سيجمع معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" في المملكة العربية السعودية قطاعي السياحة والضيافة العالميين والإقليميين من خلال المعارض والمؤتمرات وفرص التواصل.

سيُقام معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" في المملكة العربية السعودية لأول مرة في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

الرياض، المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يصل سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية، الذي بلغت قيمته 27.14 مليار دولار أمريكي في عام 2025، إلى 54.32 مليار دولار أمريكي وفقًا لشركة موردور إنتليجنس، مما يعكس النمو السريع المدفوع برؤية المملكة 2030، وتطوير الفنادق على نطاق واسع، والتأثير المتزايد للمسافرين السعوديين في الداخل والخارج.

وبحسب دراسة أجرتها شركة موردور إنتليجنس، فقد بلغ عدد غرف الفنادق في المملكة العربية السعودية حوالي 167,500 غرفة حتى الربع الأول من عام 2025، منها 61% مصنفة ضمن فئة الفنادق الفاخرة. ويجري التخطيط أو الإنشاء حاليًا لإنشاء 99,500 غرفة إضافية، ومن المتوقع أن يخدم 78% من هذا العرض المرتقب سوق الفنادق المتميزة.

وانطلاقاً من أهداف رؤية 2030، تسعى المملكة إلى توفير 362 ألف غرفة فندقية بحلول نهاية العقد، دعماً للهدف الوطني المتمثل في استقبال 150 مليون زائر محلي ودولي سنوياً، حيث تشير بيانات موردور إنتليجنس إلى أن الفنادق التابعة لسلاسل عالمية استحوذت على 58% من سوق الضيافة في عام 2024، بينما مثّلت أماكن الإقامة الفاخرة 37% من إجمالي قيمة السوق.

هذا ولا تزال السياحة الدينية تدفع الطلب على الفنادق في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف الحكومة إلى استقطاب 30 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2030، حيث تساهم التطورات واسعة النطاق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب المبادرات القائمة على التكنولوجيا مثل إدارة الحشود المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار برنامج الحج الذكي، في دعم النمو المستمر في قطاع الضيافة وزيادة الطاقة الاستيعابية خلال فترات الذروة في البلاد.

كما تساهم العلامات التجارية العالمية بشكل كبير في توفير الفنادق في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لشركة نايت فرانك، سيتم توفير 40% من المعروض القادم، والذي يبلغ إجماليه 79,080 غرفة، من قبل شركات عالمية، بما في ذلك أكور، وهيلتون العالمية، وماريوت الدولية، وفنادق ومنتجعات IHG، ومجموعة فنادق راديسون، مع تركيز النمو على مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

وإلى جانب نمو قطاع الفنادق المحلي، سيتناول برنامج معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض تفضيلات السفر لدى المسافرين السعوديين وتأثيرهم المتزايد على أسواق الضيافة العالمية، ووفقًا لبحث أجرته شركة IMARC، فإنه من المتوقع أن يصل حجم سوق السياحة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 138 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، ارتفاعًا من 71 مليار دولار أمريكي في عام 2024، حيث يُعد المسافرون السعوديون من بين أعلى شرائح السياحة قيمةً في المنطقة.

تُظهر بيانات منصة السفر الإلكترونية (ويجو) أن أكثر من 80% من المسافرين السعوديين فضلوا الفنادق خلال موسم صيف 2025، بينما اختار أكثر من 10% الشقق الفندقية، ولا تزال الرفاهية تشكل أولوية قصوى، حيث ركزت نحو 45% من عمليات البحث عن الفنادق على فنادق من فئة أربع نجوم، و19% أخرى على فنادق من فئة خمس نجوم.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط ومعرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض:

"يشهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً برؤية وطنية طويلة الأمد، وثقة المستثمرين الراسخة، والطلب المتزايد من زوار المملكة والمسافرين السعوديين في الخارج، حيث يهدف معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض إلى تهيئة بيئة مثالية متخصصة تتيح استكشاف هذه التطورات بشكل معمق، وبناء علاقات مثمرة عبر سلسلة القيمة في قطاعي السفر والضيافة".

كما سيسلط المعرض وبرنامج المؤتمر وفرص التواصل المنظمة في هذا الحدث الضوء على هذا التنوع، مما يوفر منصة لقادة الصناعة لاستكشاف اتجاهات السوق وأولويات الاستثمار وتوقعات المسافرين المتطورة في المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية.

ومن بين العارضين الذين تم تأكيد مشاركتهم كل من: فندق فيرمونت مكة كلوك رويال تاور، وفندق مادن، وشركة جبل عمر للتطوير العقاري.

وستستقبل النسخة الافتتاحية من معرض سوق السفر العالمي-سبوت لايت" الرياض أكثر من 450 عارضاً، وتشهد حضور 6500 زائر إقليمي ودولي، وتضم 150 مشترياً دولياً مدعواً، مما يخلق منصة مخصصة للتعاون وتبادل الأفكار وتطوير الأعمال في قطاع السياحة والسفر.

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: "بالنسبة لعلامات السفر الدولية، بما في ذلك مجموعات الفنادق والوجهات السياحية، حيث يوفر هذا الحدث فرصة ذهبية لفهم مصادر الطلب وكيفية التفاعل بفعالية مع أحد أسرع الأسواق تحولاً في العالم".

وكجزء من مجموعة معارض سوق السفر العالمية، التي تشمل كلاً من: سوق السفر العالمي- لندن وسوق السفر العالمي- أفريقيا وسوق السفر العالمي- أمريكا اللاتينية وسوق السفر العربي، سيعزز هذا الحدث مكانة المملكة العربية السعودية ضمن مجتمع السياحة الدولي، ويربط بين الوجهات والعلامات التجارية والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

حول معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" السعودية:

يُعدّ هذا الحدث منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على طموحات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز ريادته على مستوى قطاع السفر العالمي. ويُسهم المعرض بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي، وإتاحة الفرصة للعلامات التجارية العالمية للوصول بشكل مباشر إلى إحدى أكثر الأسواق الجديدة الواعدة في قطاع السفر، كما يُتيح للمملكة العربية السعودية عرض وجهاتها ورؤيتها وفرصها الاستثمارية للعالم. وسيلعب دوراً رئيسياً في دعم مكانة المملكة في قطاع السياحة العالمي.

نبذة عن شركة آر إكس العالمية:

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس(RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية:

يُقام معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية سنويًا في مدينة ساو باولو، ويستقطب حوالي 20,000 متخصص في قطاع السياحة خلال فعالياته التي تستمر ثلاثة أيام. يوفر المعرض محتوىً قيّمًا إلى جانب فرص التواصل وبناء العلاقات التجارية. في دورته التاسعة - التي شهدت ثماني فعاليات حضورية بالإضافة إلى فعالية افتراضية بالكامل عُقدت عام 2021 - واصل معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية تركيزه على توليد أعمال فعّالة، ونجح في حجز ستة آلاف اجتماع مسبقًا بين المشترين ووكلاء السفر والعارضين في عام 2022.

الفعالية القادمة: 14-16 أبريل 2026 - مركز إكسبو نورتي، ساو باولو، البرازيل.

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 13 ولغاية 15 أبريل عام 2026 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

