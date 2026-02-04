نظّم معهد دبي القضائي حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "القانون الدولي الإنساني"، المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع، والذي يُعد أول برنامج تدريبي معتمد على مستوى الدولة في هذا المجال، بحضور نخبة من القيادات القضائية والعسكرية والدولية، وفي خطوةٍ تجسد التزام المعهد بتطوير الكفاءات القانونية المتخصصة، وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية وفق أفضل المعايير المعتمدة.

وقد شهد الحفل حضور رفيع يعكس التكامل المؤسسي، حيث حضر سعادة اللواء الركن/ عبيد سيف الكتبي، رئيس القضاء العسكري بوزارة الدفاع، وسعادة المستشار/ عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والسيدة/ فالنتينا بيرناسكوني، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددٌ من كبار المسؤولين من الجهات الشريكة.

وضمّ البرنامج عشرة خريجين، تم إعدادهم وتأهيلهم نظرياً وتطبيقياً من خلال هذا البرنامج المتخصص الذي سلط الضوء على المبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتطوير مهارات تحليل النزاعات، وحماية الأشخاص المتأثرين بها، وتقييد وسائل وأساليب الحرب، إلى جانب ترسيخ ثقافة الامتثال للقواعد الإنسانية في السياقات العسكرية والمدنية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

ويُعدّ هذا البرنامج ثمرة تعاونٍ مؤسّسي وشراكة استراتيجية بين؛ وزارة الدفاع، ومعهد دبي القضائي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وترسيخ دور دولة الإمارات في دعم الإنسانية وسيادة القانون.

ويجسّد هذا البرنامج التوجُّه الاستراتيجي لمعهد دبي القضائي نحو تطوير برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة، يسهم في إعداد كوادر قانونية وعسكرية قادرة على التعامل بكفاءة مع القضايا ذات البعد الإنساني، وتتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في بناء منظومة متكاملة قائمة على المعرفة والمسؤولية والالتزام بالقانون.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية