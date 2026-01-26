دافوس، سويسرا : أعلنت هيوماين وصندوق البنية التحتية الوطني، على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية، عن اتفاقية إطارية استراتيجية للتمويل بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم توسعة مشاريع البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

تنص هذه الاتفاقية الإطارية على شروط وأحكام غير ملزمة للمساهمة في تمويل تطوير مراكز بيانات فائقة النطاق بسعة تصل إلى 250 ميغاواط لصالح هيوماين. وستكون المراكز مزوّدة بأحدث وحدات المعالجة الرسومية (GPU) لأغراض تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بما يدعم عملاء هيوماين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق صندوق البنية التحتية الوطني وهيوماين على دراسة إنشاء منصة استثمارية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يتولى الطرفان دور الشركاء المؤسسين فيها، مع هيكلة تمكّن مشاركة مجموعة من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين في تمويل هذه المنصة.

وتؤكد هذه الاتفاقية الإطارية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به صندوق البنية التحتية الوطني في الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة لتسريع تطوير أصول البنية التحتية الحيوية، باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي وداعمة للنمو والإنتاجية على المدى الطويل، كما تؤكد تركيز هيوماين على توفير سعات حوسبة قابلة للتوسع لمواكبة الطلب التجاري المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات المتقدمة.

"يشهد الطلب على الحوسبة المتقدمة نموا متسارعا، وتمكن هذه الاتفاقية الإطارية هيوماين من الاستجابة لهذا الطلب بسرعة وعلى نطاق واسع، وبالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني نهدف إلى تقديم بنية تحتية عالمية المستوى لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يُمكن للمؤسسات الاعتماد عليها مع تزايد متطلباتها الحاسوبية."

طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ هيوماين

"تُمثّل هذه الاتفاقية الإطارية خطوة مهمة تعكس دور الصندوق في فتح آفاق جديدة للاستثمار في البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة وازدهارها المستدام. ومن خلال شراكتنا مع هيوماين، نعمل على توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي رائد لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي."

المهندس إسماعيل بن محمد السلوم، الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني

نبذة عن صندوق البنية التحتية الوطني:

هو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، ويعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة، ويهدف للمساهمة في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية ورفع مشاركة القطاع الخاص من خلال منتجات وحلول مرنة لمشاريع البنية التحتية الحيوية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

نبذة عن هيوماين

شركة هيوماين هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على توفير حلول متكاملة في تغطي أربع مجالات رئيسية: مراكز البيانات المتطورة، والبنية التحتية فائقة الأداء والمنصات السحابية، بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة - والتي تشمل أحد أكثر النماذج اللغوية العربية المتعددة الأنماط تطورًا في العالم - وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تجمع بين الرؤية العميقة للقطاع والتنفيذ العملي.

يوفر النموذج المتكامل المقدم من شركة هيوماين حلولاً للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مما يسهم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع القطاعات، ويحفز التحول ويعزز القدرات عبر التكامل بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي. من خلال مجموعة متزايدة من منتجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة ورسالة أساسية تتمثل في تعزيز الريادة في مجال الملكية الفكرية والمواهب على مستوى العالم، تم إنشاء شركة هيومين لتحقيق التنافسية العالمية والتميز الوطني.

