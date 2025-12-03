جدة: حصدت شركة مناهل العالمية، الموزع المعتمد لعلامة نيسان لقطاع الشركات والأعمال في المملكة العربية السعودية، وإحدى شركات محمد يوسف ناغي، على جائزة أفضل فعالية إطلاق للسيارات في قطاع الأعمال ضمن الجائزة الوطنية لقطاع السيارات لعام 2025 لتميزها في إقامة سلسلة من الفعاليات لإطلاق طراز نيسان ماجنايت لقطاع الشركات والأعمال.

وأُقيم حفل توزيع الجائزة الوطنية لقطاع السيارات في فندق هيلتون جدة يوم 3 نوفمبر، بحضور نخبة من أبرز الأسماء في سوق وصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية. شهد الحفل مشاركة واسعة من المسؤولين التنفيذيين في شركات السيارات ووكلاء العلامات التجارية، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المحلية في قطاع السيارات وتكريم الشركات التي أسهمت بشكل ملموس في تطوير هذا القطاع داخل المملكة.

وفي هذه المناسبة، قال شادي جلال، المدير التنفيذي لشركة مناهل العالمية:

"إن تحقيق هذه الجائزة هو ثمرة جهود جماعية وتخطيط استراتيجي يركز على دور مناهل العاليمة في خدمة قطاع الأعمال. هذا التكريم يعكس التزام مناهل العالمية بتقديم حلول مبتكرة تواكب احتياجات الشركات مما يلبي تطلعات عملائنا وتعزز حضور علامة نيسان في السوق السعودي. ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا النجاح الذي يترجم رؤيتنا في دعم نمو قطاع السيارات في المملكة."

ويأتي هذا الإنجاز المحلي ليُضاف إلى سجل النجاحات الدولية للشركة، بعد أن حصلت مناهل العالمية مؤخرًا على جائزة التميز من نيسان العالمية لسنة 2025، تقديرًا لتميزها في فئة قطاع الأعمال والشركات.

يُذكر أن نيسان ماجنايت هي أحدث الإضافات إلى عائلة نيسان، فهي تجسّد روح العلامة في الابتكار والتصميم العصري. تجمع السيارة بين الخطوط الجريئة والتقنيات الذكية لتمنح السائق تجربة قيادة مريحة ومفعمة بالثقة، ويبرز تصميمها الديناميكي ولمساتها الخارجية الأنيقة حضورًا عصريًا مميزًا، في حين يوفّر أداؤها العملي وسهولة مناورتها تجربة مثالية للقيادة داخل المدن، مع مزيج متوازن من الكفاءة والأناقة.

نبذة عن مناهل العالمية:

ت ُ عد ّ شركة مناهل العالمية إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى شركات محمد يوسف ناغي التي تمتلك إرثًا عريقًا وخبرة ممتدة في السوق المحلي. وعلى مدى سنوات عملها، قد ّ مت مناهل العالمية خدمات متمي ّ زة لعملائها ما أكسبها ثقتهم ورسّخ مكانتها كأحد الأسماء البارزة في مجال بيع السيارات. وتحرص الشركة باستمرار على تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع جوانب عملها، سواء داخليًا عبر تطوير كوادرها وكفاءاتها، أو خارجيًا من خلال تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بأعلى معايير التمي ّ ز.

