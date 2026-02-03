أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي عن إطلاق ورشة عمل ومحاضرة تدريبية خاصة على مدار يوم كامل مع المنتج والمخرج والكاتب الأمريكي العالمي الشهير جون كرول، وذلك يوم الأحد 8 فبراير.

وتنطلق الورشة تحت عنوان رحلة تنبض بالحياة: أسرار صناعة برامج السفر والمغامرة والطعام، وتستعرض خبرة جون الممتدة لعقود، ومعرفته الواسعة وتحليلاته العملية في ابتكار محتوى احترافي ناجح للبرامج غير مكتوبة السيناريو، وهو المجال الذي فاز فيه بجائزة إيمي برايم تايم عن برنامج ذي أميزينج ريس. كما شارك في أعمال ناجحة لاقت أصداء عالمية، بما في ذلك بيج بروذر، وأميريكان جيفت مع جون سينا، وتعاون على مدار العقد الماضي بشكل مكثف مع قناة ناشيونال جيوغرافيك على برامج عدة، من بينها أربعة مواسم من برنامج جوردن رامزي: أسرار الطعام، الحائز على جائزة نقابة المخرجين الأمريكيين، وبرنامج مراقب الطيور الاستثنائي الحائز على جائزة إيمي.

وتحفل مسيرة كرول المهنية بأكثر من 200 إنتاج تلفزيوني، بالإضافة إلى أفلام روائية، ومشاريع لمدن ترفيهية وفعاليات حية، وسيقدم الورشة اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً في المنطقة الإبداعية في جزيرة ياس - المقر الرئيسي لهيئة الإعلام الإبداعي. وإلى جانب الاستفادة من خبرة جون الممتدة ثلاثين عاماً، يغطي برنامج المحاضرة التدريبية مواضيع متنوعة تشمل كيفية تطوير برامج غير مكتوبة السيناريو، وتأمين الحقوق القانونية، وتقنيات تصوير مشاهد الحركة والطهي، وأهم استراتيجيات ما بعد الإنتاج للارتقاء بالمشاريع. كما تتضمن تحليلاً متعمقاً للبرامج التي أنتجها جون حول العالم، مما يوفر تجربة تعليمية فريدة من نوعها لمن يسعون إلى توسيع آفاقهم الإبداعية في مجال الإنتاج، بدءاً من رواية القصص، مروراً بتصوير المحتوى الإبداعي، ووصولاً إلى مراحل الإنتاج المختلفة من الفكرة الأولية وحتى العرض.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كرول: "حظيت بفرصة إنتاج محتوى متنوع في عدد من أكثر الوجهات تفرداً وإثارة للاهتمام في العالم، وأتطلع إلى التواصل مع المواهب الإبداعية من المحترفين والناشئين في أبوظبي. ويسعدني مشاركة أفكاري وتجاربي الشخصية لتحفيز الابتكار والتعاون في المشهد الإعلامي سريع التحول. ونشهد جميعنا تحولات جذرية، ولا سيما مع تطور أساليب عمل منصات البث وأنماط مشاهدة المحتوى، وسأقدم معارفي حول بعض متطلبات العمل كمنتج ومخرج وكاتب في المجال الإبداعي اليوم".

وتتوفر مقاعد محدودة لحضور المحاضرة التدريبية في تاون هول المنطقة الإبداعية - ياس بأبوظبي، ويمكن للراغبين تسجيل اهتمامهم عبر الرابط: https://www.cma.gov.ae/event/life-on-the-road:-producing-travel,-adventure-and-food-shows-workshop-2

حول هيئة الإعلام الإبداعي:

تتمثّل مهمة هيئة الإعلام الإبداعي في تعزيز صناعة المحتوى الإبداعي في أبوظبي من خلال تمكين صُنّاع المحتوى عبر التوجيه الاستراتيجي، وتطوير المواهب، والدعم المالي، وتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى. وتهدف الهيئة إلى ضمان توفير البيئة الإبداعية التي تُمكن صُنّاع المحتوى من الازدهار، وتشمل مهام الهيئة الإشراف على الجهات والمبادرات الاستراتيجية ضمن الصناعات الإبداعية في أبوظبي مثل "إيمج نيشن" و"لجنة أبوظبي للأفلام" بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير مثل "المختبر الإبداعي" و"استوديو الفيلم العربي".

https://www.cma.gov.ae/