معالي المهندس عمار نقادي، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، يلقي الكلمة الافتتاحية

الرياض، المملكة العربية السعودية: انطلقت اليوم أعمال منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 في الرياض تحت شعار "مفترق طرق النمو". ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق فيرمونت الرياض، جامعًا نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات والأوساط الأكاديمية وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء وبناء العلاقات الاستراتيجية. ويركز برنامج المنتدى على تلاقي قطاع التجزئة مع القطاعات ذات الصلة، مع إبراز كيفية تحويل الاستراتيجيات إلى تطبيقات عملية.

وافتُتحت أعمال المنتدى بكلمة رئيسية ألقاها معالي المهندس عمار نقادي، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، استعرض فيها محاور التحوّل الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المستدام. وأكد معاليه طموح المملكة للاضطلاع بدور قيادي في تشكيل مستقبل اقتصاد المستهلك والتجزئة، من خلال الابتكار والاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.

وشهد اليوم الأول جلسات نقاشية رفيعة المستوى تناولت أبرز القوى المؤثرة في المرحلة المقبلة من قطاع التجزئة العالمي. وقدم فيليب كارلسون-شليزاك، المدير الإداري والشريك وكبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة بوسطن الاستشارية قراءة تحليلية للاقتصاد الكلي في ظل التحولات العالمية، وذلك خلال جلسة "الجيواقتصاد واقتصاد المستهلك الجديد عند مفترق الطرق". واستعرض كيف تؤثر الخيارات الاقتصادية الإقليمية في الطلب والتنافسية وسلوك المستهلك، وأبرز المؤشرات التي ينبغي على القادة التركيز عليها في ظل مشهد عالمي متزايد التعقيد.

ومن الرؤية الاقتصادية العامة إلى واقع الإدارة التشغيلية، جمعت جلسة "هندسة النمو في سوق يواجه ضغوطاً متزايدة" كلاً من الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة، وجون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، حيث ناقشا سبل تعامل الشركات الموجهة للمستهلك مع ضغوط الهوامش وتعقيدات الأطر التنظيمية وتباطؤ الطلب.

وقال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "شكّل منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 في الرياض أول مشاركة لنا كشريك. وفي وقت أصبحت فيه حالة عدم اليقين والتقلب سمة أساسية على المستوى العالمي، تبرز أهمية تبادل الرؤى حول كيفية تحويل الضغوط إلى زخم استراتيجي وبناء المرونة. بالنسبة لنا، يتحقق ذلك من خلال توظيف البيانات في صياغة الاستراتيجية، والحفاظ على التركيز على العميل، وتمكين فرق العمل من تقديم تجربة خدمة متميزة."

ومع ظهور نماذج جديدة للتجزئة، أصبحت استراتيجيات الوجهات أكثر انتقائية ووضوحًا في أهدافها. وتناولت جلسة "الاقتصاديات المتغيرة لوجهات التجزئة" كيفية انتقال التفكير في تطوير الوجهات إلى ما هو أبعد من عامل الحجم وحده. وشارك في الجلسة كل من أليسون رهيل-إرغوفن، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي سنترز، وأيمن محمد البرطي، الرئيس التنفيذي لشركة أزاد العقارية، وعبد الله التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة هامات القابضة، وجورج بركات، رئيس استراتيجية السوق والشؤون التجارية - قطاع التجزئة، في ذراع الاستثمارات العقارية المحلية لصندوق الاستثمارات العامة. وتركز النقاش على القرارات التي تسهم في خلق قيمة مستدامة ضمن مشهد التجزئة في المملكة.

كما سلط المنتدى الضوء على دور الذكاء الاصطناعي، من خلال عدة جلسات ناقشت إمكاناته التحويلية في قطاع التجزئة. وفي حوار ثنائي، ناقش كل من شربل سركيس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غوغل، ومايكل شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، كيفية سعي الرؤساء التنفيذيين لتحقيق النمو وتوظيف الذكاء وقيادة المؤسسات في ظل تسارع وتيرة التغيير، مع الحفاظ على العناصر التي تميّز علاماتهم التجارية.

من جهته، قال مايكل شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب: "نفخر بشراكتنا مع منتدى RLC العالمي، إذ نؤمن إيماناً راسخاً بقوة التعاون وبأهمية توحيد الجهود كقادة في قطاع التجزئة لدفع نمو السوق في المملكة العربية السعودية، وخلق فرص جديدة، والتعامل بشكل جماعي مع التحديات المشتركة. ومن القضايا التي نوليها أهمية خاصة الذكاء الاصطناعي، ليس كبديل عن البعد الإنساني للرفاهية، بل كوسيلة لتعزيزه. ففي مجموعة شلهوب، ننظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه ممكّن استراتيجي لرؤيتنا 2033، إذ يتيح لنا فهم عملائنا بشكل أعمق، وتعزيز شراكاتنا، وتقديم تجارب أكثر تخصيصاً وسلاسة وملاءمة ثقافياً في مختلف أنحاء المنطقة."

ومع تزايد بحث المستهلكين عن المعنى والتجربة العاطفية والانغماس، تتطور وجهات نمط الحياة لتتجاوز كونها مجرد تجمعات لمحال تجارية، لتصبح مساحات مصممة للإلهام والتفاعل. وخلال جلسة "المنظومات الجديدة للرغبة: بناء التجارب من خلال وجهات نمط الحياة"، استعرض كل من شين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد ديفيلوبرز في قطر، وسيلفي فرويند-بيكافانس، مديرة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة فاليو ريتيل، وراهول براساد، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والهند في شركة بايك بريستون بارتنرز، كيفية تطوير المشغلين والمستثمرين والقائمين على تنظيم الوجهات كأنظمة تجارب متكاملة، حيث تتضافر تجارة التجزئة والثقافة ورواية القصص لتعزيز التفاعل والحفاظ على أهميتها على المدى الطويل.

وإلى جانب الجلسات الرئيسية، أتاح المنتدى موائد مستديرة وورش عمل وجلسات متخصصة لتعميق النقاش حول فئات التجزئة المختلفة واتجاهات القطاع، بما يعكس تركيز المنتدى على الرؤى العملية وتبادل الخبرات بين القيادات.

ويتطلع المشاركون إلى اليوم الثاني من المنتدى، حيث سيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة في تحدي الجيل القادم لتجارة التجزئة، وهو مبادرة مشتركة بين منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومنشآت - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتهدف المبادرة إلى تمكين المواهب السعودية الناشئة من خلال الإرشاد وبناء القدرات وإتاحة فرص التعرض لقطاع التجزئة العالمي.

نبذه عن منتدى دائرة قادة التجزئة:

يعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع أبرز قادة القطاع وصنّاع القرار والمبتكرين في مجال التجزئة والمستهلك لقيادة تغييرات إيجابية في الصناعة. ويشكّل المنتدى المرحلة التالية مسيرة دائرة قادة التجزئة التي امتدت لأكثر من اثني عشر عاماً، وسعت خلالها إلى ربط وتمكين صناع القرار في قطاعات التجزئة والقطاعات المرتبطة بالمستهلك. وبالإضافة إلى الاجتماع السنوي لقادة التجزئة في الرياض، ينظم المنتدى سلسلة من الفعاليات الدولية البارزة، بما في ذلك قمة الموضة في ميلانو وقمة الرؤساء التنفيذيين في نيويورك. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

الموقع الإلكتروني www.rlcglobalforum.com |

لينكدإن www.linkedin.com/company/rlcglobalforum |

إكس www.x.com/rlcglobalforum |

إنستغرام | www.instagram.com/rlcglobalforum/

