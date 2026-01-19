تحويل المشاركة في المنتدى إلى خطوة عملية لدعم العمل المناخي من خلال تعويض الانبعاثات

المنامة : أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن إطلاق مبادرة لتعويض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع منصة صفاء، الشريك الرئيسي للمنتدى، وذلك لتمكين المشاركين في الدورة الرابعة للمنتدى، المقرر عقدها يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، من تعويض الانبعاثات الناتجة عن مشاركتهم في المنتدى. ويُقام المنتدى مجددًا بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

وتعكس هذه المبادرة التزام كل من منصة صفاء ومنتدى الشرق الأوسط للاستدامة بتحويل الطموحات المناخية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على أن خفض الانبعاثات يظل أولوية أساسية، إلى جانب الدور التكميلي لتعويض الانبعاثات عالية النزاهة في دعم المسارات الوطنية والعالمية للوصول إلى الحياد الكربوني.

ومن خلال منصة صفاء، سيتمكن المشاركون من تعويض الانبعاثات المرتبطة بحضورهم للمنتدى عبر آلية مبسطة وشفافة، مع توفير خيارين للتعويض يشملان طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمشاركين من داخل مملكة البحرين، وطنين من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمشاركين القادمين إلى البحرين عبر السفر الجوي.

وفي هذا السياق، قال طلال العريفي، الرئيس التنفيذي لمنصة صفاء، إن أسواق الكربون تؤدي دورًا محوريًا في تعبئة رأس المال اللازم للعمل المناخي وتمكين المؤسسات والأفراد من تحمّل مسؤولية انبعاثاتهم، مشيرًا إلى أن دعم المشاركين في المنتدى لتعويض بصمتهم الكربونية يعزز الرسالة بأن لكل إجراء أثره، كما يبرز دور تعويضات الكربون عالية النزاهة في دعم طموحات مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الكربوني، إلى جانب تحقيق أثر عالمي قابل للقياس.

وستُوجَّه التعويضات الناتجة عن هذه المبادرة لدعم محفظة منصة صفاء من المشاريع المناخية الدولية المعتمدة وعالية النزاهة، حيث سيتم توزيع العائدات على عدد من المبادرات، من بينها توفير مواقد شمسية للاجئين في تشاد، وتعزيز ممارسات الطهي المحسّنة في نيجيريا، والتقاط غاز المكبات لإنتاج الكهرباء في تركيا، إضافة إلى استعادة أنظمة غابات القرم من خلال مشروع دلتا بلو كربون في باكستان.

من جانبها، قالت السيدة ليلا دانش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس ومؤسس ومنظم المنتدى، إن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعتز بالشراكة مع منصة صفاء في هذه المبادرة المهمة، مؤكدة أن التركيز ينصب على الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وأن تشجيع المشاركين على تعويض بصمتهم الكربونية يُعد خطوة عملية تمكّن الأفراد والمؤسسات من الإسهام المباشر في دعم أهداف مملكة البحرين المناخية والجهود العالمية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتيح إتاحة العمل المناخي الموثوق بصورة ملموسة وقابلة للتطبيق.

وسيُشجَّع المشاركون على تعويض انبعاثاتهم قبل انطلاق المنتدى، مع توفير دعم إضافي خلال أيام انعقاد الحدث، حيث سيكون لمنصة صفاء جناح مخصص وفريق متواجد طوال فترة المنتدى لتقديم الإرشاد حول آليات تعويض الانبعاثات ودور أسواق الكربون في دعم العمل المناخي لما بعد المنتدى.

للبدء في تعويض الانبعاثات، يمكن للمشاركين زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة صفاء عبر رابط منصة صفاء [https://safa.earth/ ] واتباع خطوات بسيطة، حيث يتعيّن على المستخدمين اختيار فئة الانبعاثات القائمة على النشاط، ثم تغيير التصنيف من السفر الجوي إلى الكربون (أيقونة السحابة)، واختيار طن واحد أو طنَين من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحسب طبيعة مشاركتهم، واستكمال عملية الدفع مباشرة عبر المنصة.

ومن خلال دمج تعويض الانبعاثات الكربونية ضمن تجربة المنتدى، يهدف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ومنصة صفاء إلى إبراز دور أسواق الكربون عالية النزاهة كآلية عملية وموثوقة لتمويل الحلول المناخية وتعزيز المرونة المناخية ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

-انتهى-

