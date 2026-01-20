الدوحة، قطر : في عام 2025، نجحت "مناظرات الدوحة"، التابعة لمؤسسة قطر، في تعزيز مكانتها كمنصة عالمية لحوارات تسعى إلى تقصّي الحقائق؛ حيث جمعت الطلاب وكبار المفكرين لاستكشاف رؤى وأفكار تتناول أكثر قضايا العصر إلحاحًا، بدءًا من الحرية والعدالة وصولاً إلى الهوية والانتماء. وقد واصلت المبادرة توسيع نطاق انتشارها لتتجاوز مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة بها 13.8 مليون مشاهدة، مع استقطاب قرابة 7 ملايين متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم أكثر من مليون مشترك على يوتيوب.

تمثلت إحدى المحطات البارزة في الموسم الرابع من بودكاست "المفاوضون"، الذي نال اعترافًا دوليًا بفوزه بجائزة فوليو عن فئة التقارير التاريخية، وجائزة شورتي عن فئة بودكاست الأخبار والسياسة.

وإلى جانب برامج البث المباشر، أطلقت "مناظرات الدوحة" موسمًا جديدًا من مناظراتها الرئيسية عبر الإنترنت، لتصل إلى جمهور عالمي واسع من خلال حوارات مستوحاة من نمط المجلس، تمحورت حول قضايا الحرية والعدالة والهوية والانتماء.

على مدار العام، نظمت "مناظرات الدوحة" سلسلة من اللقاءات المفتوحة العالمية التي أتاحت للطلاب فرصة التفاعل المباشر مع نخبة من أبرز المفكرين العالميين. وفي جلسة حوارية أقيمت على هامش مهرجان برادفورد للأدب، وحضرها حشد جماهيري كبير، نُوقشت قضايا الهوية الوطنية والانتماء، بإدارة مليكة بلال، وبمشاركة كل من الدكتور وائل حلاق، والدكتور شاشي ثارور، والدكتور ديفيد إنجلز. وبالتعاون مع مبادرة "الأعوام الثقافية"، انطلق أول لقاء حواري إقليمي للمؤسسة في أمريكا اللاتينية بمدينة بوينس آيرس، حيث ناقش طلاب من قطر والأرجنتين وتشيلي مستقبل الحياة الحضرية، بمشاركة غوادالوبي غرانيرو رياليني، وعاقل إسماعيل قاهرة، ونيكولاس بويز سميث.

وبعودتها إلى الدوحة، جمعت "مناظرات الدوحة" الطلاب مع الدكتور عمر سليمان، والدكتور جريج كاروسو، والبروفيسور جيريمي كونز، لمناقشة أثر العلم والإيمان والفلسفة على تشكيل تصورات العدالة والمسؤولية الأخلاقية.

واختتامًا لعام حافل، شاركت المبادرة في منتدى الدوحة بحلقة مباشرة من بودكاست "المفاوضون"، بالتعاون مع مجلة فورين بوليسي ومعهد السلام الدولي، استضافت خلالها سمو الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين والدكتور روبرت مالي، مقدّمةً رؤى علنية نادرة حول الجهود الدبلوماسية ومساعي بناء السلام.

في عام 2025، احتل تمكين الشباب ومشاركتهم مركز الصدارة؛ فمن خلال "لقاء مفتوح "، ومبادرات تدريب "مجتمع الممارسة"، وبرنامج "سفراء مناظرات الدوحة"، شارك أكثر من 400 شاب وشابة من أكثر من 80 دولة في برامج تطوير القيادة القائمة على الحوار. وشهد البرنامج نموًا لافتًا في أعداد المنتسبين إليه، حيث قفزت من 30 مشاركًا في عامه الأول لتصل مؤخرًا إلى سعة استيعابية قوامها 200 سفير.

وبناء على هذا الزخم، تواصل المبادرة مسيرتها في عام 2026 بموسم جديد من "بودكاست مناظرات الدوحة"، والذي ينطلق بحلقة بعنوان "اختلاف أم تضليل؟" بمشاركة غلين غرينوالد، ورينيه ديريستا، وسيفا فايدياناثان، إلى جانب "لقاء مفتوح "، وسلسلة جديدة من البرامج الرئيسية، مع استمرار الموسم الحالي من بودكاست "المفاوضون".

نبذة عن مناظرات الدوحة:

تضم مناظرات الدوحة روادًا من الباحثين عن الحقيقة ذوي الفضول الفكري لمناقشة الاختلافات بشكل بنّاء من أجل بناء مستقبل أفضل. نشدد على الوحدة بدلاً من الانقسام، ونشجع الحوارات التي تجمعنا بدلاً من التي تفرّقنا.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: DohaDebates.com

