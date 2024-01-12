الشارقة: في إطار الاستعدادات الختامية للمشاركة في جائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية، استعرض مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة برئاسة سعادة الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس المجلس جهود وإنجازات فرق العمل المختلفة للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز.

تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الإنجازات والجهود التي بذلها أعضاء الفرق والعاملين في النادي خلال مرحلة التحضيرات، والتفاعل الإيجابي والتعاون الفعّال الذي ساهم في تحقيق نتائج ذات جودة عالية.

وأكد سعادة الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس الإدارة، التزام النادي بمواصلة دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تعزيز الاستدامة الرياضية، وتعزيز مكانته التنافسية، كأول نادٍ متخصص حاصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة البيئة ونظام الصحة والسلامة المهنية على مستوى الأندية التخصصية المماثلة.

مؤكدًا على أهمية هذه الانجازات وتأثيرها الإيجابي في رفع مستوى الاستعدادات والتحضيرات للمشاركة في الجائزة المرموقة، مشيدًا بالروح الجماعية والتفاني الذي ظهر خلال عمل الفرق.

ومن جانبه قدم ماجد البردان عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الاستدامة، شرحًا وافيًا للمبادرات النوعية التي عزز من خلالها النادي مفهوم الاستدامة، واستعرض أبرز الأنشطة الداعمة لجهود النادي في تحقيق الاستدامة الرياضية.

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