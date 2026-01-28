اكثر من 650 من القادة وصنّاع القرار الإقليميين والدوليين يجتمعون في مملكة البحرين لحوار رفيع المستوى حول تحوّل الطاقة والتمويل المستدام والتنافسية طويلة الأمد

المنامة – اختتم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم أعمال نسخته الرابعة، بعد يومين من الحوارات والجلسات رفيعة المستوى التي ركّزت على دفع التحول في مجالي الطاقة والمناخ. وجاء انعقاد المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، حيث استقطب المنتدى أكثر من 650 مشاركاً في اليوم الأول الذي أُقيم في فندق فورسيزونز خليج البحرين، أعقبه يوم ثانٍ خُصص لورش عمل متخصصة شارك فيها أكثر من 150 مشاركاً.

وانعقدت النسخة الرابعة من المنتدى تحت شعار «تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ»، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، بما يعكس الدور المتنامي لمملكة البحرين في صياغة أجندة الاستدامة والعمل المناخي على المستوى الإقليمي، ودعم التقدم العملي في مجالات تحوّل الطاقة والتمويل والسياسات وبناء القدرات التنفيذية.

وفي ختام أعمال المنتدى، أعرب منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن بالغ تقديره لقيادة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، مشيداً بدوره المحوري في دفع مسيرة العمل المناخي في مملكة البحرين وتعزيز انخراط المنطقة في قضايا تحوّل الطاقة والاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد المنتدى أن هذه القيادة كان لها أثر ملموس في تعزيز التوافق بين السياسات والقطاع الخاص والتمويل، وترسيخ التعاون الإقليمي، وترسيخ مكانة البحرين كمساهم فاعل وموثوق في الأجندة المناخية العالمية.

كما جدّد منتدى الشرق الأوسط للاستدامة التزامه بدعم تنفيذ أولويات المناخ وتحول الطاقة من خلال مواصلة التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز الحوار القائم على التنفيذ وتحقيق الأثر. وأكد المنتدى أن مخرجات هذه النسخة تعكس بوضوح قيادة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، والدور الواضح والموثوق الذي تضطلع به مملكة البحرين في دفع العمل المناخي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتحظى نسخة عام 2026 من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بدعم الشركاء الرئيسيين: منصة صفاء وبنك البحرين والكويت وشركة تبريد البحرين؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك ABC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الخليج الدولي كشركاء استراتيجيين. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى شركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشاريةBCG))، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (BASREC)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) ، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج كشركاء منتدى. ويشارك تمكين، وحسن رضي ومشاركوه، مجموعة جي إف إتش المالية GFH))، وشركة يونيتد إنتربرايزز كشركاء داعمين، فيما تضم قائمة شركاء التعلم جامعة ستراثكلايد وإمباكت للتعلّم والتطوير، إلى جانب عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT ميديا، كشركاء إعلاميين، وذا باترفلاي إفكت كشريك للتسويق.

