دبي، الإمارات العربية المتحدة،: اختتمت دبي الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وبرنامج الأغذية العالمي من خلال شبكة مستودعات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الدول المضيفة للمراكز الإنسانية العالمية، والذي استضافته مدينة برينديزي في إيطاليا، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الاستجابة العالمية للأزمات الطارئة.

جمع المؤتمر سبع دول تستضيف مراكز إنسانية عالمية ضمن منصة واحدة، مما أتاح حوارات بنّاءة وتبادلاً عملياً للخبرات والتزامات مستقبلية واضحة. واتفق ممثلو كل من أستراليا وغانا وإيطاليا والأردن وماليزيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة على ضرورة تفعيل مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية، ورفع مستوى الشفافية في البيانات، وترسيخ الاستدامة ضمن عمليات الاستجابة للأزمات. كما شكّل بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية محوراً رئيسياً للنقاش، حيث تم استعراض أثره المتزايد وبحث فرص التوسّع والتعاون.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "تعكس نتائج هذا المؤتمر الأهمية المحورية للتعاون في حماية المجتمعات المتضررة من الأزمات. فعندما تتضافر جهود الدول المضيفة والمراكز الإنسانية ومختلف الشركاء، نقترب أكثر من بناء منظومة إنسانية أكثر مرونة وابتكاراً، تتمحور حول احتياجات المجتمعات. طموحنا المشترك واضح، ويتمثل في تمكين نظام إنساني قابل للتشغيل المشترك يشكّل شبكة أمان عالمية قادرة على الاستجابة السريعة والمسؤولة في حالات الطوارئ، مع الحفاظ على كرامة الإنسان، وتعزيز دور الجهات المحلية، وتقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة. وفي دبي الإنسانية، نواصل التزامنا بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يخدم المجتمعات الأكثر احتياجاً."

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من جهات دولية رئيسية، من بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحماية المدنية الإيطالية، ومركز تنسيق الحد من مخاطر الكوارث في أميركا الوسطى، ودبي الإنسانية ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجامعة بوليتكنيكو دي ميلانو، ومبادرة التخزين الاستراتيجي للإمدادات الطارئة (إيسوبس).

وتأتي الدورة الثانية امتداداً للنسخة الأولى التي استضافتها دبي الإنسانية ووزارة الخارجية الإماراتية خلال مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (كوب28) في عام 2023. وقد اختتمت أعمال هذا العام بتجديد الالتزام بتعميق التعاون، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز منظومة العمل الإنساني العالمية استعداداً للتحديات المستقبلية.

