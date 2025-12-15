الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي عن إطلاق مبادرة «تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم»، وهي أول مبادرة وطنية من نوعها يقودها القطاع، وتهدف إلى ترسيخ المكانة طويلة الأمد لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية بوصفه أحد المحركات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وجسراً يربط بين طموحات الكفاءات الوطنية والفرص المتاحة في واحدة من أكثر القطاعات نموًا وتأثيرًا.

وتأتي المبادرة استجابةً للفجوة المتزايدة بين التوسع السريع في حجم وتعقيد قطاع التجزئة، وبين توفر الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة هذا النمو وقيادته مستقبلًا. ومن خلال توفير منصة وطنية منظمة، يسعى تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم إلى الإسهام في بناء قاعدة مستدامة من المواهب، ودعم مسار إعداد القيادات المستقبلية للقطاع.

وقد جرى تطوير المبادرة والإشراف عليها من قبل منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات تنمية القدرات البشرية وتنويع الاقتصاد، ويعزز دور قطاع التجزئة كمحرك رئيسي لنمو القطاع الخاص والابتكار وتوليد فرص العمل في المملكة.

وقال بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "يُعد قطاع التجزئة أحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إلا أن استدامة نموه وبناء قياداته المستقبلية يتطلبان تحركًا مدروسًا يقوده القطاع نفسه. ويجسد تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم التزامًا مشتركًا بالتعامل مع القطاع بوصفه منظومة اقتصادية وطنية، وضمان جاهزية القادة القادمين للتعامل مع حجمه المتنامي وتعقيداته وأهميته الاستراتيجية."

وفي هذا السياق، أكدت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن دورها المحوري في دعم التحول والابتكار في قطاع التجزئة، حيث قالت الدكتورة مرام صبري، مديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال: "في إطار تحدي الجيل القادم لتجارة التجزئة، تضع الجامعة الكفاءات الأكاديمية في صميم عملية التحول في قطاع التجزئة. ومن خلال رعاية الابتكار، وتعزيز القدرات الريادية، وترجمة المعرفة إلى حلول عملية، ندعم إعداد قادة مؤهلين للمستقبل يساهمون في تحقيق الأولويات الوطنية، ويدعمون العقلية الريادية كعامل محفز لتطور قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية."

المواعيد الرئيسية

تسجيل المشاركين: 15 – 31 ديسمبر 2025

ديسمبر هاكاثون تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم: 18 – 22 يناير 2026

يناير التصفيات النهائية وعرض المشاريع: 3 – 4 فبراير 2026

– فبراير : 3 – 4 فبراير 2026، ضمن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، فندق فيرمونت الرياض

ويأتي تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم ضمن الجهود الأشمل التي يقودها منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لدعم الحوار المنهجي، وإشراك المواهب الوطنية، وتعزيز التطوير طويل الأمد لمنظومة قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، بما يربط بين الطموح والفرص، ويواكب التحولات الاقتصادية المستقبلية.

نبذه عن منتدى دائرة قادة التجزئة:

يُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع بين أبرز قادة قطاع التجزئة وصنّاع القرار والمبتكرين حول العالم لقيادة تغييرات إيجابية في الصناعة.

وتتمثل رسالته في تعزيز التعاون وتسريع التقدم المنهجي من خلال حوارات رفيعة المستوى، ومبادرات استراتيجية، ورؤى عملية قابلة للتنفيذ.

ومن خلال برنامج متكامل من الفعاليات – بما في ذلك قمة الرؤساء التنفيذيين في نيويورك، والاجتماع السنوي للتجزئة في الرياض، وقمة الأزياء في ميلانو – يوفر المنتدى مساحة موثوقة لصنّاع القرار لتوحيد الأولويات ودفع عجلة الابتكار عبر منظومة الأزياء العالمية.

للمزيد من المعلومات: https://rlcglobalforum.com/

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

SEC Newgate Middle East

دانييلا جوريني| daniela.gorini@secnewgate.com | 0581293083

إيهاب يوسف | ihab.yousef@secnewgate.com |0557684150

