يتواصل الإقبال على الأنشطة والفعاليات ومناطق الجذب السياحي بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال برنامج شتاء السعودية 2025\2026، تحت شعار "حيّ الشتاء"، كما نال موسم الخُبر في مدينة الخٌبر بالمنطقة الشرقية اهتماماً متزايداً من قبل السياح من داخل السعودية وخارجها.

واستقطب موسم الخبر منذ انطلاقته في نوفمبر 2025 وحتى الآن أكثر من 1 مليون زائر، وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 شريكاً من القطاع الخاص لتطوير عروض تجارية؛ تم تقديمها عبر الفنادق وشركات السفر والطيران والشركات السياحية وتأجير السيارات؛ كما تضمنت منصة "روح السعودية" أكثر من 20 موقعاً وفعالية توزعت على جدول الفعاليات الاستثنائي، والخريطة التفاعلية، والجولات والتجارب السياحية.

وشهدت وجهت المنطقة الشرقية توقيع اتفاقية مشروع تطوير "أجدان آيلاند" السياحي الممتد على طول كورنيش الخبر، حيث يهدف المشروع إلى تطوير منطقة برج مياه الخبر لتصبح وجهة سياحية متكاملة تشمل مطاعم عالمية ومقاهي بإطلالات بحرية، ومسرح مفتوح، ومساحات للترفيه ومنطقة تجارية متكاملة، إضافةً إلى مطعم بإطلالة بانورامية على مدينة الخبر.

ويستمر العمل خلال العام الجاري على عدد من المشاريع الجديدة في المنطقة الشرقية، ومنها على سبيل المثال: منتجع دوست الريفي، منتجع أفاني الساحلي، منتجع الدانة انتركونتيننتال، جزيرة المرجان، فندق ماريوت شاطئ نصف القمر. والجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية تحظى بالنصيب الأكبر من محفظة صندوق التنمية السياحي السعودي، حيث تمت الموافقة على 651 مشروعاً من ضمنها: الخبر أفنيوز، منتجع الريتز كارلتون، فنادق الفيرمونت ونوبو ومنتجع ريكسوس ومنتجع شهل في واحة الأحساء.

ويعكس برنامج "شتاء السعودية 2025"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "حيّ الشتاء"، جهود المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، ويُعدّ البرنامج انعكاسًا لتكامل البنية التحتية وتنوع الوجهات والتجارب، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، ويقدّم برنامج "شتاء السعودية 2025" أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد على 600 عرض حصري، تشمل تخفيضات خاصة، وباقات عائلية،

وتجارب مصممة لتناسب جميع الشرائح والفئات.

https://www.visitsaudi.com

