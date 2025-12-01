المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن إطلاق مبادرة "مختبر مستقبل الاستدامة"، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز دور المنتدى في تطوير رأس المال البشري ودعم منظومة الاستدامة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان المنتدى بأهمية التعليم وتنمية المهارات وتمكين الشباب في تعزيز التقدم المناخي على المدى الطويل، حيث تمنح المبادرة طلاب الجامعات في مملكة البحرين فرصة لتطوير حلول عملية ومبتكرة مستوحاة من أجندة النسخة الرابعة من المنتدى. وتقام هذه المبادرة بدعم من شركة كي بي إم جي البحرين، وبدعم إضافي من المجلس الأعلى للبيئة والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، بهدف ربط المواهب الأكاديمية بأولويات الاستدامة الفعلية وفرصها المستقبلية.

ومن المقرر أن تُعقد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 27 إلى 28 يناير 2026 في فندق الفورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة. ويستقطب المنتدى سنوياً أكثر من 400 من القادة وصنّاع القرار والخبراء من داخل المنطقة وخارجها لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً تحت شعار: "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ".

وتدعو المبادرة الفرق الطلابية من مختلف جامعات مملكة البحرين للمشاركة في برنامج مكثف يشمل جلسة تعريفية قبل بدء المنتدى، تليها مشاركة تفاعلية مع جلسات المنتدى ومتحدثيه، ثم تحدٍ ابتكاري لمدة سبعة أيام بعد انتهاء المنتدى، تختتم بتقديم العروض النهائية أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار في مجال الاستدامة. ويرتكز التحدي على أربعة مسارات رئيسية مستوحاة من محاور جلسات المنتدى للعام 2026، وهي تمويل المناخ والانتقال العادل، والتقنيات الداعمة للحياد الصفري، والطبيعة وأسواق الكربون، والقدرات المؤسسية للتنفيذ.

وتعليقًا على هذا التعاون، أكد السيد جمال فخرو، الشريك التنفيذي في شركة "كي بي إم جي البحرين" قائلًا،

"إن إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة يُعد عنصرًا محوريًا لتسريع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية والإقليمية. ويسرّنا، كالعادة، الشراكة مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة لإطلاق "مختبر مستقبل الاستدامة"، والذي يهدف إلى تمكين الجيل الجديد من قادة الأعمال بالأدوات والتوجيه والخبرة العملية اللازمة لابتكار حلول قابلة للتطبيق والتوسع، ومتوافقة مع رؤية البحرين طويلة المدى. إن تمكين الشباب وتطوير قدراتهم هو جزء أساسي من قيمنا، ونتطلع إلى دعم طلبة الجامعات من خلال مشاركة فعّالة تعزز مسيرتهم المستقبلية."

ومن جانبها، أكدت السيدة .زهراء طاهر ، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى، أن مبادرة "مختبر مستقبل الاستدامة" تمثل توسعاً مهماً في رسالة المنتدى الرامية إلى بناء منظومة استدامة معرفية وقادرة على الصمود، موضحة أن إدماج الطلاب في قلب حوارات المنتدى يعزز الربط بين التعليم والعمل المناخي، ويساهم في دعم أجندة تنمية رأس المال البشري في المملكة.

ويُختتم التحدي بحفل لتوزيع الجوائز يعقبه تنظيم ورشة توعوية، يتم خلالها تكريم الفرق الطلابية المتميزة، إضافة إلى تعزيز فهم المشاركين لاستراتيجية الاستدامة في مملكة البحرين، والفرص المستقبلية في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، والمسارات المتاحة لمواصلة مشاركتهم الفاعلة في هذا المجال.

كما ستواصل نسخة المنتدى لعام 2026 التركيز على التعليم وبناء القدرات من خلال برنامج شامل يمتد على مدار يومين؛ حيث يشمل اليوم الأول كلمات رئيسية رفيعة المستوى وحوارات متخصصة ونقاشات موسعة، فيما خُصّص اليوم الثاني بالكامل لسلسلة من ورش العمل المتقدمة التي يقدمها نخبة من الخبراء، بما في ذلك ورشة "تهيئة الأعمال للمستقبل" من شركة كي بي إم جي البحرين، وورشة "التعامل مع أسواق الكربون في الدول العربية" من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وورشة "الاستدامة والسمعة والنمو" من مجموعة أنثيسيس، بما يوفر للمشاركين خبرات تطبيقية تلائم متطلبات التحول المناخي العالمي.

وتحظى نسخة عام 2026 بدعم الشريك الاستراتيجي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والشركاء شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسرك)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، مع الإعلان عن شركاء إضافيين قريباً.

للمزيد من المعلومات أو للاستفسار حول فرص الشراكة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sustainmideast.com، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@sustainmideast.com أو الهاتف +973 17 749 759.

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يُعد منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية رائدة تهدف إلى تعزيز الحوار والعمل في مجالات الاستدامة عبر القطاعين العام والخاص. ويُعقد المنتدى سنوياً في مملكة البحرين بدعم من المجلس الأعلى للبيئة، ليجمع نخبة من صنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة التحديات المناخية الأكثر إلحاحاً وتسريع الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون. ويكرّس المنتدى جهوده لدعم مسيرة المنطقة نحو تحقيق الحياد الصفري من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع

شركة فين مارك كوميونيكيشنس

هاتف: 17749759

البريد الإلكتروني: info@sustainmideast.com

-انتهى-

#بياناتحكومية