أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم منار أبوظبي، المعرض الفني العام المكرس لفنون الضوء الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والمحور الرئيسي لمبادة "أبوظبي للفن العام"، فعاليات دورته الثانية في 4 يناير 2026، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من السكان والزوار منذ عودته في نوفمبر 2025. وقد استقطب المعرض أكثر من 800,000 زائرًا، جامعًا مختلف فئات المجتمع في تجربة فنية غامرة أعادت تقديم الجزر والغابات، وأشجار القرم، والواحات، والبيئات الحضرية من منظور إبداعي جديد، يسلّط الضوء على تنوّع إمارة أبوظبي وجمال مناظرها الطبيعية والعمرانية.

ضم المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، يمثلون 10 دول، حيث يعرضون 22 عملاً فنياً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع. واستنادًا إلى النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية، شهدت الدورة الثانية من منار أبوظبي توسّعًا نوعيًا شمل للمرة الأولى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، في محطة مفصلية عزّزت الحوار بين التعبير الفني المعاصر والبيئات التاريخية للإمارة، وأضفت بعدًا أعمق على تجربة المعرض ومضامينه الثقافية.

وتحت إشراف الرؤية الفنية لكل من كاي هوري (المدير الفني)، وعلياء زعل لوتاه (قيّمة فنية) ومنيرة الصايغ (قيّمة فنية)، ومريم الشحي (قيّمة فنية مساعدة)، تجسد معرض "منار أبوظبي" هذا العام تحت عنوان "دليلك نجم سهيل"، مستلهمًا العلاقة التي جمعت الأجداد في منطقة الخليج العربي بالضوء ومستكشفًا دوره بوصفه أداةً للاسترشاد في علم الفلك ووسيطًا فنيًا في آنٍ واحد. واعتمدت الرؤية القيّمية على نهج يحرّك فضول الاكتشاف ويحفّز الحوار، بما يشجّع على لقاءات تحوّلية بين الجمهور والفنانين وأعمالهم الفنية. ومن خلال ذلك، أعاد منار أبوظبي التأكيد على قدرة الفن العام على إنارة المناظر الطبيعية في الإمارة، وفي الوقت ذاته إبراز الروح الجماعية التي تربط المجتمعات بالتراث الطبيعي والثقافي الغني لإمارة أبوظبي.

وقد استعرض المعرض بكل فخر مجموعة متنوّعة من الفنانين البارزين، هم: عبدالله الملا، وعمّار العطار، وكريستيان برينكمان، ودرِفت، وانكور ستوديو، وازيكييل بيني (المعروف باسم Six N. Five)، وايريغولار، وكاوس، وخالد شعفار، وكيرستن بيرغ، ولاكلان توركزان، وميثاء حمدان، وباميلا تان، ورافائيل لوزانو-هيمر، وشيخة المزروعي. وقد جرى دمج أعمالهم اللافتة بعناية ضمن عدد من المواقع المتفرّدة، حيث شكّلت جزيرة الجبيل المسرح الرئيسي لفعاليات المعرض، إلى جانب سوق الميناء، وواحة القطارة، وواحة الجيمي. ومن خلال تقديم أعمال فنية استكشفت مفاهيم التاريخ، والاستدلال المكاني، والاسترشاد عبر الضوء، عزّز منار أبوظبي مكانة الإمارة بوصفها عاصمة ثقافية نابضة بالحياة، وترك أثرًا مستدامًا في ذاكرة الزوار بفضل تركيباته المبتكرة وتجاربِه الفنية الغامرة.

وإلى جانب الأعمال الفنية، قدّم منار أبوظبي برنامجًا عامًا موسعًا جمع بين الفن، والتكنولوجيا، والرفاهية، والمجتمع. وشمل البرنامج حوارات تفاعلية استكشفت العلاقة بين الفن والتكنولوجيا والمساحات العامة؛ وعروض أداء قدمها فنانون محليون وعالميون من بينهم المغنية العالمية آمال المثلوثي؛ وورش عمل إبداعية وتعليمية بإشراف الفنانين؛ وبرامج متعلقة بـ المناخ والرفاهية؛ بالإضافة إلى وي آر أونا مع منار أبوظبي، تجربة طعام غامرة وحصرية تُعدّ الظهور الأول لمبادرة وي آر أونا في منطقة الشرق الأوسط.

يعد منار أبوظبي محورًا رئيسيًا لمبادرة "أبوظبي للفن العام" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويعكس التزامها المتواصل بتعزيز المشهد الحضري للإمارة من خلال الفن العام. وتواصل المبادرة ترسيخ الروابط بين الفن والمجتمعات المحلية من خلال مشاريع طموحة، بما في ذلك بينالي أبوظبي للفن العام، الذي يحتفي بالتراث الثقافي للإمارة مع تبني الإبداع والابتكار المعاصرين.

نبذة عن منار أبوظبي

يُعد "منار أبوظبي" الذي تُنظّمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، معرضاً عاماً لفنون الضوء يهدف إلى تعزيز الإبداع والاحتفاء بجمال وتنوع المناظر الطبيعية في إمارة أبوظبي. أضاءت الدورة الثانية من منار أبوظبي جزر وغابات وأشجار القوم وواحات أبوظبي والعين خلال الفترة من 1 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 في العين، ومن 15 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 في أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول منار أبوظبي ومبادرة أبوظبي للفن العام ،يرجى زيارة الرابط: paad.ae.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و abudhabiculture.ae

