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