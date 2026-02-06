هاكاثون تنظّمه دبي لينكس بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإعلام للمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية التعليم في دبي 2033

دبي٫ الامادات العربية المتحدة- اختُتمت فعاليات "هاكاثون دبي لينكس للطلاب"، الذي أقيم بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإعلام، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات الإعلام العالمية والإقليمية والتي تُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم. وجاء ذلك عقب تحدٍّ إبداعي مكثّف استمر لمدة 24 ساعة وجمع نخبة من المواهب من أبرز الجامعات المرموقة والقائمة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، اللذين يشكّلان معاً قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم.

وشارك في التحدّي أربع فرق، تألّف كل منها من خمسة طلاب. وتعيّن على الطلاب أولاً حضور جلسات قدّمها خبراء من القطاع، ووجّهوا خلالها المشاركين حول كيفية التعامل مع الموجز الإبداعي وتناول محاوره. وبعد الجلسات، انتقل كل فريق إلى عرض أفكاره أمام لجنة تحكيم تضم قادة من القطاع، ليتم بعد ذلك تقييم المشاركات وفق معايير الإبداع، والرؤية الاستراتيجية، والأثر الواقعي.

امتد البرنامج عل مدار يومين في مجمّع دبي للمعرفة، وأتاح للطلاب خوض تجربة غامرة من خلال موجز إبداعي يحاكي الواقع، وانتهى باختيار الحملة الفائزة التي تميّزت بوضوحها الاستراتيجي، وتنفيذها الإبداعي، ومواءمتها الوثيقة لرؤية دبي للتعليم على المدى الطويل. وضم الفريق الفائز كلاً من مليحة علم من جامعة دي مونتفورت دبي؛ وبهومي بهاتيا من جامعة ميدلسكس دبي؛ وبريشني لوكسيمون ممثلةً كلية إس بي جاين للإدارة العالمية؛ ومروة أنصار من جامعة مردوخ دبي؛ وسيفان هيرباسا جارومسا من جامعة زايد.

وفي إطار هذه الفعالية، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات، إلى أنّ المواهب الشابة تملك قدرات لامحدودة ورؤىً ووجهات نظر مختلفة تسهم في إثراء المشهد الإعلامي وتسريع وتيرة تقدّم القطاع، مؤكداً أنّ مدينة دبي للإعلام تسهم بصفتها وجهة الإعلام الرائدة في المنطقة في تعزيز قدرة المبدعين والموهوبين من الشباب على التعاون والابتكار. وقال: "تعكس شراكتنا الإستراتيجية مع "هاكاثون دبي لينكس للطلاب" التزامنا الراسخ بدعم المنصّات المبتكرة التي تمنح مواهب اليوم فرصة الإسهام في رسم معالم مستقبل القطاعات الإبداعية. ونغتنم هذه الفرصة للإشادة بالفائزين والمشاركين في المسابقة هذا العام، مؤكدين على سعينا الدائم لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في ترسيخ مكانة مجمّعاتنا الرائدة كالوجهة المُفضّلة لألمع المواهب الإعلامية من كافة أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033".

وأضاف إيان فيرسيرفيس، نائب رئيس مجلس إدارة دبي لينكس، قائلاً: "يعكس مستوى الأعمال التي قدّمها الطلاب هذا العام الإمكانات الإبداعية الاستثنائية في مختلف أنحاء المنطقة. وإننا في دبي لينكس، نلتزم بتعزيز البرامج التي تتيح للشباب المنصة الداعمة، والإرشاد المهني، وفرص الانتشار على نطاق أوسع، وهي مقوّمات يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في هذا القطاع".

وضمت لجنة التحكيم ألكا وينتر نائبة الرئيس لتسويق الوجهة والاتصال في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ وسياران بوناس، المدير الإبداعي التنفيذي في SRMG Labs؛ وضياء شريف، رئيس قسم في Innocean؛ ودوغلاس بالو، نائب الرئيس في المؤسسة الدولية للإعلان في دولة الإمارات وVitamin C؛ وجورج خوري، ‎مدير إدارة‎ التسويق في مجموعة تيكوم؛ وسارة باي المديرة الأولى في Dentsu.

وطرح موجز هذا العام أمام الطلاب تحدياً يتمثل في ابتكار حملة اتصالات شاملة تهدف إلى إلهام المتعلمين من مختلف أنحاء العالم واستقطابهم إلى دبي، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة تعليمية عالمية رائدة تتمحور حول المتعلم. وجاء هذا التحدّي متسقاً مع أهداف وإستراتيجية التعليم في دبي 2033، وداعماً لرؤية دبي في تمكين المتعلمين من شتى الخلفيات، وتعزيز الابتكار، وترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد للتعليم بحلول عام 2033.

ويُعد هاكاثون دبي لينكس للطلاب منصة انطلاق بالنسبة إلى المبتكرين الصاعدين، إذ يوفر خبرة عملية مباشرة، وتعزيز الحضور في القطاع، والفرصة للمساهمة في مبادرات ترسم ملامح المشهد الإبداعي في دبي. تُعد جوائز دبي لينكس المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتميّز والإبداع.

تُعدّ مدينة دبي للإعلام من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الصناعية ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.

جهات التواصل:

press@dubailynx.com

