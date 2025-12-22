• خطوة تأتي بعد عامٍ من الإنجازات البارزة التي حقّقها هذا الملتقى الحصري الذي أطلقه مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم في يناير 2025

• لجنة توجيهية تضمّ نخبة من روّاد القطاع العام وقطاع العلوم والمجتمع الأكاديمي لتحديد التوجّه الإستراتيجي لملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم، المنصّة الحصرية التي تضمّ نخبة من روّاد قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والعلوم، عن تشكيل لجنة توجيهية لتحديد توجّهاته الإستراتيجية الرئيسية. ويأتي هذا الإعلان بعد عامٍ من الإنجازات التي حقّقها هذا الملتقى الذي انطلق في يناير 2025 بمبادرة من مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتي تُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم.

وقد اضطلع ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم بدورٍ محوري في تسهيل تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031". وتضمّ لجنة الملتقى التوجيهية لعام 2026 – 2027، والتي تمّ الإعلان عنها خلال اللقاء الأخير للملتقى لهذا العام، نخبة من أبرز روّاد القطاع ذوي الخبرات الواسعة القادرين على الإسهام في تحديد التوجّه الإستراتيجي لملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم.

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أنّ تشكيل اللجنة التوجيهية الخاصّة بملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم يُعدّ خطوة بارزة في سعي مجمّع دبي للعلوم إلى دفع عجلة التقدّم العلمي. وقال: "ستضطلع هذه اللجنة التوجيهية بدورٍ محوري في تحديد التوجّهات الإستراتيجية لمبادراتنا وترسيخ دور هذا الملتقى العلمي الرائد كمنصّة فاعلة لتعزيز الابتكار وتوسيع آفاق التعاون. ونتطلّع من خلال توجيهات هذه اللجنة إلى مواصلة دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031".

ويترأس مروان عبد العزيز جناحي اللجنة التوجيهية لملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم، والتي تضمّ الدكتورة خلود الصايغ، رئيس قسم المعايير الصحية والأدلة الإرشادية في هيئة الصحة بدبي، لتتولّى الشؤون الحكومية والتنظيمية، والدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فقيه هيلث"، والذي يمثل مقدّمي الرعاية الصحية، وصوفي سميث، الرئيسة التنفيذية ومؤسّسة شركة "نبتة هيلث"، لتتابع شؤون صحة المرأة، ومحمد ناصر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "أمجن"، ليتحمّل مسؤولية التكنولوجيا الحيوية والبحوث، ورونالد بويري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "أوليمبوس" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ليشرف على الأجهزة الطبية.

وتنضمّ إلى أعضاء هذه اللجنة التوجيهية مجموعة مختارة من أبرز روّاد القطاع، والذين يتولّون مهاماً رئيسية في مجالات تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، والأدوية، والصحة النفسية، وشؤون الشركات، والشؤون الأكاديمية، والصحة الرقمية وريادة الأعمال.

عامٌ من التقدّم الملحوظ

استقطبت النسخة الأولى من ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم، والتي تمّ انعقادها في يناير 2025 على هامش الدورة 50 البارزة من معرض ومؤتمر الصحة العربي، نخبة من أبرز الخبراء في هيئة الصحة بدبي ومركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي وشركة "دي إن إيه لونجيڤيتي" وشركة "أورجانون"، لمناقشة إستراتيجيات عملية لضمان حياة صحية ومديدة لأفراد المجتمع.

وعُقد الملتقى الثاني لقادة الأعمال في قطاع العلوم في يونيو 2025، حيث تمّت استضافته في مساحات العمل المشتركة "D/Quarters" التابعة لمجموعة تيكوم في مجمّع دبي للعلوم. وتمحور هذا الملتقى حول أهمية التواصل الإستراتيجي وتصميم العلامة التجارية الشخصية في تسريع وتيرة الابتكار العلمي ونمو الأعمال، علماً أنه شارك فيه ممثلون عن شركات رائدة في القطاع، مثل شركة "تينيو" وشركة "ماجنا جلوبال"، لتبادل الرؤى الملهمة.

ومؤخراً في أكتوبر 2025، تمّ تنظيم النسخة الثالثة من ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم، بالتزامن مع شهر التوعية الصحية واليوم العالمي للصحة النفسية. واستقطب هذا الملتقى نخبة من أبرز روّاد قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، بما في ذلك ممثلين عن مستشفيات ومراكز "ميدكير" الطبية وشركة "M42" والجمعية الوطنية للتصلّب المتعدّد في دولة الإمارات وشركة "مينترا"، للتأكيد على أهمية تعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع والحدّ من مشاركة المعلومات المضلّلة عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أنّ ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم تأسّس بمبادرة من مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة التي توفر منظومة متكاملة لعلوم الحياة والطاقة والبيئة، ومساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى، ومختبرات حاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ووحدات للتخزين والخدمات اللوجستية. ويضمّ مجمّع دبي للعلوم أكثر من 500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والتي يعمل فيها ما يزيد عن 6,500 موظف متخصّص، يسهمون في تحقيق المزيد من التقدّم العلمي وإثراء اقتصاد المنطقة القائم على المعرفة.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.