دبي، الإمارات العربية المتحدة: جددت "هوتباك"، المتخصصة في حلول التغليف المستدام ومقرها دبي، التزامها بالمسؤولية البيئية من خلال تنظيم مبادرة ميدانية لزراعة أشجار القرم في محمية الزوراء بعجمان، في خطوة تعكس رسالتها المستمرة في رد الجميل للمجتمع، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم أجندتها طويلة المدى في مجال الاستدامة.

وبالتعاون مع "Companies For Good"، المؤسسة الاجتماعية التي تتخذ من دبي مقراً لها والمتخصصة في تصميم وتنفيذ برامج فعّالة ومؤثرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، نظّمت "هوتباك" هذه المبادرة البيئية لتعزيز تفاعل الموظفين، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة عمل إيجابية وشاملة. وقد جمعت الفعالية موظفي هوتباك من مختلف فروع الشركة في دولة الإمارات، في تجسيد واضح للتكامل بين التزام الشركة برفاه الموظفين ومسؤوليتها المؤسسية في قيادة مبادرات بيئية ذات أثر حقيقي ومستدام في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الجبار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة هوتباك، قائلاً: "في هوتباك، لا تُعدّ الاستدامة مجرد مبدأ نتبناه، بل هي أسلوب حياة نلتزم به بشكل فعلي. ومن هذا المنطلق، حرصنا على اتخاذ خطوة عملية من خلال تنظيم مبادرة لزراعة أشجار القرم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات بعيدة المدى في مجال الحفاظ على غابات القرم، وهي المسيرة التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه". وأضاف: "جاءت هذه المبادرة أيضًا دعماً للتعهّد الذي أعلنته معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 الذي عُقد في المملكة المتحدة عام 2021، والهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030".

وقال زين الدين بي بي، الرئيس التنفيذي للعمليات والعضو المنتدب لمجموعة هوتباك: "نفخر بالمساهمة في هذه المبادرة الوطنية، ونتطلع إلى أن تصبح جهود الحفاظ على أشجار القرم تقليداً سنوياً راسخاً ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لهوتباك. وتُجسّد هذه المبادرة قوة العمل الجماعي، حيث يشعر موظفونا ببالغ الفخر لكونهم جزءاً من مسيرة استدامة تتجاوز حدود بيئة العمل. ومن خلال مبادرات كهذه، لا نحمي البيئة فحسب، بل نُعزّز أيضاً روح الانتماء والمسؤولية المشتركة داخل عائلة هوتباك".

بدوره، قال أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والعضو المنتدب لمجموعة هوتباك: "وفّرت فعالية زراعة أشجار القرم تجربة تعليمية ملهمة لجميع المشاركين، حيث تلقى المتطوعون توجيهات إرشادية حول السلامة وزُوّدوا بمعدات وقائية قبل الانطلاق عبر قوارب الكاياك والتنين إلى المواقع المحددة للزراعة. ومن خلال العمل المباشر في الأراضي الرطبة، قام المشاركون بزراعة شتلات القرم بأنفسهم، مما أتاح لهم التفاعل عن قرب مع البيئة الطبيعية الصعبة التي تزدهر فيها هذه النظم البيئية الحيوية".

وتُشكّل هذه المبادرة المرحلة الأولى من رؤية هوتباك لإطلاق فعالية بيئية سنوية، في تجسيد لالتزام الشركة طويل الأمد بالاستدامة، وحرصها على رد الجميل للمجتمع، بالتوازي مع الحفاظ على البيئة الطبيعية.

تُعدّ أشجار القرم من العناصر البيئية بالغة الأهمية، إذ تعمل كأحواض طبيعية لامتصاص الكربون، بقدرة تفوق العديد من الغابات الاستوائية، ما يجعلها أداة فعالة في مواجهة تغيّر المناخ. كما تسهم في تثبيت التربة الساحلية والحد من التآكل. وتغطي غابات القرم في دولة الإمارات مساحة تزيد على 150 كيلومتراً مربعاً على امتداد الساحل، لتشكّل "رئة خضراء" طبيعية لمدن مثل أبوظبي ودبي وعجمان. ويُمكن لكل شجرة قرم ناضجة أن تمتص نحو 12.3 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يبرز الدور المؤثر لكل شتلة يتم غرسها في التخفيف من آثار التغير المناخي.

في صميم فلسفة هوتباك يكمن إيمان راسخ برد الجميل للمجتمع والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتشكل هذه المبادرة ترجمة حقيقية لهذا الإيمان، حيث تتحوّل التزامات الاستدامة إلى أثر ملموس ومستدام يمكن قياسه.

حول "هوتباك":

تأسست شركة هوتباك عام 1995، وهي تُعد اليوم اسماً رائداً في تصنيع وتوريد منتجات تغليف الأغذية. وتنتشر عمليات الشركة حالياً في 17 دولة حول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وساحل العاج، ونيجيريا، وإسبانيا، وأستراليا. نمت "هوتباك" لتُصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التغليف، بفضل سمعتها المتميزة في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وخدمة عملاء استثنائية. وتُعد "هوتباك" وجهة متكاملة لحلول التغليف، حيث توفر مجموعة شاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والصناعات. كما تمثل الشركة عدداً من أبرز المصنّعين العالميين، وتُسوّق منتجاتها بتصاميم حديثة وجذابة مع مراعاة أعلى معايير النظافة، تحت علامتي "هوتباك" (مجموعة منتجات التغليف) و"سوفت أند كول" (مجموعة المناديل والمنتجات الصحية).

بصفتها شركة متخصصة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، تحظى "هوتباك" بعدد من الشهادات العالمية المرموقة التي تؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة، ومنها BRCGS، وFDA، وSEDEX، وESMA، وPEFC، وFSC، إلى جانب شهادات الآيزو ISO 9001:2015، وISO 22000:2018، وISO 14001:2015، وISO 45001:2018. . وقد نالت "هوتباك" جائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة "جائزة دبي للصناعة الذكية" لعام 2020 عن قطاع التصنيع، تقديراً لتفوقها في هذا المجال. وتدير "هوتباك" حالياً 50 مركز بيع مستقل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدّم أكثر من 600 منتج متخصص لا تتوفر عادة في محلات السوبرماركت. كما تُعد منصتها الإلكترونية www.hotpackwebstore.com أكبر متجر إلكتروني متخصص بمنتجات تغليف المواد الغذائية في المنطقة. وبفضل جودة منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تواصلها المستمر مع العملاء، أصبحت "هوت باك" على مرّ السنوات علامة تجارية موثوقة ومرادفة للتميّز في قطاع التعبئة والتغليف.