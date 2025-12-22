الرياض: اختُتمت فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض هوريكا الرياض والنسخة الثالثة من معرض الشوكولاتة والحلويات – الرياض وسط إشادة واسعة بنجاحهما الباهر، بعد أسبوع حافل جعل العاصمة السعودية القلب النابض لعالم الضيافة وفنون الطهو العالمية.

أُقيم الحدثان تحت الشراكة الإستراتيجية مع هيئة فنون الطهي، حيث تحوّلت واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات إلى أكبر منصة متخصصة في قطاعات الضيافة وخدمات الأغذية في المملكة.

امتدت الفعاليات على مساحة تجاوزت 42 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 500 عارض يمثلون ما يزيد على 4,200 علامة تجارية، إلى جانب تنظيمها بالتوازي مع معرض هوست العربية وفعالية نخبة الطهاة السعوديين. واستقطبت المعارض مجتمعةً أكثر من51 ألف زائر من المهنيين القادمين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وسائر أنحاء العالم، الذين توافدوا لاكتشاف أحدث الابتكارات ومتابعة منافسات الطهاة الصاعدين.

وقال جاد طقطق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيمارك، الجهة المنظمة للمعرض:"نجحنا في كتابة فصل جديد في مسيرة قطاع الضيافة بالمملكة. إن الإنجاز الذي تحقق من خلال "هوريكا الرياض"، إلى جانب الانطلاقة الأولى لـ"هوست العربية" والعودة المميزة لـ"معرض الشوكولاتة والحلويات – الرياض"، يعكس قوة هذا القطاع ومكانة المملكة المتنامية كمركز عالمي للضيافة وفنون الطهو."

وقد رسّخ هوريكا الرياض مكانته مجددًا كمنصة رائدة للابتكار وتبادل المعرفة وبناء العلاقات المهنية، ممهّدًا الطريق لمرحلة جديدة من النمو في قطاعي الضيافة وخدمات الأغذية في المملكة. وضمّ البرنامج الثري سلسلة من الفعاليات المميزة، من بينها هوسبيتاليتي صالون الطهي ومسابقتا الباريستا والموكتيل، إضافةً إلى حوارات هوريكا (HORECA Talks) التي نُظّمت بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي نيوز الشرق الأوسط وخدمات هوديما للاستشارات، حيث ناقش الخبراء مستقبل القطاع وقضايا الابتكار والاستدامة.

وفي موازاة ذلك، لفت معرض الشوكولاتة والحلويات – الرياض الأنظار بعروضه وفعالياته الحية، إذ قدّم40 ورشة عمل ومسابقات فنية بإشراف30 من أبرز الطهاة وصنّاع الشوكولاتة المحليين والدوليين، الذين قدّموا للجمهور رحلة غنية بين الإبداع والحرفية والابتكار في عالم الحلويات.

كما شهد هذا العام تقديم ثلاث جوائز فخرية خاصة تقديرًا لشخصيات بارزة أسهمت في تطوير مشهد الضيافة العالمي والسعودي، وهي:

جائزة الدبلوماسية الذوّاقة: منحت إلى غيوم غوميز، رئيس مجموعة "غاسترونومي" والسفير الفرنسي السابق لفنون الطهي، تكريمًا لجهوده في تعزيز الروابط الثقافية عبر المطبخ الفرنسي عالميًا .

جائزة الرؤية : أُهدِيت إلى بيار ماركوليني، صانع الشوكولاتة البلجيكي العالمي، تقديرًا لإبداعه وإسهاماته في تطوير فن صناعة الشوكولاتة عالميًا .

وعزّزت فعالية نخبة الطهاة السعوديين، التي نظّمتها هيئة فنون الطهي، أجواء المنافسة والإبداع، حيث جمعت نخبة من أمهر الطهاة السعوديين الذين أظهروا مهارات استثنائية في مسابقات عالية المستوى احتفت بالإتقان والابتكار.

وقالت جومانا دمّوس سلامة، المديرة العامة لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، الجهة المالكة لعلامة هوريكا والمُنظِّمة المشاركة لـمعرض الشوكولاتة والحلويات – الرياض:"أثبت هوريكا الرياض مجددًا أنه المنصة الأهم لنمو قطاع الضيافة في المنطقة، فهو مساحة تلتقي فيها الأفكار بالفرص ويُترجم فيها الشغف إلى إنجاز. أما معرض الشوكولاتة والحلويات، فقد جسّد جوهر الإبداع والجودة، مستقطبًا أبرز العلامات الدولية ومبرزًا في الوقت نفسه المواهب المحلية المتألقة."

