الدوحة - قطر: بصفتها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استضافت مكتبة قطر الوطنية أول اجتماع من نوعه للمكاتب الإقليمية التابعة للإفلا في 7 ديسمبر بمدينة الدوحة.

ولأول مرة، يضم هذا الملتقى الكبير رئيس اتحاد الإفلا والأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد، إلى جانب ممثلين عن جميع المكاتب الإقليمية التابعة للإفلا حول العالم، لمناقشة نهج عالمي موحد، يُعنى ببناء الشراكات، وتعزيز أوجه التعاون الإقليمي، وإطلاق الخطط الاستراتيجية المشتركة.

يكتسب هذا الملتقى أهمية خاصة، إذ يشمل كذلك أول زيارة رسمية للسيدة ليزلي وير، رئيسة اتحاد الإفلا الجديدة، إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال فترة رئاستها للاتحاد والتي تمتد من 2025 إلى 2027، في خطوة تعكس التزام الإفلا بالعمل على تفعيل دور المكتبات في مختلف أنحاء العالم.

عُقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، الذي رحب بالسيدة وير، والسيدة شارون ميميس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للإفلا، وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة للإفلا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا، فضلاً عن موظفي المكتب الرئيسي للإفلا، وفريق المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتبة قطر الوطنية.

ومهدت الجلسات الأولى من هذا الملتقى الطريق لحوار بنّاء، حيث تناول القادة خلالها مستقبل الشراكات ونماذجها، وناقشوا أفضل الممارسات في مجال المشاركة الإقليمية، وسلّطوا الضوء على الرؤى المشتركة للارتقاء بدور المكتبات وتأثيرها في المجتمعات حول العالم.

وعلى مدار اليومين المقبلين، سيواصل المشاركون الإسهام في ورش عمل تفاعلية وندوات استراتيجية تستهدف البناء على مخرجات اليوم الأول. وسيتعاون ممثلو المكاتب الإقليمية معًا لوضع توصيات تدعم الخدمات المؤثرة في مجال المكتبات حول العالم، كما سيضعون خارطة طريق مشتركة لعام 2026، تستنير بها المكاتب الإقليمية في كيفية تعزيز التعاون والمساهمة في رؤية عالمية متكاملة للمكتبات.

ويأتي هذا التجمع العالمي في إطار مساعي استراتيجية أوسع نطاقًا يقودها المكتب الرئيسي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) لضمان استمرار إدراك الشركاء في مختلف القطاعات لأهمية المكتبات وما تحتويه من تراث ثقافي. ومن خلال انعقاد هذا الملتقى في الدوحة وضمه لقادة إقليميين بارزين، تُؤكد الإفلا على الدور الأساسي للمكاتب الإقليمية كقنوات للمعرفة والثقافة والاستفادة من الفرص والموارد المختلفة.

وستسهم الجلسات القادمة في تعزيز الحوار الذي يدعم مجتمع المكتبات العالمي. ومن خلال هذا التجمع الأول من نوعه، تؤكد مكتبة قطر الوطنية من جديد مكانتها كمؤسسة رائدة بين المكتبات العالمية، وأنها شريك فعّال في رسم مستقبل خدمات المكتبات، من خلال التعاون والابتكار والالتزام المشترك بتمكين المجتمعات حول العالم.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، بأن الدوحة تشرفت باستضافة الاجتماع الأول للمكاتب الإقليمية لاتحاد الإفلا في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز التعاون العالمي في مجال المكتبات. وأضاف: "عرض المتحدثون خلال هذا الملتقى وجهات نظر إقليمية متنوعة وضرورية لرسم مستقبل الشراكات، وتوسيع نطاق التأثير المجتمعي للمكتبات. وسنواصل مساهماتنا لدعم مجتمع المكتبات عالميًا وجعله أكثر قوة وترابطًا، من خلال توفير مساحة مشتركة للحوار ووضع الاستراتيجيات ودعم الابتكار."

كما صرّحت إيمان الشمري، مديرة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "يمثل هذا الاجتماع لحظة فارقة في مسيرة العمل المشترك على صعيد المكتبات حول العالم. كما يتيح اجتماع قيادات الإفلا وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة لها في مدينة الدوحة الفرصة لمواءمة أهدافنا، وتبادل الرؤى، واستكشاف سُبل جديدة لتقديم المزيد من الخدمات القيّمة لمجتمعاتنا. وتفخر مكتبة قطر الوطنية بدعم هذه المساعي المشتركة، التي تعزز الدور المهم للمكتبات كمحرك للمعرفة، وحامٍ للتراث الثقافي، وداعم للتنمية المستدامة."

