صحار: نظّمت اللجنة المنظمة لمنتدى صحار للاستثمار 2026 مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل الدورة الجديدة من المنتدى، المقرر انعقاده يومي 4 و5 فبراير المقبل بفندق راديسون بلو صحار، وذلك بمشاركة المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، والمهندس رائد بن محمد الربيعي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، والمهندس عبد الله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى صحار للاستثمار استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة السابقة، وانطلاقًا من توجهات الغرفة في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتعزيز البيئة الاستثمارية في محافظة شمال الباطنة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، عبر تقديم منصة تجمع بين التعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز الداعمة لها، بما يعزز جاهزية المشاريع ويزيد من جاذبية المحافظة للمستثمرين.

وأوضح المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، أن منتدى صحار للاستثمار في نسخته القادمة ينطلق برؤية أكثر تركيزًا وعمقًا، تستند إلى إبراز صحار بوصفها مدينة صناعية واستثمارية متكاملة، تشكل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من بنية أساسية صناعية متطورة ومنظومة لوجستية متكاملة، وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب ما توفره الجهات المعنية من حوافز وتسهيلات استثمارية وممكنات داعمة تسهم في تعزيز تنافسية الاستثمار الصناعي وجاهزية المشاريع.

وأكد العبري أن الدورة الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي، حيث يركز المنتدى على الصناعات التحويلية والصناعة المتقدمة والصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة الصناعية، بما يشمل الصناعات المعدنية وصناعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والكيماوية والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، إلى جانب الصناعات الداعمة والمكمّلة والخدمات المرتبطة بالتصنيع وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذكية، وذلك انسجامًا مع ما ورد في كتيب الفرص الاستثمارية والموضوعات التي جرى تسليط الضوء عليها في الحملات الإعلامية السابقة للمنتدى.

وأضاف أن المنتدى سيطرح في دورته الثانية نحو 50 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ، تُقدّر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 300 مليون ريال عُماني، وتم إعدادها بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة لتغطي قطاعات صناعية واستثمارية ذات قيمة مضافة، وتستهدف مستثمرين يبحثون عن فرص قابلة للتنفيذ والتوسع، على أن تأتي هذه الفرص ضمن منظومة متكاملة من الحوافز والممكنات التي تعزز جدواها الاقتصادية وتدعم توجهات الاستدامة والاقتصاد الدائري وتبنّي التقنيات الصناعية الحديثة والابتكار.

وأوضح العبري أن برنامج المنتدى يتضمن جلسات حوارية متخصصة تناقش مستقبل الصناعة والاستثمار الصناعي، وأوراق عمل يقدمها مسؤولون وخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، إلى جانب لقاءات مباشرة بين المستثمرين (B2B) تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية وتسهيل التواصل بين أصحاب المشاريع والممولين والمستثمرين، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي يستعرض قدرات الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والشركات الصناعية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، والحوافز والبرامج الداعمة لتمكين المستثمرين وتحفيز نمو المشاريع.

وأشار إلى أن المنتدى يحظى بدعم ومشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة بالاستثمار والصناعة، ويستهدف استقطاب نخبة من القيادات وصنّاع القرار ورجال الأعمال وكبار المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، مؤكدًا أن الدورة القادمة ستشهد توسعًا في نطاق المشاركة الدولية وحضورًا أكبر لمستثمرين وشركات صناعية إقليمية وعالمية مقارنة بالدورة السابقة، إلى جانب مشاركة وفود دولية من أكثر من 30 دولة، بما يعكس المكانة المتنامية لمنتدى صحار للاستثمار كمنصة اقتصادية مؤثرة على المستويين الوطني والإقليمي.

ويشهد منتدى صحار للاستثمار 2026 مشاركة نخبة من المتحدثين الحكوميين وصنّاع القرار، إلى جانب كبار المستثمرين ورؤساء الشركات وقادة الأعمال من داخل سلطنة عُمان وخارجها، يمثلون عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية والأسواق الإقليمية والدولية المؤثرة. وتضم قائمة المشاركين مسؤولين من الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة والتجارة والطاقة واللوجستيات، إلى جانب مستثمرين محليين ودوليين يمتلكون تجارب رائدة في تطوير المشاريع الصناعية والاستثمارية، بما يضفي على المنتدى ثقلًا نوعيًا ويعزز دوره كمنصة فاعلة لتبادل الرؤى وبناء الشراكات واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في محافظة شمال الباطنة.

وسيسلط منتدى صحار للاستثمار 2026، الضوء على الدور المحوري للاستثمار في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخلق فرص عمل نوعية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتحفيز الابتكار، إلى جانب استعراض بيئة الأعمال في محافظة شمال الباطنة، وما توفره من ممكنات وحوافز وفرص استراتيجية تسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم توجهات التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى مئات المشاركين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، يمثلون نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات من عدد من الأسواق الإقليمية والدولية المهمة، ولا سيما تلك التي تربطها بالسلطنة شراكات اقتصادية وعلاقات تجارية واستثمارية متنامية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب أسواق دولية أخرى. كما يُنتظر أن يشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والاستثمار، بما يعزز مكانة محافظة شمال الباطنة ومدينة صحار على وجه الخصوص كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

